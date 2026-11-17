Pese a la orden de reincorporación, la empresa permitió el acceso de los empleados a la planta pero no les otorgó tareas ni responsabilidades

El gremio cuestiona los motivos del cierre y el futuro de la planta tras recientes inversiones.

Bunge permitió el ingreso de trabajadores, pero no les asignó tareas, lo que el sindicato considera una violación a la medida.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria en el conflicto por el cierre de la planta de Bunge en Campana y ordenó a la multinacional agroindustrial reincorporar a los trabajadores despedidos, pagar los salarios correspondientes y restablecer sus tareas habituales. Sin embargo, el primer día de vigencia de la medida comenzó con una nueva controversia, ya que los operarios pudieron ingresar a las instalaciones, pero la empresa no les asignó funciones.

La decisión fue adoptada por la Delegación Regional Campana del Ministerio de Trabajo bonaerense mediante la Disposición 565/2026, firmada el lunes 16 de noviembre. El organismo encuadró el conflicto en la Ley provincial 10.149 y estableció un período de conciliación obligatoria de 15 días, a partir de las cero horas del martes 17.

La resolución alcanza a los trabajadores representados por el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate y establece que Bunge debe retrotraer los despidos al momento anterior al inicio del conflicto. También exige que la compañía se abstenga de tomar represalias, abone los haberes devengados y otorgue tareas normales y efectivas en los puestos habituales de cada empleado.

La disposición contempla sanciones ante un eventual incumplimiento de las intimaciones y establece que el Ministerio verificará su aplicación mediante el Servicio de Inspección y Vigilancia.

La próxima audiencia entre la empresa y el sindicato quedó programada para el viernes 20 de noviembre a las 11, en una instancia que buscará acercar posiciones después de tres reuniones sin resultados concretos.

Bunge permitió el ingreso de los trabajadores, pero no reactivó las tareas

La conciliación obligatoria abrió un nuevo frente de discusión entre la compañía y los representantes gremiales. Según explicó a iProfesional Leandro Straschenco, secretario gremial del sindicato químico de Zárate-Campana, los trabajadores ingresaron a la planta durante sus respectivos turnos, pero quedaron sin actividad.

"Los muchachos entraron, pero todavía no les dieron tarea. Para nosotros es una violación a la conciliación obligatoria no darles tareas", sostuvo el dirigente.

El gremio considera que la resolución ministerial obliga a la empresa a restablecer las condiciones laborales anteriores a los despidos, lo que incluye la asignación efectiva de funciones y no solamente permitir el ingreso físico de los empleados al establecimiento.

"Esto retrotrajo todo al día anterior a los despidos. Es decir que Bunge tiene que volver a abrir la planta y seguir con las actividades", explicó Straschenco.

Ante esta situación, los representantes sindicales anticiparon que reclamarán a la empresa el cumplimiento integral de la medida. El dirigente contó que, luego del ingreso de los operarios, tenían previsto reunirse con los representantes de la compañía para exigir una definición sobre qué tareas realizarán durante el período de conciliación.

El escenario también modifica temporalmente la estrategia gremial. La disposición obliga a los trabajadores y al sindicato a suspender las medidas de acción directa durante los 15 días, por lo que quedan en pausa las movilizaciones y otras protestas que venían realizando desde el anuncio del cierre.

Preguntas sin responder

La conciliación obligatoria llegó después de una nueva audiencia en la que participaron representantes de Bunge y funcionarios del Gobierno bonaerense, entre ellos integrantes de las áreas de Industria y Comercio.

Según relató Straschenco, la compañía estuvo representada por dos abogados, un abogado interno y un responsable de Recursos Humanos. Durante el encuentro, los funcionarios realizaron distintas consultas sobre los motivos del cierre y el futuro de las instalaciones, aunque varias de ellas quedaron sin respuestas satisfactorias para las autoridades y el sindicato.

"Hay unas cuantas cosas que no le supieron contestar", señaló el dirigente.

Uno de los interrogantes centrales tiene que ver con el destino del establecimiento industrial. La planta ocupa un predio de aproximadamente 30 hectáreas y todavía conserva materias primas e insumos utilizados en los procesos productivos.

"Le preguntaron qué van a hacer con la planta, porque ahí tienen 100 toneladas de azufre, 100 toneladas de urea. ¿Qué van a hacer? No sabemos qué van a hacer con la planta", contó Straschenco.

El gremio pretende que la empresa explique qué destino tendrá ese patrimonio industrial y si existe alguna posibilidad de reactivar la producción. También circulan versiones sobre una eventual venta del establecimiento, aunque hasta ahora no hubo confirmación oficial de esa posibilidad.

La falta de precisiones sobre el futuro de la fábrica es uno de los puntos que el sindicato buscará discutir durante las próximas dos semanas.

El argumento de los costos y las inversiones

Otro de los aspectos que genera cuestionamientos entre los trabajadores es la decisión de discontinuar la actividad después de una parada programada de mantenimiento que se había extendido durante aproximadamente un mes y medio.

Durante ese período se realizaron reparaciones e inversiones en diferentes equipos de la planta. Según la representación gremial, los trabajos estaban prácticamente terminados cuando la compañía comunicó que dejaría de producir en Campana.

La empresa había justificado el cierre por la falta de competitividad de la producción local, los costos de operación y las dificultades para conseguir materias primas. Entre los argumentos que trascendieron también figuró la competencia de productos importados.

Desde el sindicato sostienen que detrás de la decisión existe una estrategia para reemplazar la fabricación nacional por fertilizantes terminados provenientes del exterior, que Bunge podría comercializar en el mercado argentino.

La compañía, por su parte, todavía no brindó públicamente precisiones suficientes sobre el destino de la planta y las razones económicas que llevaron a discontinuar definitivamente la actividad.

Un conflicto que comenzó el 26 de octubre y ya tuvo tres audiencias

El 26 de octubre, Bunge comunicó su decisión de cerrar el establecimiento fabril de Campana y desvincular a la totalidad de sus trabajadores. Un día después, el sindicato inició medidas de fuerza con movilizaciones en la ciudad y protestas frente a las instalaciones de la compañía, además de solicitar la intervención de las autoridades laborales.

La primera audiencia se realizó el 28 de octubre. En ese encuentro, Bunge ratificó los despidos y sostuvo su decisión de cerrar la planta. El sindicato rechazó la medida y reclamó la reincorporación definitiva de todos los empleados.

El 5 de noviembre se desarrolló una segunda reunión, pero las posiciones volvieron a mantenerse sin modificaciones sustanciales. Finalmente, el 16 de noviembre tuvo lugar una tercera audiencia, que tampoco permitió alcanzar un entendimiento.

En su resolución, el Ministerio de Trabajo consideró que existía una alteración cierta de la paz social y calificó el conflicto colectivo como de extrema gravedad. También sostuvo que las manifestaciones realizadas por la compañía no alcanzaban para desvirtuar la existencia del conflicto laboral.

Con ese diagnóstico, resolvió abrir la instancia obligatoria de conciliación para intentar establecer un canal de diálogo y evitar que la disputa escalara.