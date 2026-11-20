Se multiplican las búsquedas de este nuevo tipo de programador que asiste a las empresas en la implementación de inteligencia artificial

En el último año, mientras la inteligencia artificial (IA) viene transformando de cuajo el mercado laboral de los programadores, comenzaron a multiplicarse las búsquedas de un nuevo tipo de profesional: Forward Deployed AI Engineering. Se trata de un aliado clave que buscan las empresas para implementaciones nativas de sistemas inteligentes y agentes en su operación.

Esta nueva carrera o trayectoria profesional para talentos tecnológicos es bastante reciente, pero avanza también en el plano de la educación superior. Tanto es así que Forward Deployed AI Engineering y Data Analytics fueron los dos programas elegidos por Coderhouse para su desembarco en Estados Unidos en las últimas semanas. "Elegimos esos dos programas porque son las profesiones que más están creciendo en USA y en el mundo", confirmó a este medio Christian Patiño, CEO de la compañía.

Qué hace un Forward Deployed AI Engineering

Desde Coderhouse mencionan que esta expansión coincide con el aumento de avisos laborales que solicitan capacidades de inteligencia artificial: según cifras de CompTIA, las publicaciones de empleo en Estados Unidos que pedían habilidades de IA pasaron de cerca de 125.000 en mayo de 2025 a alrededor de 275.000 en enero de 2026. Por otra parte, datos de Lightcast relevados por el Bipartisan Policy Center indicaron un crecimiento interanual de 165% en esos avisos hasta agosto de 2026.

Los datos parecen estar de su lado. Un informe del Foro Económico Mundial en base a datos de la red profesional LinkedIn, ya publicaba en enero del corriente que la IA ya generaba 1,3 millones de nuevos puestos en Estados Unidos, entre los cuales destacaban a los ingenieros en IA en primer lugar, y a los Forward-Deployed Engineers y Data Annotators a continuación.

"El puesto de ingeniero de IA ha sido uno de los de mayor crecimiento en LinkedIn durante los últimos tres años, lo que refleja una demanda sostenida de perfiles centrados en la IA, que abarcan desde directores de IA hasta investigadores en aprendizaje automático (machine learning). Esta combinación marca el surgimiento de la era de los nuevos perfiles profesionales ("new-collar era"), una fuerza laboral que integra el trabajo basado en el conocimiento, competencias técnicas avanzadas y capacidades exclusivamente humanas", describía el reporte.

¿Pero qué es y qué hace un Forward-Deployed Engineer? Es un ingeniero especializado en sistemas de IA que trabaja junto a una compañía para integrar ese sistema a sus propios procesos, bases de datos y negocios, interactuando tanto en la parte técnica como con el personal que no es de tecnología, embebiendo así la IA en toda la operación. Su trabajo es conocer a fondo determinado sistema de IA -que fue desarrollado ya por ingenieros especializados en esta herramienta en una empresa dedicada a desarrollo de IA- y solucionar problemas completos, lograr mayores eficiencias y mejoras en situaciones del día a día real de las compañías.

De alguna forma, termina operando como nexo entre una empresa de soluciones IA y las personas reales que trabajan en las compañías clientes de la misma. Por eso, el rol fue iniciado y popularizado inicialmente por Palantir, pero hoy ya es común que otras compañías como OpenAI o Anthropic trabajen con ellos.

Coderhouse desembarca en Estados Unidos: inversión y a qué público apunta

La academia de habilidades digitales nacida en Argentina, Coderhouse, confirmó oficialmente esta semana que inicia su operación en Estados Unidos. Este país se suma a Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, México y Brasil.

Según dijeron ahora fuentes de la empresa a iProfesional, la llegada a Estados Unidos estaba planificada dentro de su estrategia de expansión ya al realizar su ronda Serie A, por la que recaudaron 18,5 millones de dolares de inversores como Monashees, Reach Capital, Guillermo Rauch (CEO de Vercel), Hugo Barra (ex VP de Meta) y David Vélez (fundador de Nubank).

La operación estadounidense estará liderada por Harshit Sharma, Founding GTM de Coderhouse, junto a Christian Patiño. El plan es llegar a 5.000 alumnos en Estados Unidos en el primer año de operación, apuntando tanto al público nativo como especialmente al de habla hispana que reside en ese país. "El público prioritario incluye personas que buscan cambiar de carrera, profesionales que quieren sumar habilidades a su puesto actual y jóvenes que aspiran a su primer empleo en tecnología", aseguran.

Coderhouse ya tiene abiertas las inscripciones inicialmente a dos programas, AI Engineering y Data Analytics, que se dictarán 100% online, en vivo y en inglés.

Los cursos estarán a cargo de instructores que trabajan en empresas estadounidenses, entre los cuáles se encuentran Udit Mehrotra, Senior Data Scientist en Google con base en Nueva York, estudió en UT Austin y es mentor en DS4A (Correlation One) junto con Alireza Abdoli, Data Engineer en Meta. Abdoli fue profesor adjunto en California State University, trabajó en Tesla y obtuvo un doctorado en UC Riverside.

La compañía plantea ampliar su oferta con nuevas áreas a medida que avance la operación y prevé abrir una oficina física en San Francisco en los próximos meses para terminar de conformar un equipo local. "El mercado estadounidense es particularmente importante tanto por su escala y nivel de desarrollo tecnológico como por la presencia de las principales compañías del sector y porque allí nacieron muchas de las herramientas que hoy tenemos en la plataforma", comentó Christian Patiño.