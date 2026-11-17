La compañía detrás de Zonaprop refuerza su estrategia y prevé la incorporación de más de 30 profesionales de alta especialización técnica en el país.

Grupo QuintoAndar, el ecosistema de vivienda líder en América Latina y propietario de Zonaprop en Argentina, anunció la designación de Federico Gaule como nuevo director de Tecnología para Hispanoamérica. La misma forma parte de su plan de desarrollo en la región, e incluye la contratación de 30 talentos tecnológicos con base en la Argentina.

"La creación de este Tech Hub en Argentina representa un hito fundamental para potenciar nuestro ecosistema regional. Contar con el talento local y con una estructura de liderazgo tan sólida como la que estamos conformando nos permitirá reforzar nuestra propuesta de valor a clientes y usuarios de la región", afirma Jaime Macaya, vicepresidente y general manager para Hispanoamérica del Grupo QuintoAndar.

Desde Buenos Aires, Gaule encabezará la estrategia de innovación regional y el desarrollo del nuevo Tech Hub, orientado a transformar el ecosistema inmobiliario en América Latina. Como parte de esta apuesta por el talento local, la compañía también incorporó recientemente a Ignacio Angrigiani como Head Sr. de Ingeniería (Publisher Experience) y a Cristian García como Head de Ingeniería (Partner Ecosystem).

Ambos, junto al liderazgo de Gaule y la trayectoria de Luis Facciolo —Head Sr. de Ingeniería y fundador de Tokko Broker—, serán los responsables de escalar la operación tecnológica en la región.

Grupo QuintoAndar tiene hoy una de las huellas más amplias del real estate digital en la región: además de Zonaprop en Argentina, opera a través de Inmuebles24 y Vivanuncios en México, Urbania y Adondevivir en Perú, Plusvalía en Ecuador y Compreoalquile en Panamá. A esto se suma su negocio en Brasil, donde además de las plataformas de clasificados digitales Imovelweb y Wimóveis, opera con la marca QuintoAndar, la cual transformó el mercado inmobiliario al simplificar los procesos de compra, venta y alquiler de propiedades a través de soluciones financieras propias.

El Grupo cuenta con el respaldo de los principales fondos de venture capital de inversión que lideran en la región, entre los que se destacan SoftBank, General Atlantic y Kaszek.

Federico Gaule al frente de la estrategia

Gaule (en foto principal) aporta una sólida trayectoria regional liderando equipos de ingeniería y plataformas tecnológicas de alto alcance en empresas como Clip, Wildlife Studios y Despegar.

Su rol abarca el desarrollo y la modernización de la arquitectura tecnológica del grupo, integrando capacidades avanzadas de inteligencia artificial para potenciar la operación en la región, además de liderar la consolidación y el escalamiento del núcleo de tecnología de Grupo QuintoAndar en Argentina.

"La tecnología es el motor central de nuestra estrategia. No la entendemos como un fin en sí mismo, sino como la autopista que nos permite crear experiencias de usuario totalmente renovadas y simplificar el proceso con el que millones de personas buscan su próximo hogar", destacó Gaule en un comunicado enviado a este medio.

"Desde Argentina estamos construyendo un hub regional con ingenieros que asumen los proyectos de punta a punta, analizando el impacto real de cada desarrollo para iterar rápidamente. Confiamos plenamente en la resiliencia y la pasión del talento argentino para apalancar el crecimiento del grupo en toda Latinoamérica," sentenció.

El Tech Hub en Buenos Aires, un centro de desarrollo de exportación

El Hub Tecnológico en Argentina opera como un eje central de ingeniería distribuida, responsable del diseño, escalabilidad e iteración de software para mercados estratégicos como México, Perú y Argentina, en permanente sinergia con las operaciones de Brasil.

Entre las principales líneas de innovación que liderará el equipo se encuentran la agilización de la interacción inmobiliaria, mediante la optimización de los procesos de atención para reducir tiempos de respuesta, y la modernización de la arquitectura tecnológica, orientada a la incorporación de herramientas avanzadas e inteligencia artificial para acelerar el lanzamiento de nuevas soluciones al mercado.

Como parte de este plan de inversiones, Grupo QuintoAndar abrirá inicialmente más de 30 posiciones clave orientadas a profesionales de seniority avanzado. La compañía busca perfiles de ingeniería y de producto con alta autonomía que compartan una cultura de aprendizaje continuo y bienestar.

"Buscamos profesionales apasionados por resolver problemas complejos a gran escala, que busquen crecer en un entorno colaborativo y de alcance internacional. El talento local ha demostrado históricamente una capacidad diferencial para liderar proyectos tecnológicos de vanguardia, y hoy renovamos nuestro compromiso de invertir en el país para desarrollar el software que conecta a toda la región", concluyó Gaule.