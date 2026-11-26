Un 22% de los empleadores en Argentina está planeando reducir o posponer la inversión en sus programas de bienestar corporativos, según WTW

La IA causa fatiga mental o burnout, pero las empresas argentinas aún no lo consideran un riesgo prioritario.

Las grandes empresas y filiales de multinacionales en la Argentina están actualizando y reevaluando sus planes de bienestar para empleados, pero aun no se denota algún cambio o previsión en línea con lo que algunos expertos de salud corporativa señalan como un gran problema en el horizonte, el burnout por uso de inteligencia artificial (IA) para el trabajo y la gestión de múltiples agentes inteligentes.

El principal síntoma es lo que las personas describen como cerebro quemado o "brain fry", con dificultades para concentrarse, tomar decisiones y completar tareas. Esta fatiga mental es derivada del uso excesivo o la supervisión de herramientas de IA, más allá de la capacidad cognitiva de la persona.

En marzo de este año Harvard Business Review publicó un estudio de Boston Consulting Group que ya detectaba, tras estudiar casi 1.500 casos en Estados Unidos, este desgaste por IA generaba que los empleados cometieran más errores, se sintieran sobreapasados a la hora de tomar decisiones y tuieran más intenciones de renunciar.

El problema no pasa desapercibido en las compañías argentinas, pero aún no influye las decisiones presupuestales para beneficios: "Hemos hecho consultas sobre el impacto de la IA , y no vemos que sea un factor determinante en el burnout de los empleados," le dijo a este medio Fernando Beccar Varela, Director Health & Benefits Consulting de WTW.

"Entendemos que esto se debe a que al día de hoy la IA está siendo interpretada principalmente como una herramienta de transformación organizacional. Las empresas no proyectan grandes reducciones de personal en el corto plazo, pero sí una redefinición de roles, una menor necesidad de posiciones operativas y administrativas junior, y una creciente demanda de perfiles especializados en datos, automatización e inteligencia artificial", añadió.

Si bien el estrés y la salud mental fueron mencionados como uno de los problemas a abordar por el 61% de los responsables de Recursos Humanos relevados en Argentina para la última Encuesta de Bienestar de WTW, Beccar Varela asegura que por el momento, los cambios que se están implementando en torno a la IA se enfocan en rediseñar puestos y desarrollar las capacidades de los colaboradores actuales mediante programas de capacitación y reconversión.

"Esta necesidad de resiliencia en la fuerza laboral puede generar algún stress adicional, pero en concreto es un proceso en evolución donde hay más especulaciones sobre el rol de la IA que factores concretos que afecten la salud mental de los empleados", reconoció el directivo de WTW.

Cambios en los programas de bienestar corporativos

Con datos de WTW - crédito cattaneo11-50

La Encuesta de Bienestar es llevada a cabo cada 2 años por WTW en la Argentina. Este año, los resultados demostraron que el desafío es sostener y demostrar el valor de las inversiones en este tipo de planes, en un contexto de creciente presión sobre los costos de salud y los presupuestos corporativos. El relevamiento se realizó en abril de este año, incluyó 350 mil respuestas de empleados pertenecientes a empresas de diferentes industrias.

Beccar Varela remarcó que la adopción de mejores prácticas en esta área creció en América Latina del 31% de las organizaciones en 2015 al 42% este año. Aun así, las empresas "reconocen la necesidad de refinar sus programas de bienestar" y 7 de cada 10 empleadores planean hacer cambios al mismo.

Acciones que están tomando los empleadores para recalibrar los programas de bienestar:

Reasignar inversiones a soluciones de mayor impacto 47%

Adoptar o ampliar el uso de la IA en nuestros programas de bienestar 39%

Reducir o posponer las inversiones de bienestar 22%

Aumentar el financiamiento para la prevención, programas de intervención temprana 16%

Aumentar el financiamiento para reclamantes de alto costo 7%

A la vez, los principales problemas identificados para abordar desde los planes de bienestar hoy fueron los siguientes:

Estrés, agotamiento y salud mental 61%

Rotación (pérdida de los mejores talentos) 47%

Falta de compromiso con el trabajo 44%

Costos de atención médica, 27%

Riesgos de seguridad física y psicosocial, 26%

Ausentismo, 24%

Desafíos financieros de estrés y asequibilidad, 24%

Responsabilidades de cuidado, 11%

Afecciones crónicas, 11%

Problemas de resiliencia de la fuerza laboral, 10%

Inquietudes relacionadas con el mundo incertidumbre y disturbios políticos, 9%

Con datos de WTW

"Existe una fuerte validación tanto del empleador como del empleado respecto del valor de estas iniciativas. La discusión ya no es si invertir o no en bienestar, sino cómo invertir mejor", evaluó el directivo de WTW.

Pero también reconoció que "la presión sobre los costos está redefiniendo las estrategias: las organizaciones están pasando de una lógica de expansión a una lógica de optimización. Los programas con dificultades para demostrar impacto o alineación estratégica serán los más expuestos a revisiones presupuestarias."

Qué opinan los empleados sobre los programas de bienestar corporativos

El 44% de las empresas integran el bienestar en las recompensas totales hoy en día en comparación con el 6% en 2015. A la vez, el 43% de los empleados relevados por WTW recomendaría el programa de bienestar de su empleador; casi el doble del 26% informado en 2017.

Pero hay divergencias entre las prioridades de los colaboradores y las de quienes deciden sobre los presupuestos. Por ejemplo: el 61% de los empleados valoran los programas de bienestar financiero, mientras que solo el 21% de los empleadores lo destacaron como algo valorado, y se inclinan por pensar que la prioridad son los programas de salud física (52%)

Desde WTW remarcaron también una "brecha importante" en lo que refiere a bienestar financiero: "Muchas organizaciones podrían estar sobreinvirtiendo en áreas donde ya existe una oferta madura y subinvirtiendo en temas financieros que hoy generan niveles elevados de estrés y afectan directamente la productividad, el compromiso y la percepción de valor de la propuesta al empleado."

Asimismo, concluyeron que los empleados de mayor riesgo continúan siendo una población insuficientemente atendida. "Desde una perspectiva de costo-beneficio, existe una oportunidad importante para segmentar programas e identificar poblaciones críticas que concentran una porción significativa de los costos médicos, ausentismo y riesgos de productividad", se lee en la Encuesta de Bienestar enviada a iProfesional.

Por último, Jorge Martinez, Senior Associate/Client Service and Delivery Human Capital and Benefits de WTW, mencionó que "el mercado argentino muestra un nivel de madurez creciente en bienestar corporativo, pero entra en una nueva etapa. El éxito ya no dependerá de la cantidad de iniciativas ofrecidas, sino de la capacidad de las organizaciones para priorizar inversiones, segmentar necesidades, demostrar impacto y alinear el bienestar con los objetivos estratégicos del negocio."