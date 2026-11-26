La operación contempla USD 5 millones de inversión directa más otros USD 9,5 millones que serán destinados a un programa de incentivos.

Es líder en pesos, pasó de cripto a billetera de uso diario.

Lemon recibió una inversión de u$s14,5 millones de Tether, el líder global en infraestructura digital. El paquete permitirá acelerar el desarrollo de nuevos productos financieros y expandir su operación en Argentina y la región.

Según pudo confirmar iProfesional directamente con la compañía, la inversión se destinará para acelerar el desarrollo de nuevos productos financieros y expandir su operación en la región. Sin embargo, el plan no incluye contratación de más personal en la Argentina, donde ya cuenta con un equipo de 140 personas (35% de ellas, mujeres) para desarrollar su operación y los proyectos en el horizonte cercano.

El anuncio llega en un momento clave para la compañía. Lemon Cash asegura que en los últimos tres años, el volumen procesado en moneda fiduciaria creció casi el doble que el de activos digitales, transformando a Lemon en una de las billeteras con mayor volumen de pesos del país.

Hoy, la fintech argentina está entre las wallets con más movimiento de moneda local según laedición de agosto de 2026 del Informe mensual de Pagos Minoristas del Banco Central de la República Argentina (BCRA)»"",

Lemon en el Informe de Pagos Minoristas el BCRA (gentileza de Lemon) - crédito Gentileza de Lemon

Cómo se divide el paquete de inversión de Tether

La inversión de u$s14,5 millones de Tether en Lemon contempla u$s5 millones de inversión directa más otros u$s9,5 millones destinados a un programa de incentivos.

Esos recursos se usarán para ampliar la oferta de servicios digitales. También para continuar desarrollando la infraestructura tecnológica que conecta el sistema financiero con nuevas formas de mover y gestionar dinero.

La ronda de 20 millones de dólares histórica para el sector fintech argentino se suma a los más de u$s66 millones que Lemon levantó previamente en sus rondas de financiación Serie A y B.

Esas rondas fueron lideradas por Kingsway, ParaFi, F-Prime (del grupo Fidelity) y otros inversores globales.

Cómo fue la evolución de Lemon de billetera cripto a wallet de uso diario

En el marco de la reconfiguración de la industria fintech, la integración de activos digitales y la inteligencia artificial abren nuevas oportunidades para empresas como Lemon.

Para acompañar este cambio, a mediados de 2026 Lemon rediseñó toda su experiencia y puso el foco en lo que las personas pueden hacer con su plata, más allá de la tecnología que hay detrás.

Evolución de la aplicación (gentileza de Lemon) - crédito Gentileza de Lemon

El giro fue completo. Lo que empezó como una plataforma enfocada en Bitcoin y activos digitales se convirtió en una billetera de uso diario para millones de argentinos.

Hoy, el 85% del volumen operado en la billetera corresponde a pesos y cada vez más personas la utilizan para cobrar del exterior, pagar internacionalmente, generar rendimientos y resolver sus necesidades financieras cotidianas.

Cómo aplicará Lemon la inteligencia artificial para sus usuarios

Fundada en 2019 en Argentina por Marcelo Cavazzoli, la compañía cuenta hoy con más de 4,5 millones de usuarios validados en toda América Latina. En la billetera digital, los pesos y dólares digitales crecen todos los días. Los usuarios ganan cashback en cada pago, pueden comprar dólares digitales o Bitcoin las 24 horas, acceder a acciones y recibir dinero desde cualquier parte del mundo.

La próxima gran transformación llegará de la mano de la IA. En un futuro cercano, los usuarios podrán pedirle a un agente que encuentre el mejor precio, compare promociones y haga el pago con la alternativa más conveniente. Todo sin abrir distintas aplicaciones ni preocuparse por qué billetera usar. La tecnología elegirá la opción más conveniente de forma automática.

Para Lemon, el objetivo sigue siendo el mismo: usar la tecnología disponible para ampliar las libertades financieras de las personas. Primero fueron los activos digitales y ahora es la inteligencia artificial. Las herramientas cambian, pero la meta es que gestionar la plata sea cada vez más simple y que las personas tengan más libertades con su dinero.