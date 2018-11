Cambios en el consumo Los envases apelan a la realidad aumentada para diferenciarse y comunicar experiencias

Un gran jugador en Argentina de este segmento, Tetra Pak, lanzó PackStory, la primera aplicación que convierte a los envases en un canal de comunicación

Las marcas están cada vez más enfocadas en ofrecerles un valor agregado a los consumidores para captar su atención y brindarles un plus en la experiencia de compra, algo que ahora se potencia con la utilización de las nuevas tecnologías y las posibilidades ilimitadas que éstas otorgan.

En esta línea, un gran jugador del mundo de los envases, Tetra Pak, especializada en la utilización del cartón como materia principal, lanzó PackStory, la primera aplicación de realidad aumentada para celulares y tablets que convierte a los envases en un canal de comunicación.



Es decir, el consumidor baja la app de las tiendas de Apple o Android, escanea con su dispositivo el packaging del producto que adquirió e, instantáneamente, le aparece en la pantalla una animación e interacción con información particular desarrollada por cada marca participante.

Te puede interesar Se presentó la retrospectiva con 100 obras del artista Pablo Suárez en MALBA

Así, cada marca desarrolló múltiples contenidos e historias educativas y de entretenimiento, donde los usuarios también pueden participar al acceder a recetas o promociones.



Hasta el momento se han sumado a esta iniciativa cuatro empresas (Citric, Baggio, La Serenísima y Sancor), con algunos de los productos que poseen entre su amplia cartera.



Por ejemplo, en La Serenísima sólo se puede experimentar la realidad aumentada con los nuevos cafés fríos Sense y con la línea de las leches funcionales. En tanto, Sancor sólo lo implementó para el alimento Bebé 3.



La sensación es que con esta acción comenzó a observarse la punta de un iceberg de una tendencia que tiene amplias posibilidades de ampliarse a gran parte de los envases que se venden en los canales de retail, afirmación que está sustentada en que Tetra Pak posee como clientes a las principales 60 empresas alimenticias y de otros rubros del país.

De hecho, la premisa que afirmaron sus voceros es que “todos los productos van a comunicar algo en el futuro”.



Igualmente, lo llamativo es que Argentina es el primer país donde Tetra Pak empezó a emplear la técnica de realidad aumentada en sus envases entre las 170 naciones donde tiene presencia. En parte, esto ocurre porque la idea surgió de forma doméstica.

“Transformamos al envase en una pantalla, un medio de comunicación, para que cada marca pueda decir lo que quiere. Y el consumidor lo único que tiene que hacer es descargar la aplicación en el celular o tablet y escanear los productos”, dice a iProfesional Estela Reale, directora de Comunicaciones para LatAm de Tetra Pak.



“La idea es que más clientes se sumen y puedan comunicar su plataforma”, agrega Reale.

Respecto a cómo surgió esta idea en la filial local de la multinacional, la vocera de la compañía relata: “Siempre quisimos comunicar algunos mensajes sobre el cuidado del medio ambiente y reciclaje, y nos resultaba muy esquivo y difícil poder explicarlo en el propio pack porque necesitábamos captar la atención de la gente para decir todas estas cosas”.



Y continúa: “Cuando empezamos a ver dentro de las nuevas tecnologías a la realidad aumentada, descubrimos que era una valiosa posibilidad como para poder comunicar estos mensajes. Pero utilizarla nosotros solamente no tenía ningún sentido, por eso fuimos convocando a los clientes a que se sumen, incluyendo como denominador común el envase, para que cada uno haga su aporte”.



¿Este lanzamiento también lo consideran como una herramienta para incrementar las ventas? “No, es un complemento, es un medio de comunicación y una forma de darle un valor agregado a los clientes y a los consumidores”, sentencia Reale a iProfesional.

Al mismo tiempo, detalla que el objetivo es apuntar a todas las generaciones de compradores, no sólo a los más jóvenes.

“La gran mayoría tiene celular y puede acceder. Las experiencias dependerán de cada producto y pueden ir a un público infantil o adulto”, concluye.-