Publicidad El festival FIAP se reinventa y quiere posicionarse como el "foro Davos de la publicidad"

Se celebra en Buenos Aires su edición 49° y convocó a Martín Sorrell. Quiere reflotar la gloria del festival y convertirse en un gran foro de networking

El Festival Iberoamericano de la Publicidad supo ser el concurso creativo más importante de toda la región y su relevancia solo parecía opacarse por Cannes, el reconocido mundial publicitario que se celebra todos los años en la costa azul.



El encuentro, que solía celebrarse en marzo o abril en los salones del Plaza Hotel, era la cita obligada de todo el mundillo publicitario local y regional. Pero en los últimos años diez años se fue apagando.



Para ganar brillo se mudó a Miami y luego a México, pero eso, lejos de revivirlo, lo dejó en un limbo que ahora revierte con su regreso a Buenos Aires.

Reflotar la marca del FIAP

Te puede interesar San Juan busca posicionar sus vinos de calidad y apuntala en Buenos Aires su estrategia nacional

Sabiendo que se trataba de una “marca” fuerte, el FIAP buscó reflotarse y allí apareció un maridaje entre Daniel Marcet, heredero del espíritu pionero de quienes lo lanzaron, y Rodrigo Figueroa Reyes, publicitario con gran espíritu emprendedor que viene pregonando desde hace años la importancia del cambio en el mundo de las agencias.



Esta edición 2018 ya es la segunda vez que el FIAP vuelve a celebrarse en sede porteña bajo la nueva tutela. Se trata de la edición 49° y para que todo renazca con bríos se eligió el escenario del Hotel Faena como escenario del encuentro y se convocó ni más ni menos que a Martín Sorrell, el “lord de la publicidad mundial”, como principal conferencista.



“El plan inicial es pasarle el plumero a una marca tan importante que venía de capa caída como pasa por lo general con compañías que duran cincuenta años” destaca Figueroa Reyes en diálogo con iProfesional.



Por su parte, reconoce que tomó el FIAP como un desafío personal, como un aporte a la industria. Justamente en los días previos al encuentro que se celebra desde el domingo 23 y hasta el miércoles 26 de septiembre en el FAENA, el publicitario admitía con tono de lamento pero también de reinvindicación de su espíritu guerrero: “al FIAP lo pensamos con un dólar a 20 pesos y lo estamos produciendo con uno a 40 pesos”. Pero lejos de amilanarse, el publicitario, siempre caracterizado por su impulso emprendedor, mantuvo firme la propuesta del FIAP que busca recuperar su antiguos bríos y brillos.



“Hay que traer a las viejas y nuevas glorias para mostrar que esta industria mueve a muchos otros sectores y entender que el mundo cambió y nos lleva a otro lugar. El modelo publicitario tal como lo conocimos cambió y también el de los festivales” asevera Figueroa Reyes.

Te puede interesar Banco Galicia innova con la expansión de sucursales multiformato



Marcando territorio

En el mercado de festivales todos van quedando posicionados de manera diferencia. Cannes, a los ojos de Figueroa Reyes, es imbatible, todo el mundo va y hay que estar. Es el gran lugar de encuentro y networking y además es donde los creativos se quieren lucir y ganar premios. La cosecha de leones les permite mejorar su sueldo y posiciona a las agencias y a las redes de otra manera.



Así, Cannes opacó a otros festivales como el Clio o el New York Festival.



En segundo lugar, para Figueroa Reyes, están los festivales locales que son importantes porque todos quieren ganar en su propia casa, tal el caso del Diente que organiza el Círculo de Creativos de Argentina.



“En los festivales regionales los que van creciendo más son los Effie, orientados a la efectividad publicitaria, porque entendieron que es el premio para los anunciantes, así como Cannes es el premio para los creativos” resalta el presidente del FIAP.



Por otra parte, están los festivales regionales, como El Ojo de Iberoamérica, el Sol de San Sebastián o el Wave. Y en ese plano el FIAP en su momento fue la gloria consumada y era como el Cannes de Sudamérica.



Ahora, con el impulso de reflotarlo y devolverle su grandeza apuntan a un segmento premium. “No es un festival para estudiantes o que se llena con público multitudinario, es más chico, más orientado al networking y la idea es que termine siendo como el Foro de Davos de la Comunicación”.



La referencia a Davos está lejos de ser modesta: se trata de un exclusivo foro que, todos los años, reúne en Suiza a los líderes mundiales de la política, los negocios y la tecnología. La asistencia de presidentes es habitual y suelen hablar los "gurúes" de ámbitos diversos.



Para poner en práctica la nueva prédica ya se puede tomar nota que en esta instancia se convocó a figuras sobresalientes para oficiar de conferencistas.



Martin Sorrell, reconocido ex presidente del grupo WPP que es uno de las corporaciones más importantes de la industria publicitaria mundial, es sin dudas el plato fuerte. No casualmente en la última edición de Cannes se lo vio a Rodrigo Figueroa Reyes muy entusiasmado con sus encuentros con el reconocido “lord publicitario”, seguramente ultimaban detalles para su presencia en el renovado FIAP.



La cobertura internacional y con un sentido más amplio que el publicitario también se evidencia por la presencia de Marcos Santana, de Telemundo, Wesley Ter Haar, cofundador de MediaMonks, Sergio Valente, de O´Globo- o Eva Santos, directora general creativa de Proximity Worldwide.



También está la presencia de figuras locales fuertes en los medios o en el mundo del entretenimiento como Daniel Hadad, por Infobae, Adrián Suar, por Canal 13, e, Ignacio “Nacho” Viale, como productor general. Diego Kolankowsky, productor teatral en Broadway, también es de la partida.

Te puede interesar Cuál es la enseñanza de Coca-Cola para el resto de las marcas en la era digital



Oportunidad argentina

En la rueda de prensa celebrada con Martín Sorrell, el ejecutivo que ya lleva siete meses por fuera de WPP, aseguró que Argentina sigue teniendo sus ventajas.



“Por un lado, sigue ocupando un puesto destacado en las lides creativas y por otro lado, la devaluación, si bien supone una depreciación de la moneda local, también permite una mejor oportunidad para exportar talento creativo a nivel global”.



Sorrell lleva años recorriendo el mundo y vino al país no menos de cuarenta veces. No hay crisis que parezca asustarlo, lo suyo es una maratón de largo aliento en el mundo de los negocios. Ahora, por fuera de WPP, se lo ve muy interesado por las nuevas compañías.



Pretende, desde Media Monks, la agencia que compró desde S4 Capital en julio pasado por 350 millones de dólares, ser 100% digital. A su vez, tener una pata fuerte en producción de contenidos y en manejo de datos al igual que en planificación de compra de medios digitales.



Hoy Sorrell admitió que mira más a Globant, a Amazon, a Google, a Accenture, a Facebook o a grandes figuras del ecommerce, como Alibabá, más que a los otros grupos del mundo publicitario.