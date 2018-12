IBM sale a la conquista de los marketineros con su plataforma de inteligencia artificial Watson

Bajo la consigna de facilitar el manejo estratégico de la información el gigante de las comunicaciones seduce a los expertos en servicios al cliente

Hablar de inteligencia artifical ya no suena a ciencia ficción aunque para el común de la gente resulta difícil discernir de qué se habla cuando se alude a la emblemática sigla IA.



Pero, lo que parecía un relato futurista ficcional hoy está entre nosotros. Las aplicaciones vinculadas a un andamiaje de “cerebro digital” están a la orden del día. Se hacen presentes cuando realizamos una búsqueda en internet y luego “por casualidad” nos llegan ofertas, avisos y propuestas vinculadas con esa indagación o cuando al abrir una página web nos aparece un cuadro de chat donde nos dan la bienvenida en tono coloquial simil humano.



Ya cabalgamos al ritmo de los chatbots y la internet de las cosas, y todo eso es posible gracias al mundo de la inteligencia artificial, que por sobre todas las cosas es una plataforma de continuo aprendizaje a partir de la experiencia y la interacción cotidiana con millones de usuarios.



IBM como pionera en el mundo de las comunicaciones está marcando territorio fuerte en este nuevo escenario. Ya en 2011 lanzó su sistema Watson que es como un gran manager de datos con soporte de tecnología de última generación. Las aplicaciones son múltiples y ya es bien conocido en áreas como las de recursos humanos, ahora viene la iniciativa de pisar fuerte en el segmento de los responsables de marketing.



Más allá del tamaño y el área las organizaciones comienzan a incluir Inteligencia Artificial (IA) en la estrategia de reinvención digital de su negocio. Y, desde IBM resaltan una frase clásica que refleja una gran verdad: “a las marcas les cuesta mucho tiempo fidelizar a un cliente, pero toma solo unos segundos perderlo”.



El objetivo es que utilicen la plataforma de “IBM Watson Campaign Automation” para automatizar campañas, para enviar e mails personalizados, para realizar seguimiento de datos y posibles insights en tiempo real del comportamiento de los consumidores.



Diego Castiglioni, experto de IBM en Customer Engament, resalta que el sistema busca potenciar las relaciones uno a uno que sean superadoras y así mejorar el relacionamiento con los clientes.







Un minuto de data

En la presentación de prensa desde IBM resaltaron todo aquello que sucede en 60 segundos de tiempo en nuestro contexto de acumulación creciente de contenidos.



“Cada minuto se envían 18 millones de mensajes de texto, se ven 4,3 millones de videos de YouTube, se descargan unas 375 mil aplicaciones, se realizan unos 174.000 scrollings de Instagram, se envián unos 481.000 tweets, se mandan unos 187 mil correos electrónicos, se realizan unos 38 millones de mensajes de Whatsapp y hay unas 3,7 millones de búsquedas en Google”.



Esta casi inconmensurable acumulación de datos que circulan cada minuto es lo que hace que una vez más se vuelva a insistir sobre la importancia del manejo de la información y en ese terreno IBM quiere estar presente como una opción en las decisiones de marketing basadas en la utilización de estos datos.



Inteligencia aumentada

El nuevo lema, parafraseando la conocida expresión “realidad aumentada” es que ya se trata de “inteligencia aumentada”. Esto supone un escalón más a lo que ya se caratula como inteligencia artificial.



La nueva consigna es la sinergia y colaboración entre la máquina y el humano para generar un nuevo paso de aprendizaje, para desarrollar un nuevo plano más elevado de conocimiento y accionar estratégico.



Desde IBM puntualizan algunas áreas específicas donde tienen capacidad de acompañar a los profesionales del marketing



o Ofrecer a clientes actuales y potenciales los productos o servicios ajustados a sus preferencias y necesidades reales.



o Lograr hiper-personalización de contenidos. El contenido es crítico en todos los puntos de contacto y la experiencia debe ser la misma en todos los canales.



o Tener la capacidad de aprender de los consumidores y conocerlos como individuos.



o Leer grandes cantidades de información: datos estructurados y no estructurados -videos, audios, contenidos de redes sociales, etc.



o Predecir posibles escenarios para tomar mejores decisiones sobre campañas, audiencias y productos.



Retailers en la mira

Uno de los territorios donde más oportunidades de crecimiento de las estrategias de inteligencia artificial se presentan es en el mundo del retail porque la competencia es muy fuerte y la interacción con el cliente es el abc del negocio.



Sin embargo, según un estudio global de IBM, solo el 18% de los retailers encuestados está ofreciendo actualmente promociones personalizadas en sus locales.



Siempre on

Otra de las perspectivas ideales para las aplicaciones de IA se vinculan con la necesidad de estar siempre disponibles.



“Los consumidores quieren comprar cualquier día, a cualquier hora y por cualquier canal. Ofrecer experiencias 24/7 es fundamental para que los retailers creen lazos con sus clientes y los fidelicen” resaltan desde IBM.



La llamada omincanalidad, o sea, la presencia simultánea en diferentes y diversos canales de venta es también otro factor clave. “Sea vía web, mobile o tienda física, las personas quieren conectarse con una marca y conectar experiencias: ver un producto online y comprarlo en tienda física, probarlo en tienda física, comprarlo online y recibir la notificación en su móvil” destaca el estudio presentado por la compañía.



Precios de remate

Es bien conocido ya que cuando uno busca presupuestos vinculados con el turismo, pasajes o ubicaciones de hospedaje, los precios parecen seguir una dinámica muy volátil y se registra una gran amplitud de valores. Esto también está dinamizado por estrategias de IA.



“Las empresas pueden tomar en cuenta factores como la demanda del mercado, el sentimiento social, los precios de la competencia, la disponibilidad de inventario, la hora del día, las tasas de conversión, y más, para asignar los precios” detallan desde IBM.