El 57,1% de los ciudadanos califica la situación general de la Argentina como mala o muy mala, frente al 47% registrado en 2025, mientras que en el plano estrictamente económico el diagnóstico negativo asciende al 63,5%.

Los datos surgen de la edición 2026 de la Encuesta Nacional de Percepciones Ciudadanas, titulada "De la esperanza prudente a una espera preocupada", elaborada por el Observatorio de Tendencias de Insight 21, el think tank de la Universidad Siglo 21, sobre una muestra probabilística de 1.050 casos relevados en septiembre de 2026 en siete grandes centros urbanos del país.

El relevamiento, que compara las respuestas con la medición realizada en septiembre de 2025, exhibe un deterioro significativo del clima de opinión pública. Mientras que en 2025 el 26,8% calificaba la situación nacional como buena o muy buena, en 2026 ese porcentaje descendió al 21,6% (17,7% buena y 3,9% muy buena). Paralelamente, el segmento intermedio que evaluaba el escenario como ni bueno ni malo se redujo del 26,1% al 21,2%, desplazándose hacia una mirada crítica donde el 29,5% considera que la situación es mala y el 27,6% la define como muy mala. En el plano estrictamente económico, apenas el 18% tiene una valoración positiva (15% buena y 3,0% muy buena), frente al 32,7% que la califica como mala y el 30,9% como muy mala.

Enfriamiento de las expectativas y predominio de la preocupación

En comparación con septiembre de 2025, el estudio documenta un enfriamiento de las perspectivas a corto plazo. La proporción de encuestados que espera una mejora económica para los próximos 12 meses cayó del 43,7% al 32,6% (5,9% cree que mejorará mucho y 26,7% que mejorará algo). Esta caída no se tradujo en un salto del pesimismo —quienes anticipan un empeoramiento pasaron del 35% al 36,5%—, sino en una expectativa de estancamiento: el 29,8% estima que la situación seguirá igual, frente al 20,5% de la medición anterior.

En el plano emocional frente a la economía personal para el próximo año, la preocupación se consolida como la emoción dominante con el 37,2%, subiendo respecto del 30,1% de 2025. Le siguen la confianza con el 20,0% y la esperanza con el 16,8%, mientras que en menor medida aparecen la ansiedad (8,5%), el miedo (5,9%), la desilusión (5,2%), la indiferencia (4,5%) y el alivio (1,6%).

Al analizar este cambio en el humor social, Mauro Solano, director del Observatorio de Tendencias de Insight 21, explicó que se observa una sociedad que ajustó sus expectativas a la baja. Según el especialista, el optimismo del año pasado funcionaba como un amortiguador frente a la crisis, pero hoy esa esperanza mutó hacia la cautela, dado que la población ya no espera mejoras rápidas, sino que se prepara para resistir el escenario actual.

Ni dólar ni inflación: el desempleo desplaza a la corrupción y encabeza la agenda ciudadana

El informe expone una marcada reorganización de las prioridades sociales en torno a la cuestión laboral y los ingresos. Al consultar por los tres principales problemas que enfrenta la Argentina, el ranking quedó conformado de la siguiente manera:

Desempleo: 65,3% (frente al 47,1% registrado en 2025)

(frente al 47,1% registrado en 2025) Pobreza: 48,7% (frente al 56,6% anterior)

Inseguridad: 39,9% (frente al 51,3% en 2025)

Capacidad adquisitiva: 35,4% (categoría incorporada en la medición de 2026)

Corrupción: 33% (frente al 49,6% del año previo)

Inflación: 31,1% (frente al 28,2% en 2025)

Educación: 25,2% (frente al 37,7% anterior)

Salud: 21,2% (frente al 31,5% en 2025)

Al jerarquizar cuál es el problema más importante de todos, el desempleo lidera con el 31,8% de las menciones, prácticamente duplicando el 17,1% de 2025. Le siguen la pobreza con el 15,9%, la capacidad adquisitiva con el 13,0%, la corrupción con el 10,3%, la inseguridad con el 9,7%, la educación con el 8,0%, la inflación con el 6,3% y la salud con el 5,0%. En conjunto, los problemas vinculados al empleo y los ingresos (desempleo, capacidad adquisitiva e inflación) concentran el 51% de las elecciones como problema principal, desplazando de la centralidad del debate público a la dimensión institucional.

Respecto de este fenómeno, Solano advirtió: "Cuando el riesgo de perder el trabajo se vuelve tangible, la agenda ciudadana se transforma en una de supervivencia". El investigador remarcó que las demandas vinculadas a la transparencia o a la calidad institucional, que ocupaban gran parte de la discusión política, hoy quedan relegadas ante la urgencia material de sostener los ingresos en los hogares.

El posicionamiento frente al gobierno nacional y las diferencias sociodemográficas

En el capítulo político, el estudio relevó que el 38,5% de los encuestados está de acuerdo con mantener el modelo que lleva adelante el gobierno nacional (11,3% muy de acuerdo y 27,1% algo de acuerdo), mientras que el 59,8% se manifiesta en desacuerdo (17,2% algo en desacuerdo y 42,6% muy en desacuerdo), y un 1,7% no sabe o no contesta. Asimismo, al evaluar en qué área el Ejecutivo está haciendo mejor las cosas, el 47,1% responde que en ninguna, seguido por economía con el 15,0%, funcionamiento del Estado con el 10,1%, reforma judicial y anticorrupción con el 7,5%, seguridad con el 5,7%, todas las áreas con el 3,4%, educación con el 3,0%, políticas sociales con el 2,7% y salud con el 2,0%.

En cuanto a las identidades políticas, el 33,4% de la ciudadanía afirma no sentirse identificada con ninguna fuerza. Entre quienes sí expresan afinidad partidaria, La Libertad Avanza reúne el 20,7%, el peronismo el 16,1%, la izquierda el 9,0%, el kirchnerismo el 8,5%, el radicalismo el 5,2% y el PRO el 4,9%.

Finalmente, la segmentación sociodemográfica muestra que el sexo emerge como una variable diferenciadora relevante: las mujeres evalúan más negativamente tanto la situación general del país (61,2% frente al 53% de los hombres) como la economía (68,5% frente al 58,5%), y expresan un menor acuerdo con el modelo oficial (32% frente al 44,9% masculino). Por nivel educativo, los sectores con educación primaria priorizan la pobreza como problema principal (35,6%), el nivel secundario concentra las menciones al desempleo (36,6%), y los niveles terciario y superior jerarquizan la capacidad adquisitiva (16,5% y 16,4%).