Universal Music Group (UMG), uno de los principales conglomerados de la música en Occidente, anunció importantes cambios en su liderazgo para la región.

Por un lado, designó a Ignacio Meyer como presidente de Universal Music Latin America & Iberian Peninsula, con efecto inmediato. Meyer reportará a Felipe Holguin, nombrado recientemente director ejecutivo de la división (en foto principal).

Meyer aportará a las operaciones de UMG en América Latina y la península ibérica su amplia experiencia en estrategia creativa y desarrollo de artistas, así como sus relaciones en toda la comunidad creativa. En colaboración con Holguin y los equipos locales y globales de UMG, aprovechará la experiencia complementaria de estos y su espíritu compartido de innovación para encontrar nuevas formas de apoyar a los artistas y conectar su música con audiencias de todo el mundo.

Por su parte, Holguin dirigirá las operaciones de música latina de UMG en Estados Unidos, América Latina e Iberia. En colaboración con los equipos locales y globales de la compañía, contribuirá a identificar y desarrollar a la próxima generación de talento, apoyar a los artistas en todas las etapas de sus carreras, dar mayor visibilidad a la diversidad musical y cultural de la región y acercar el amplio catálogo de UMG a nuevas generaciones de oyentes de todo el mundo.

El nombramiento se produce tras la decisión de Jesús López de asumir un nuevo cargo como presidente emérito de Global Talent Services, la compañía de gestión y servicios para artistas que él concibió. UMG y sus artistas seguirán beneficiándose de su amplia experiencia, sus relaciones y su conocimiento del negocio.

Holguin comentó: "Los artistas son el centro de todo lo que estamos construyendo en esta nueva etapa. Nacho combina sensibilidad creativa y visión estratégica con un profundo conocimiento de cómo impulsar la individualidad de cada artista, ampliar su público y fortalecer su impacto en todas las plataformas. Aportará una dimensión muy valiosa a nuestro equipo directivo mientras invertimos en artistas extraordinarios y hacemos realidad ideas audaces. Sabemos por experiencia lo bien que trabajamos juntos, y me alegra darle la bienvenida a UMG."

Por su parte, Meyer dijo que "la música latina está marcando la cultura en todo el mundo porque sus artistas siguen ampliando los límites, adoptando nuevos sonidos, nuevas tecnologías y formas de conectar con sus fans. Su ambición creativa impulsa a toda la industria. Nuestro papel es amplificar esa visión con el apoyo adecuado, ideas renovadoras y el alcance global de UMG. Me entusiasma trabajar con Felipe y nuestros equipos para ayudar a los artistas a construir carreras duraderas y llevar su música aún más lejos".

Quiénes son los nuevos ejecutivos de UMG para Latinoamérica

Ignacio Meyer, Universal Music Group. - crédito Universal Music Group

Meyer viene de ocupar cargos directivos en Televisa Univision desde 2011, en áreas que abarcan las cadenas de televisión y los medios locales de Estados Unidos, la radio, la música y el entretenimiento sin guion, el desarrollo de negocios y las alianzas estratégicas. Más recientemente, como presidente de U.S. Networks & Local Media, dirigió el negocio mientras Univision recuperaba su posición como la cadena en español número uno de Estados Unidos y producía las entregas de premios musicales con mayor audiencia entre el público hispano del país.

Como vicepresidente ejecutivo de Music & Non-Scripted Entertainment, Meyer supervisó el negocio musical de Univision, la estrategia de programación multiplataforma y los principales eventos en vivo. También estuvo a cargo de la producción ejecutiva de galas galardonadas como Premio Lo Nuestro, Premios Juventud y los Latin GRAMMY Awards. Entre sus responsabilidades también figuraban las iniciativas de desarrollo de artistas en Estados Unidos y a nivel mundial, así como proyectos estratégicos de desarrollo de negocios en música, edición musical y diseño de sonido. Además, dirigió el desarrollo de franquicias y las alianzas corporativas, las iniciativas de venta directa al consumidor, el marketing experiencial y las licencias. Durante su etapa en Univision, la cadena de radio Uforia lanzó U-LAB, un programa que vinculaba a artistas emergentes con mentoría artística y distribución digital.

Antes de incorporarse a Univision, Meyer fundó la firma de asesoría estratégica Konexxion Enterprises y fue su socio gerente. Al principio de su carrera, comenzó a trabajar directamente con artistas como mánager, formó parte del equipo directivo de IFPI Latin America (organización de la industria que representa a más de 1.500 compañías discográficas) y contribuyó a establecer The Latin Recording Academy como una organización independiente dedicada a impulsar la música latina y a sus creadores en todo el mundo.

En el caso de Holguin, es un ejecutivo y emprendedor versátil, con más de treinta años de experiencia en los sectores de la música, los medios, la tecnología y las finanzas en Estados Unidos, América Latina y Europa, Holguin ha creado empresas creativas, dirigido organizaciones digitales y contribuido a impulsar la estrategia y las fusiones y adquisiciones en toda la región. Tiene un MBA de Harvard Business School y dos títulos de ingeniería de Worcester Polytechnic Institute.

En Univision Communications, Holguin fue CEO de Fusion Media Group, donde transformó las operaciones, integró adquisiciones digitales y amplió la división en inglés de la compañía hasta alcanzar los 92 millones de visitantes únicos mensuales. En ese momento, era la mayor empresa editora digital de su grupo competitivo. También fue vicepresidente ejecutivo de Digital, Noticias y Música en Univision, donde dirigió la estrategia, las operaciones y las fusiones y adquisiciones de Univision.com, incluida su plataforma de streaming musical y audio y sus franquicias televisivas de premios musicales.

A comienzos de su carrera, Holguin cofundó Page One Media, editora de PODER, una revista de negocios dirigida a líderes hispanos de Estados Unidos, México, Colombia, Perú y Chile. La compañía fue vendida a Televisa. Más recientemente, Holguin trabajó con HYBE Latin America en estrategia y operaciones. Anteriormente, colaboró con Exile Content Studio en el lanzamiento, crecimiento y venta de su negocio musical a HYBE, así como en la estrategia y el desarrollo de la compañía, incluida su adquisición por parte de Candle Media.