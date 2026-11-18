El procedimiento paso a paso para darse de alta en ARCA como Monotributista, y cuánto hay que pagar de monotributo de acuerdo a los ingresos hoy

El procedimiento de inscripción al régimen de Monotributo es muy sencillo y gratuito. A través de este régimen los pequeños contribuyentes pueden tributar de acuerdo a sus ingresos recientes, tener sus derechos laborales y cobertura social garantizados, además de inscribirse para tener cobertura de salud. ¿Cómo hacer el procedimiento 100% online y darse de alta en el Monotributo hoy?

Cuáles son los requisitos para inscribirse en el monotributo de ARCA

Los tabajadores independientes que no son dueños de su propio negocio y no facturan grandes cantidades de dinero pueden cumplir con la obligación impositiva mediante el pago del Monotributo, y trabajar en regla pese a no estar en relación de dependencia con ningún empleador.

El trámite para dar de alta es 100% gratuito y online, y se realiza en la web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).Quienes cuentan con clave fiscal pueden darlo de alta en el Portal de Monotributo.

Los requisitos que debe cumplir un trabajador para ser monotributista son los siguientes:

CUIT y Clave Fiscal : Se gestionan manera digital mediante la aplicación ARCA Móvil o en el sitio oficial del organismo.

: Se gestionan manera digital mediante la aplicación ARCA Móvil o en el sitio oficial del organismo. Domicilio Fiscal Electrónico : Habilitarlo obligatoriamente dentro del portal con tu clave fiscal para recibir comunicaciones oficiales.Límite de ingresos brutos anuales:

: Habilitarlo obligatoriamente dentro del portal con tu clave fiscal para recibir comunicaciones oficiales.Límite de ingresos brutos anuales: No superar el tope máximo de ingresos ( $126.610.838,75 al cierre de este artículo). En el caso de venta de cosas muebles, el precio máximo por unidad no debe superar los $716.840,77.

$126.610.838,75 al cierre de este artículo). En el caso de venta de cosas muebles, el precio máximo por unidad no debe superar los $716.840,77. No desarrollar más de 3 actividades simultáneas o contar con más de 3 unidades de explotación.

Además, el beneficiario para darse de alta como monotributista no debe ser integrante de una sociedad anónima, SRL, sociedad colectiva ni desempeñarse en la dirección o administración de las mismas.

Cómo hacer el trámite de alta en el monotributo paso a paso

1. Ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.

2. Seleccionar el servicio "Monotributo".

3. Hacer clic en el botón "Comenzar" y luego en "Darse de alta". Elegír la opción para dar de alta el régimen.

4. Declarar la propia actividad y completar los datos sobre la modalidad de trabajo, características (venta de productos o prestación de servicios) etc. Indicar los parámetros estimados de ingresos brutos, superficie del local si corresponde, consumo eléctrico.

5. Declarar la situación de aportante a la jubilación.

6. Seleccionar la obra social elegida o adherite al Monotributo Unificado (que incluye el componente impositivo, jubilación, obra social y tasa municipal/provincial en un solo pago).

7. Confirmar el trámite Revisá el resumen de todos los datos en la pantalla final.

Luego de haber completado el alta al Monotributo, el contribuyente debe declarar los Puntos de Venta y Facturación en el Sistema Registral para comenzar a emitir facturas. También se puede seleccionar un método de pago del Monotributo preferido: CBU, VEP o ARCA Móvil.

¿Cuánto pago de Monotributo?

Los ingresos brutos, la actividad, la superficie afectada por la actividad, la demanda energética de la misma, son parámetros que se usan para asignar a cada monotributista una categoría. Cada categoría tiene un pago mensual a realizar, con un tope máximo de facturación (ingresos brutos), de superficie afectada, etc. Quien supera el tope o el mínimo de su categoría, debe recategorizarse cuando se abre el período indicado para ello.