Escape y valores ¿Por qué los millennials copan los recitales? Experiencias que producen un negocio redondo

Un estudio sostuvo que el 81% de los jóvenes asiste a conciertos para reforzar el sentido de comunidad. Los aspectos a tener en cuenta para la venta total

La Argentina es uno de los países donde el negocio de los recitales es siempre redondo. Cualquier artista, sea nacional o internacional, tiene la garantía de saber no sólo que llenará los estadios sino que, además, embolsará una buena paga para ello. Parte del buen comportamiento de este rubro se debe a que la llamada generación millennial es una de las que más asiste a este tipo de encuentros.

Los jóvenes de 20 a 35 años –esta generación ya se extiende hasta los 40 en la actualidad- son los principales protagonistas de estos megaacontecimientos pues busca mantenerse en contacto con sus pares a través de la música.

Aquellos productores que conviertan a sus eventos en lugares para poder “escapar” y quienes creen una sensación de comunidad, van a convertir a su público en fans leales. El hecho de conocer a ese público y responder a sus deseos, se ha vuelto un must para vender mayor cantidad de entradas, y según más de 2000 jóvenes que participaron de un estudio realizado por Eventbrite, los millennials exigen un amplio rango de requisitos con tan sólo adquirir un ticket.

➔ Sensación de comunidad. El 81% de los jóvenes del milenio asisten a eventos musicales para relacionarse con una comunidad de ideas afines.

Matthew Morgan, cofundador de Afropunk, cree que los fans utilizan la música en vivo para dar sentido al mundo que les rodea. "Mucha gente busca cosas que sean positivas, que les aporten algo significativo a sus vidas", dice Morgan.

En esta búsqueda de sentido, los fans utilizan estas experiencias para construir una sensación de comunidad, que muchas veces se desarrolla entre las canciones, cuando se producen conversaciones y hay contacto entre ellos. Además, para lograr que los jóvenes se sientan cómodos y se genere un clima relajado, resulta importante que la seguridad no sea invasiva antes y durante el show.

➔ Escape. El 84 % de los encuestados citan "escapar de la realidad cotidiana" como la razón principal para asistir a eventos.



Los festivales de varios días tienen que lograr un ambiente y ofrecer actividades más allá de la música para conseguir que los asistentes experimenten aún más esa abstracción. Durante algunos eventos se propician las actividades artísticas como la confección de merchandising propio o las clases de baile “flash mob”, que permiten a los fans evadirse de sus rutinas habituales.

Otras propuestas también incluyen delimitar zonas sin teléfono, con tecnología como Yondr, una carcasa que se coloca en celulares y se bloquea automáticamente al ingresar a una zona sin teléfono. Este gadget ha sido utilizado en conciertos de artistas como Childish Gambino, Alicia Keys y los Lumineers.

➔ Valores. El 79% de los jóvenes asiste a recitales para expresar su apoyo a las creencias y valores de los artistas.

Existen investigaciones que demuestran que la contratación de artistas que se sumen a causas y adopten una postura pública sobre temas de actualidad puede ayudar a atraer a más fans. El 80% de los asistentes tiene más probabilidades de concurrir a espectáculos de artistas que propician cambios positivos, y que estén dispuestos a recaudar fondos para beneficencia definitivamente será un plus.

“Ya no miramos a los políticos o a grandes líderes en busca de apoyo. Miramos a nuestros artistas porque, de muchas maneras, son ellos los que nos hablan al corazón”, indica Dave Brooks, fundador y editor ejecutivo de Amplify.

➔ Acción. El 75% de los millennials siente que participar de un evento popular (como una marcha o manifestación) tiene un mayor impacto que actuar en línea (como por ejemplo firmar una petición).



Ellos creen en el poder de los eventos en vivo para propiciar cambios. La experiencia en festivales de mucha convocatoria puede convertirse rápidamente en una acción colectiva. Según la encuesta realizada por Eventbrite, más de la cuarta parte asistió a un evento por una causa específica en el último año. "Moogfest es una conversación sobre el futuro de la música y la tecnología, y no podemos explorar el futuro sin hablar de los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día", dijo Emmy Parker, directora creativa del festival Spin.

La recolección de firmas ha sido una práctica común en manos de Amnesty International por ejemplo. También, en ocasiones permiten que las organizaciones recauden donaciones in situ, o prometen donar una parte de la venta de entradas, esto involucra aún más a los fans, quienes también en ocasiones votan sobre las organizaciones que deberían estar presentes o recibir los fondos.

El foco en las prácticas sostenibles también ha estado en boga en 2018. Reducir los desperdicios en el lugar del evento garantiza a los fans que se reflejan sus valores. Ofrecer puntos para desechar botellas y contenedores de reciclaje, proveer vasos reutilizables o incluso plantar árboles con la participación de los asistentes han sido actividades contempladas en muchos shows durante este año.