Financiación de motos en 2025: Los 3 bancos que te ofrecen buena tasa y RÁPIDO

Financiar una moto en 2025 es bastante simple gracias a los créditos prendarios de los bancos y entidades financieras. Los detalles

La financiación de motos volvió a ganar protagonismo en nuestro país. Con un mercado cada vez más competitivo y usuarios que buscan alternativas para moverse en la ciudad de forma más accesible, los bancos buscan ofrecerse nuevas líneas de crédito con tasas competitivas.

En este sentido, desde iProfesional te contamos 3 opciones para financiar tu moto 0KM de forma rápida, sencilla y conveniente.

Préstamo prendario para motos del Banco Provincia

El Banco Provincia es uno de los bancos que ofrece un préstamo para adquirir una moto 0KM que se desee, en las sucursales adheridas, y financiarla en cuotas fijas y en pesos a través del sistema de Adjudicación Anticipada.

El procedimiento es simple, ya que el usuario debe solicitar una factura pro forma de las empresas adheridas al mencionado sistema, presentarse en una sucursal del banco y acceder a la financiación. En este caso, el banco financia hasta el 100% de la factura proforma con IVA incluido más gastos de envíos y otros gastos que se incluyan en esta.

En cuanto al monto y la tasa, el banco presta hasta $50.000.000 en hasta 48 meses. El costo financiero total efectivo anual es del 118,99%.

Banco BBVA

En el caso del BBVA, ofrece un préstamo prendario para motos en hasta 60 meses y permite financiar hasta el 85% del valor del vehículo, con un monto máximo de $55.000.0000. Dentro de los requisitos establecidos por el banco, se encuentran los siguientes:

Edad mínima: 18 años.

Antigüedad mínima requerida: 1 año relación de dependencia y 2 años como independiente.

Ingresos netos mínimos: $271.571,22.

Relación cuota total/Ingreso neto mensual: 60% en el Sistema Financiero.

Asimismo, el usuario que solicita el préstamo, debe contratar un seguro automotor en la concesionaria donde se carga la operación en alguna de las siguientes empresas habilitadas:

La Caja

Zurich

San Cristóbal

Allianz

Sancor

La Segunda

RUS

Triunfo Seguros

Cabe aclarar que el costo de este seguro puede variar de acuerdo al auto, el tipo de cobertura, la zona de radicación de la unidad, entre otros motivos. Con la primera cuota paga, el usuario puede cancelar el préstamo de forma total o parcial de la siguiente forma:

Gastos de Cancelación Parcial Anticipada 5% + IVA, sbre saldo de deuda

Gastos de Cancelación Total Anticipada 5% + IVA y sin cargo cuando se haya cumplido el 25% del plazo pactado o 180 días de la liquidación, de ambos el que sea mayor

En cuanto al costo financiero total es del 80,44% para un plazo de 36 meses, mientras que si se eleva a 48 meses, el costo financiero total anual es del 78,38%.

Banco Nación

El Banco Nación, a través de su novedosa Tienda BNA+, incorporó la compra de motos de forma 100% online, mediante préstamos personales o tarjetas de crédito, sin la necesidad de ir al banco.

En este sentido, cualquier persona, cliente o no, puede optar por la financiación mediante préstamo personal o tarjeta de crédito, dirigiéndose a la concesionaria una vez efectuada la operación para culminar el patentamiento y llevarse el vehículo.

Con respecto al préstamo, se accede a financiación inmediata y digital, con un monto de hasta $40.000.000, a un plazo de hasta 72 meses. El CFT TEA es del 34.49%, tanto con VISA como Mastercard, según información publicada en Tienda BNA.

Con respecto al procedimiento, es el siguiente:

Ingresar a "Tienda BNA+"

Seleccionar el vehículo deseado

Elegir la opción de pago con préstamo personal y cuotas de su conveniencia

Aceptar Términos y Condiciones

Coordinar la entrega directamente con el vendedor

Para los usuarios que no tenga tarjetas de crédito del Banco, pueden gestionarlas en forma inmediata y 100% digital en la página web del banco para acceder a la financiación mencionada.