La escala de Servicios Rápidos fijó nuevos básicos para noviembre, con salarios de hasta $2 millones y adicionales por presentismo, antigüedad y zona

Los trabajadores de cadenas de comidas rápidas como McDonald’s, Burger King y Mostaza gozan de una nueva escala salarial desde noviembre de 2026. Los valores surgen del Convenio Colectivo de Trabajo 329/00 homologado para noviembre 2026, el cual comprende a los empleados de la rama Servicios Rápidos y establece las remuneraciones según las tareas y responsabilidades de cada puesto.

La nueva grilla consolida en el sueldo básico las sumas no remunerativas que se pagaron los meses anteriores. De esta forma, los básicos mensuales parten desde los $1.070.813 para un aprendiz menor de 18 años hasta $2.001.233 para las categorías de mayor calificación. A su vez, se aplicaron valores específicos para quienes cobran por hora.

Sueldos por categoría en McDonald"s, Burger King y Mostaza

La escala salarial de noviembre contempla puestos de cocina, atención al público, administración, mantenimiento y limpieza. Entre las categorías básicas se encuentran los maestros pasteleros, cocineros, heladeros y pizzeros, con un salario base de $2.001.233.

Los encargados, por su parte, tiene un básico de $1.784.492, mientras que los líderes B perciben $1.739.734. En los puestos de atención al público, un dependiente de salon percibe un básico de $1.706.632, mientras que los cajeros y postreros cobran $1.390.172.

Asimismo, para los dependientes de mostrador, administrativos y sandwicheros, el valor se ubica en $1.338.361. En concreto, las categorías quedan de la siguiente forma:

Maestro pastelero, heladero, cocinero y pizzero: $2.001.233 mensuales ($10.537,82 por hora)

Encargado: $1.784.492 mensuales ($9.393,97 por hora)

Líder B: $1.739.734 mensuales ($9.156,64 por hora)

Dependiente de salón: $1.706.632 mensuales ($8.980,26 por hora)

Maestro facturero, oficial pastelero y rotisero fiambrero: $1.609.294 mensuales ($8.468,02 por hora)

Líder A: $1.497.447 mensuales ($7.881,43 por hora)

Oficial de mantenimiento, líder de mantenimiento, minutero y parrillero: $1.408.060 mensuales ($7.410,81 por hora)

Cajero y postrero: $1.390.172 mensuales ($7.312,91 por hora)

Sandwichero, empleado administrativo y dependiente de mostrador: $1.338.361 mensuales ($7.044,81 por hora)

Ayudante de mantenimiento y empanadero: $1.337.237 mensuales ($7.043,90 por hora)

Empleado B: $1.314.499 mensuales ($6.919,91 por hora)

Ayudante pastelero, dependiente de helados, cafetero y auxiliar administrativo: $1.283.991 mensuales ($6.758,46 por hora)

Empleado A: $1.262.292 mensuales ($6.643,48 por hora)

Sereno, lavacopas y peón de limpieza, carga y descarga: $1.249.617 mensuales ($6.581,19 por hora)

Empleado principiante: $1.190.440 mensuales ($6.268,16 por hora)

Aprendiz menor de 18 años: $1.070.813 mensuales ($5.637,50 por hora)

El acuerdo salarial firmado en julio había establecido asignaciones no remunerativas del 2% para ese mes, 3,94% en agosto, 5,70% en septiembre y 7,40% en octubre, calculadas sobre los sueldos básicos de julio.

En noviembre, dichos incrementos se consolidaron en una nueva escala de básicos. Por lo tanto, la grilla actual ya no presenta una suma no remunerativa separada por esos conceptos.

Para quienes todavía no trabajan en el sector y buscan ingresar sin experiencia previa, McDonald's, Burger King y Mostaza ofrecen oportunidades de primer empleo, con procesos de selección orientados a jóvenes que buscan su primera experiencia laboral.

Adicionales por presentismo, antigüedad y zona en comida rápida

Aparte del básico, el convenio contempla adicionales que pueden elevar la remuneración mensual. Uno de estos es el premio por presentismo, equivalente al 14% de la remuneración nominal bruta del mes.

Para obtener el extra, el trabajador tiene que haber asistido todos los días previstos en su contrato, como también haber cumplido con la totalidad de las jornadas asignadas. El convenio contempla como justificación de ausencias, a estos efectos, la licencia anual ordinaria.

En paralelo, se reconoce un adicional por antigüedad del 1% por año trabajado en la empresa, el cual comienza a pagarse desde el mes en el que el empleado cumple dos años. El cálculo se hace sobre el básico correspondiente a su categoría.

Por último, quienes trabajan entre las 21 y las 6 reciben un adicional de $766,33 por hora nocturna. Con respecto a la zona fría, el personal de establecimientos que se encuentren en Río Negro y Neuquén cobra un adicional mensual de $144.657,67, mientras que para Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego se establece un aumento del 40% sobre el básico de la categoría.