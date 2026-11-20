La conversación interna que una persona tiene cuando no resulta elegido o elegida puede derivar en un estancamiento o en una oportunidad de progreso

Cuando no nos eligen, el golpe más fuerte no siempre viene de afuera: llega unos días después, con una frase que ya estaba esperando una prueba. Hay un silencio muy particular que aparece después de un no que importaba. Lo vi muchas veces en sesiones y también cerca, en gente que quiero: la oportunidad que esperaste durante años finalmente llega, te preparás como nunca, avanzás instancia tras instancia y, en la última, la respuesta es que esta vez no fuiste vos.

Lo primero que duele es la pérdida, y tiene sentido que duela, porque no se trataba de un puesto más sino de algo que tenía que ver con quién querías ser. Pero hay un segundo dolor, más silencioso y bastante más peligroso, que llega cuando la cabeza empieza a buscar explicaciones y encuentra una que ya conocía de memoria: "no soy tan bueno como creía", "soy más lento que el resto", "me falta algo que los demás sí tienen". Esa frase casi nunca nace ese día. Suele estar ahí desde hace mucho, y el no llegó justo para dársela.

Sesgos de confirmación, culpa y responsabilidad

Solemos pensar la comunicación como algo que pasa entre personas, pero la conversación que más escuchamos en la vida es la que tenemos con nosotros mismos, y es la que menos revisamos. Cuando alguien carga con una creencia sobre sí, la mente funciona como un abogado que la defiende: guarda con cuidado cada prueba a favor y archiva sin leer todo lo que la contradice. La psicología lo llama sesgo de confirmación. Por eso un único resultado negativo se convierte en "la prueba que faltaba", mientras se borran los años de formación, las instancias superadas y la gente que confió en uno por algo.

Me sirve mucho mirarlo desde el recorrido ser-hacer-tener. Cuando perdemos algo del orden del tener, como un puesto, un ascenso o un cliente, el impulso es bajar en cascada: primero cuestionamos lo que hicimos y enseguida terminamos cuestionando quiénes somos.

El camino que reconstruye va al revés. Empieza por el ser, por recordar quién sos más allá de este resultado, sigue por el hacer, identificando con honestidad qué se puede entrenar, y recién después vuelve al tener, a la próxima oportunidad.

Ahí aparece la culpa, que suele confundirse con la responsabilidad aunque van en direcciones opuestas. La culpa mira hacia atrás y pregunta quién falló, para castigar. La responsabilidad mira hacia adelante y pregunta qué puedo hacer distinto, para crecer. Una te deja dando vueltas en el mismo lugar y la otra te devuelve el poder de mover algo.

También conviene recordar qué mide realmente una evaluación: un desempeño puntual, en un formato determinado, un día concreto y bajo una presión que crece cuanto más importa lo que está en juego. Puede mostrar algo que necesitás ajustar, y es valioso escucharlo, pero no mide tu criterio, tu profundidad, tu constancia ni la manera en que sostenés lo difícil cuando nadie te está evaluando. Hay personas que procesan más lento porque procesan más hondo, y eso que en un examen cronometrado juega en contra, en la vida real suele ser exactamente lo que hace falta.

La forma en que nos hablamos, además, tiene consecuencias concretas. La investigación sobre autocompasión, con Kristin Neff como una de sus referentes, muestra algo que contradice la intuición de muchos líderes: quienes se tratan con más amabilidad después de un error suelen tener más motivación para mejorar, y no menos, porque dejan de gastar energía en defenderse de sí mismos y la usan para aprender.

Un ejercicio para responder al "no"

Vero Salatino, speaker en Comunicación Transformacional y coach ejecutiva - crédito Gentileza de Vero Salatino.

Mi propuesta es un ejercicio corto, que llamo la frase y la evidencia. Antes de hacerlo, date permiso para sentir la tristeza, la bronca o la decepción, porque sacar conclusiones sobre vos con la herida abierta es la manera más rápida de llegar a conclusiones equivocadas.

Después, escribí palabra por palabra la frase que te venís diciendo desde ese no y respondé por escrito.

Qué pasó exactamente, contado como lo contaría alguien ajeno, sin adjetivos sobre vos.

Desde cuándo pensás eso de vos.

Qué evidencia estás dejando afuera.

Qué de lo que no salió bien es entrenable y qué parte del resultado no dependía de vos.

Y qué le dirías a una persona querida que te contara exactamente lo mismo con tus palabras.

Con eso en la mano, reescribí la frase del principio. "No tengo lo que se necesita" puede convertirse en "no pasé esta evaluación, en este momento, y hay algo concreto que puedo entrenar para la próxima". La nueva frase no tiene que sonar optimista, tiene que ser verdadera, y vas a notar que la verdad casi siempre es más generosa que la historia que te venías contando.

Y si en tu rol te toca estar del otro lado, decidiendo a quién se elige, acordate de que la forma en que comunicás un no puede ayudar a una persona a crecer o sumarle una frase más a la lista que ya carga.

Las preguntas correctas no borran el dolor, pero le quitan el poder de definirnos. Esta vez no fuiste elegido, y aun así seguís teniendo en tus manos la decisión más importante: cómo te vas a tratar mientras volvés a intentarlo.

*Vero Salatino es speaker y consultora en Comunicación Estratégica