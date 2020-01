Por la suba de impuestos, los autos de alta gama aumentaron un 17%

Algunas marcas, como Mercedes-Benz, ya dieron a conocer sus nuevos precios con aumentos de hasta 7 mil dólares en algunos modelos

La suba generalizada de impuestos a raíz de las leyes sancionadas durante las últimas semanas tiene consecuencias en todos los sectores de la economía. En este caso, el aumento ya llegó a algunas marcas de autos de alta gama que han oficializado subas importantes, mientras que otras aún analizan que pasos seguir y de qué forma canalizar las nuevas disposiciones.

Mercedes-Benz y DS, que hasta ahora son las únicas marcas que han confirmado una actualización en sus valores, han subido aproximadamente un 17% sus precios. A modo de ejemplo, mientras a fines del año pasado un Mercedes-Benz B200 costaba hacia fines del año pasado u$s 45.000, su valor de hoy es de u$s 52.900 y un DS Crossback cuyo valor ascendía a u$s 39.000 en diciembre hoy llega a u$s 45.500.

Otras empresas aún no han reacomodado sus precios pero ya trabajan con una previsión similar. BMW estima que estará en la misma escala de aumento del 17%, mientras que en Porsche calculan que deberán incrementar el valor de sus modelos en un estimado del 20%.

En el caso de Audi, todavía intentan llegar un acuerdo con la casa matriz para mantener algunos modelos como el A1 por debajo de $ 1.800.000 dado que, de ese modo, evitarían que sea afectado por la nueva regulación impositiva. En caso de no conseguir una disminución de algunos valores, todos los modelos entrarían en la escala estipulada por la normativa vigente y por lo tanto deberían aumentar.

En las marcas que cuentan con diversas gamas de vehículos se continúa debatiendo la estrategia para determinar que autos serán afectados por el gravamen y cuales quedarán por fuera. Se espera que Ford y Volkswagen, por ejemplo, demoren algunos días más en tomar una determinación.

Si las empresas trasladaran al precio de mercado la totalidad de lo que implica la suba impositiva, los valores se dispararían entre un 20 y un 25%. Sin embargo, están diseñando diversas estrategias de aplicación y cediendo algo de la ganancia con el objetivo de que los aumentos sean, al menos, un poco por debajo de dichos porcentajes.