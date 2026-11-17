140 universidades de América Latina figuran entre las más sostenibles del mundo, de acuerdo a QS Quacquarelli Symonds En qué puesto quedó la UBA

La UBA es la única argentina en el top 20 regional de sostenibilidad, aunque bajó posiciones a nivel global.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) es la única argentina en el top 20 de universidades más sostenibles de la región. Quedó en el puesto 11 regional, pero perdió posiciones en el global, luego de que pasara del escalón 370 al 435 este año.

En total, 11 universidades de este país ingresaron en esta clasificación temática que anualmente realiza la consultora británica especializada en educación superior, QS Quacquarelli Symonds. El ranking mide indicadores como impacto social, impacto ambiental y gobernanza.

Jessica Turner, CEO de QS, comentó: "El QS World University Rankings: Sustainability 2027 está diseñado para alentar a las instituciones de educación superior de todo el mundo a considerar su impacto social y ambiental como centros de educación e investigación, así como los desafíos de sostenibilidad operativa que enfrentan como importantes empleadores."

En ese marco, las universidades argetinas que entraron este año en el ranking fueron las siguientes:

Universidad de Buenos Aires (puesto 435 global)

Universidad Nacional del Litoral (1081-1090)

Universidad Austral (1101-1150)

Universidad Nacional de Cuyo (1201-1250)

Universidad Nacional de Rosario (1251-1300)

Universidad Nacional de Córdoba (1301-1400)

Universidad Nacional de La Plata (1301-1400)

Universidad Tecnológica Nacional (1401-1500)

Pontificia Universidad Católica Argentina (1501+)

Universidad Nacional de San Martin (1501+)

Universidad Nacional del Sur (1501+)

La Universidad Austral (en foto), por su parte, fue la primera de las universidades de gestión privada en el país, y subió 200 posiciones en el ranking respecto de la edición anterior. "Estos resultados nos animan a seguir avanzando, con la convicción de que podemos contribuir al cuidado de nuestra casa común y al bien común de la sociedad", señaló Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral, quien destacó la relevancia de la sostenibilidad dentro del Plan Estratégico 2030. El mismo incluye, por ejemplo, el objetivo de emisiones de carbono cero para el año 2050.

"El avance en el ranking es un reconocimiento al trabajo que realizamos para incorporar la sostenibilidad en distintos ámbitos de nuestra institución", afirmó Verónica Torres Cerino, gerente de Sostenibilidad de la Universidad Austral. Y agregó: "Queremos que nuestros estudiantes se formen con una mirada comprometida con el cuidado del ambiente y de las personas, y que nuestro trabajo tenga un impacto positivo en las comunidades con las que nos vinculamos".

¿Qué universidades lideran el ranking QS de sostenibilidad 2027?

QS Quacquarelli Symonds, expertos mundiales en educación superior, publicaron la edición 2027 del QS World University Rankings: Sostenibilidad. Este año, se incluyen unas 2.000 universidades en 107 ubicaciones.

La Universidad de Lund, en Suecia, se quedó con el primer lugar por segundo año consecutivo, seguida por la ETH de Zúrich, que subió al segundo lugar, y la Universidad de Toronto —que había sido la mejor del mundo en 2024 y 2025 y ocupó el segundo lugar el año pasado— en tercer lugar.

El top 10 global quedó conformado de la siguiente manera:

Universidad de Lund, Suecia ETH Zurich, Suiza Universidad de Toronto, Canada Universidad de British Columbia, Canadá Universidad de New South Wales, Australia Universidad de Stanford, Estados Unidos Universidad de Cambridge, Reino Unido Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos Universidad de Melbourne, Australia UCL, Reino Unido

Las mejores universidades de Latinoamérica en sostenibilidad 2027

En total, casi 150 universidades de América Latina y el Caribe figuran en el ranking de este año. Entre los 16 sistemas de educación superior de la región que están representados, Brasil es el que cuenta con más instituciones incluidas, con 36, seguido de Chile (22) y México (21).

Brasil también alberga la institución mejor clasificada de la región: la Universidade de São Paulo ha subido al puesto 62 a nivel global y se sitúa entre el 3% superior a nivel mundial, mientras que instituciones de México y Chile también figuran entre las 200 mejores. El top 10 regional en el ranking de este año fue el siguiente:

Universidad de São Paulo, Brasil (62 a nivel global) Universidad Nacional Autónoma de México (151) Pontificia Universidad Católica de Chile (178) Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil (244) Universidad Estatal de Campinas, Brasil (245) Tecnológico de Monterrey, México (259) Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil (301) Universidad de Concepción, Chile (321) Universidad de los Andes - Colombia (346) Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil (412)

En total, 63 instituciones de la región vieron disminuir su posición general desde el ranking del año pasado, 34 se mantuvieron y 34 escalaron. Unas 15 instituciones de América Latina y el Caribe ingresan al ranking en 2027, entre ellas México y Ecuador, que cuentan cada uno con tres debutantes.

"En toda América Latina, más de 140 universidades figuran en el ranking de 2027, lo que representa un aumento respecto a las 31 que aparecieron en la primera edición del ranking en 2023. Brasil sigue siendo el país con mayor representación entre los sistemas de educación superior de América Latina, mientras que Ecuador registra un aumento del 60% en sus entradas respecto al año pasado, Costa Rica aparece entre las 500 primeras por primera vez y Guatemala figura en la lista por primera vez", destacó por su parte Turner.

"Sin embargo, estas clasificaciones identifican en qué áreas deben enfocarse las universidades. En el caso de América Latina, sus sistemas de educación superior están perdiendo terreno, en promedio, en áreas como la salud y el bienestar,la investigación ambiental y la igualdad", analizó la ejecutiva.