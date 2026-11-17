La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA actualizó los planes de estudios de algunas de sus carreras, entre ellas la de Contador Público

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó una profunda actualización en los planes de estudio de tres de sus carreras clave: Contador Público, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Sistemas de Información. La reforma, avalada por el Consejo Directivo de la institución, busca modernizar la oferta académica, acortar los tiempos reales de graduación y adaptar la formación de los futuros profesionales a las nuevas exigencias tecnológicas y del mercado laboral actual.

"Esto es fundamental para poder brindarle a nuestros alumnos una formación de calidad, de excelencia, preparados para las demandas de la sociedad y los desafíos futuros", destacó Natalia Guidolin, secretaria Académica de la facultad, al confirmar la entrada en vigencia de los cambios. Por su parte, Gabriela Russo, directora de la carrera de Contador Público, subrayó que la modificación fue el resultado de un amplio consenso construido tras dialogar tanto con estudiantes, docentes y graduados como con el sector empresario.

Cambios en la carrera de Contador en la UBA: materias específicas desde el primer año y simplificación del plan

Uno de los ejes centrales de la transformación radica en que los alumnos comenzarán a cursar contenidos vinculados directamente a su especialidad desde el inicio de la cursada, en el primer tramo de la carrera. Para lograr una estructura más ágil y eficiente, el nuevo diseño simplifica el esquema de correlativas, unifica asignaturas tradicionales y elimina materias del ciclo general como Sociología y Metodología de las Ciencias Sociales del bloque obligatorio.

Entre las principales innovaciones curriculares que trae el flamante plan de Contador Público se destacan:

Analítica de Datos e Inteligencia de Negocios: Una nueva materia enfocada en herramientas digitales modernas, tableros de control, visualización de indicadores, modelos de aprendizaje automático (machine learning) y toma de decisiones basada en datos.

Una nueva materia enfocada en herramientas digitales modernas, tableros de control, visualización de indicadores, modelos de aprendizaje automático (machine learning) y toma de decisiones basada en datos. Gestión de Tecnologías Digitales: Actualización de los contenidos informáticos para incorporar competencias digitales aplicadas a la gestión organizacional.

Actualización de los contenidos informáticos para incorporar competencias digitales aplicadas a la gestión organizacional. Rediseño de la rama impositiva (Impuestos 1, 2 y 3): Para descomprimir la carga académica de la antigua Impuestos 2, se crea la asignatura Procedimiento Tributario y Fiscalidad Internacional (Impuestos 3), que aborda fiscalización, tributación sobre salarios, precios de transferencia y convenios internacionales para evitar la doble imposición.

Para descomprimir la carga académica de la antigua Impuestos 2, se crea la asignatura Procedimiento Tributario y Fiscalidad Internacional (Impuestos 3), que aborda fiscalización, tributación sobre salarios, precios de transferencia y convenios internacionales para evitar la doble imposición. Unificación de asignaturas básicas: Materias como Álgebra y Análisis Matemático I se condensan en Introducción al Razonamiento Matemático, mientras que las historias general y argentina se integran en Historia Económica Argentina y Mundial dentro del primer tramo.

Carrera de contador: qué pasará con los estudiantes que ya están cursando

Desde la facultad y las agrupaciones estudiantiles aclararon que la transición hacia el nuevo esquema fue diseñada mediante un sistema de compensaciones y equivalencias automáticas para no perjudicar el avance académico de quienes ya se encuentran cursando la carrera.

De este modo, los alumnos que tengan aprobadas materias del plan anterior recibirán la acreditación directa de las nuevas asignaturas equivalentes (o de créditos optativos en determinados casos), mientras que aquellas materias que cambian de tramo —como Teoría Contable— mantendrán una oferta especial durante todo 2027 para garantizar que cada estudiante pueda completar su trayecto sin demoras adicionales.