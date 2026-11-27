Su foco será el fortalecimiento de la red de concesionarios, el posicionamiento de marca y el desarrollo de una propuesta de movilidad

Marcelo De Carlo fue designado Director Comercial de Geely Argentina en el marco del acuerdo de cooperación recientemente firmado entre Renault Group y Geely Auto, mediante el cual Renault Argentina se convierte en el distribuidor oficial de vehículos de nuevas tecnologías de la marca china en el país.

Geely Auto es uno de los principales fabricantes de automóviles de China y forma parte de Zhejiang Geely Holding Group, un grupo global de movilidad y automoción con operaciones en múltiples mercados internacionales. La compañía desarrolla, fabrica y comercializa vehículos para clientes de todo el mundo, respaldada por sólidas capacidades en innovación, diseño, ingeniería y tecnologías de movilidad inteligente.

En esta nueva etapa, DeCarlo tendrá la responsabilidad de liderar la estrategia comercial de nuevas tecnologías de Geely en Argentina, acompañando la consolidación de la marca en el mercado local, con foco en el fortalecimiento de la red de concesionarios, el posicionamiento de marca y el desarrollo de una propuesta de movilidad alineada con las tendencias globales de innovación y tecnología.

Geely Auto en Argentina

Esta alianza se inscribe en el exitoso proceso de expansión que Geely viene desarrollando en América Latina, donde ha fortalecido su presencia y consolidado su crecimiento en distintos mercados de la región.

Esta nueva etapa también garantiza el respaldo de una red oficial en todo el país, con cobertura de garantía y servicios de posventa, fortaleciendo el compromiso de Geely con la calidad y la experiencia cliente.

Perfil de líder

Con más de veinte años de trayectoria en la industria automotriz, De Carlo ha ocupado posiciones de liderazgo en áreas comerciales, marketing y comunicaciones dentro Renault y Nissan, tanto en Argentina como en la región Latinoamérica. A lo largo de su carrera, ha liderado proyectos estratégicos vinculados al crecimiento de ambas marcas, desarrollo de redes comerciales, lanzamiento de productos y la transformación de la experiencia del cliente.

Es Licenciado en Marketing por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), cuenta con una formación ejecutiva en Innovación Digital, Data y Design Thinking por la Universidad de Stanford y una especialización en IA Aplicada a Operaciones por la Harvard Business School.

En esta nueva etapa, tendrá la responsabilidad de liderar la estrategia comercial de Geely en Argentina, acompañando la consolidación de la marca en el mercado local, con foco en la formación de la red de concesionarios, el posicionamiento de marca y el desarrollo de una propuesta de movilidad alineada con las tendencias globales de innovación y tecnología.