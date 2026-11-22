El sueldo de un cajero de supermercado de COTO o Carrefour tendrá distintos componentes en diciembre de 2026. El salario que cobrarán los trabajadores del sector incluye la liquidación mensual, el medio aguinaldo y la segunda cuota del bono extraordinario. De esta manera, el empleo en estas cadenas tendrá ingresos cercanos a los $2 millones, aunque el monto dependerá de la categoría y de los adicionales que correspondan.

A diferencia de lo que podría suponerse, trabajar en una u otra empresa no implica tener una escala salarial diferente. Tanto COTO como Carrefour encuadran a sus cajeros dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que establece las remuneraciones y las condiciones laborales para los empleados de comercio.

Cuánto cobra un cajero de supermercado en diciembre de 2026

Durante diciembre, los cajeros perciben el salario correspondiente a noviembre, el medio aguinaldo y la segunda cuota del bono extraordinario de $25.000. Al considerar esos conceptos, las estimaciones para las tres categorías del sector son las siguientes:

Cajero A : $1.968.497.

: $1.968.497. Cajero B : $1.977.866.

: $1.977.866. Cajero C: $1.989.909.

El convenio contempla tres categorías para el personal de cajas, según las tareas y responsabilidades asignadas. Las cifras corresponden a valores brutos y no incluyen antigüedad ni presentismo, por lo que el importe final puede ser superior cuando se incorporan esos conceptos.

El adicional por manejo de dinero que pueden recibir los cajeros

Quienes tienen entre sus funciones cobrar dinero a los clientes pueden percibir el adicional por fallo de caja, contemplado en el artículo 30 del convenio colectivo de comercio. Esta compensación reconoce la responsabilidad vinculada con el manejo de fondos y los posibles faltantes.

Para 2026, los valores anuales previstos varían según la categoría:

Cajeros A y C: $158.780,24 anuales.

$158.780,24 anuales. Cajeros B: $625.175,70 anuales.

No se trata de un importe mensual: el convenio establece que esta compensación se abona en cuatro cuotas iguales durante el año. En consecuencia, cada pago equivale a $39.695,06 para las categorías A y C, y a $156.293,93 para la categoría B.

El adicional alcanza a los trabajadores que cumplen las funciones previstas en el convenio, no a todos los empleados del supermercado.

Qué otros conceptos pueden modificar el sueldo en COTO y Carrefour

La antigüedad también influye en la liquidación de los cajeros. El convenio de empleados de comercio reconoce un adicional del 1% por cada año trabajado, calculado sobre los conceptos salariales que correspondan.

A eso puede sumarse el presentismo, que representa un 8,33% y se liquida de acuerdo con las condiciones previstas en el artículo 40 del convenio. Por estos motivos, dos cajeros de la misma categoría pueden recibir importes diferentes según sus años de servicio y el cumplimiento de los requisitos de asistencia.

En consecuencia, los valores estimados para diciembre permiten conocer cuánto puede cobrar un cajero de COTO o Carrefour según su categoría, pero el importe final dependerá también de los adicionales que correspondan a cada trabajador.

Cómo cambió el trabajo de los cajeros en los supermercados argentinos

El puesto de cajero forma parte de un sector que atraviesa transformaciones tanto por los hábitos de compra como por las nuevas modalidades de pago. Aunque las operaciones en las líneas de cajas siguen siendo centrales para los supermercados, el efectivo perdió participación frente a otros instrumentos y las billeteras digitales ganaron espacio en las transacciones cotidianas.

En ese escenario, los pagos con QR y NFC en comercios y transporte se consolidaron como parte de las alternativas que utilizan los consumidores.

Los datos del INDEC permiten dimensionar el peso de estos trabajadores dentro de la actividad. En agosto de 2026, las cadenas relevadas por el organismo tenían 95.355 empleados asalariados. De ese total, 84.275 correspondían al grupo integrado por cajeros, administrativos y repositores, mientras que los 11.080 restantes ocupaban cargos jerárquicos.

El relevamiento también mostró una reducción del 4,5% en el personal ocupado respecto de agosto de 2025. En el mismo período, la facturación de los supermercados, medida a precios constantes, registró una caída del 3,7% interanual. Las cifras reflejan la evolución del empleo y las ventas del sector, aunque no permiten establecer una relación causal entre ambos indicadores.

Otro indicador de la transformación del consumo aparece en los medios de pago. Según la encuesta del INDEC, en agosto las tarjetas de crédito concentraron el 43% de las ventas de los supermercados y las de débito representaron el 23,9%. El efectivo explicó el 17% de las operaciones, mientras que otros medios —entre ellos billeteras virtuales, códigos QR, vales y tarjetas de regalo— alcanzaron el 16,1%.

La expansión de los pagos digitales también se observa en las estadísticas del Banco Central. En septiembre de 2026 se registraron 122,8 millones de pagos con transferencia iniciados mediante códigos QR interoperables, un crecimiento interanual del 71,5%.

La competencia entre entidades financieras y plataformas digitales por captar esas operaciones se refleja en las estrategias de bancos y billeteras para ganar presencia en los pagos de los comercios. Si bien ese indicador comprende operaciones de distintos tipos de comercios y no exclusivamente supermercados, permite dimensionar la velocidad de adopción de estas herramientas.

Para quienes trabajan en las cajas, la diversificación de los medios de pago implica operar con distintos sistemas de cobro y controlar las transacciones y los valores recibidos. En cadenas de gran escala como COTO y Carrefour, el puesto continúa siendo una función central de la atención presencial, aun cuando las modalidades de pago y los hábitos de los clientes evolucionan.