Motos: los 4 nuevos scooters que se lanzaron en Argentina y que arrancan en $4 millones

Estos nuevos modelos de scooters ofrecen mayor ergonomía, carenado y parabrisas, ideales para moverse en la ciudad sin sufrir el frío

Las bajas temperaturas se están haciendo sentir en gran parte de Argentina y por ello, el uso de la moto se restringe. Muchos optan por guardarla directamente o la utilizan en caso de fuerza mayor.

Sin embargo, en el mercado hay un segmento de modelos citadinos que, por su fisionomía, pero principalmente por su mejor protección contra el viento y carenado más aerodinámico, permiten conducir y no congelarse en el intento.

Se trata de los scooters, unos aliados a la hora de conducir y cortar el viento gracias a la posición de manejo que ofrecen con las piernas protegidas por el carenado, el parabrisas más alto y los cubre puños.

A continuación, iProfesional te muestra cuatro alternativas de scooter que acaban de llegar a la Argentina con precios y soluciones muy interesantes.

Kymco Skytown 150: $5.800.000

Recién lanzado, el Skytown 150 se suma a la oferta de scooter de una de las marcas especialistas en este segmento. La propuesta de Kymco con este nuevo modelo es ofrecer un modelo bien equipado y con precio competitivo.

El Skytown tiene un motor monocilíndrico de 11,5 CV de fuerza y 12,1 Nm de torque, con un consumo realmente bajo, pudiendo recorrer hasta 300 kilómetros con su tanque de siete litros.

El Skytown tiene un motor monocilíndrico de 11,5 CV de fuerza y 12,1 Nm de torque, con un consumo realmente bajo

Uno de sus puntos más destacables es que ofrece sistema de frenos ABS de doble canal y control de tracción, lo que le evita perder tracción en superficies resbaladizas o días lluviosos.

Otro dato no menor es que está calzado con llanta delantera de 14" y trasera de 13". Esto se traduce, principalmente el rodado delantero, el cual, al ser de medida grande, absorbe mejor los pozos, cunetas y baches.

¿Por qué el Kymco Skytown es una buena alternativa para esta época fría del año?

En principio porque dispone de parabrisas integrado alto, que sumado al frente del modelo, el conductor queda aislado en su totalidad del viento. El piso plano, como la mayoría de los scooters sumado a toda la protección frontal, permite conducir con las piernas totalmente resguardadas.

Otro aspecto importante es que permite cargar debajo del asiento hasta 28 litros de capacidad, por lo que se pueden llevar hasta dos camperas pesadas o guantes extras.

Además, cuenta con dos puertos USB (Tipo A y Tipo C), en el tablero, lo que permitiría ir cargando, por ejemplo, un chaleco térmico.

Aunque el Skytown no los trae de fábrica, su manubrio permite adaptar cubre manos universales plásticos. Son la primera barrera física para cortar el viento que impacta directo en los dedos.

El SYM Jet 14 150 tiene un costo de 5.490.000 pesos

Malaguti Liguria 155: $4.190.000

El Grupo La Emilia sumó su octava representación (Motomel, Benelli, Suzuki, Keewy, Teknial, SYM y Morbidelli) en Argentina. Se trata de Malaguti, una marca de raíces italiana que hace días presentó cinco modelos.

Uno de ellos es el Liguria 155 cc, un scooter con motor monocilíndrico de 14 CV y 14 Nm, junto a una caja CVT.

El consumo estimado ronda los 2,5 a 2,8 litros cada 100 kilómetros en condiciones de uso urbano mixto. Esto implica que puede recorrer aproximadamente entre 300 y 340 kilómetros con su tanque de 8,5 litros.

El debutante scooter tiene un muy buen nivel de equipamiento. Está equipado con:

Pantalla TFT de 7" con navegador GPS integrado

con navegador GPS integrado Sistema de encendido presencial Keyless (sin llave)

Rodado de 13" en ambos ejes

Sistema de frenos combinado CBS (no tiene ABS)

Protección contra el viento del Malaguti Liguria 155

Más allá de cómo influye en su estética, el frontal del Liguria 155 tiene líneas afiladas y bien angulares, fiel al estilo "tano" en las motos. Este diseño divide el viento lateral y frontal, canalizándolo hacia los costados de los hombros y las piernas del piloto y evita turbulencias bruscas en el cuerpo.

Los scooters son aliados a la hora de conducir y cortar el viento

Así mismo, viene de serie con parabrisas frontal elevado integrado de forma rígida a la estructura delantera. El mismo no es regulable en altura.

El manillar no trae cubre puños, pero es apto para sumarle unos deflectores universales, con el objetivo de cortar el viento y proteger las manos.

A diferencia de la mayoría de los scooters, este modelo no tiene piso plano ya que al medio cuenta con un túnel central alto, donde va parte del tanque de nafta.

Esta posición de manejo implica que el conductor conduce con las piernas de cada lado. No obstante a ello, están resguardadas detrás de las molduras plásticas laterales.

También dispone de puerto de carga USB, algo que es muy útil, como dijimos anteriormente, para ir recargando prendas calefactables.

SYM Jet 14 150: $5.490.000

La marca de origen taiwanés del grupo La Emilia cuenta con dos scooters muy interesantes. El primero de ellos se denomina Jet X 150 cc. Cuenta con perfil deportivo y su motor monocilíndrico alcanza los 12,5 CV y 12 Nm de torque.

En el mercado modelos que, por su fisionomía, pero principalmente por su mejor protección contra el viento y carenado más aerodinámico, permiten conducir y no congelarse

Está calzado sobre llantas de 14", tanto adelante como atrás, y su consumo promedio ronda entre 2,5 y 2,8 litros cada 100 kilómetros. La autonomía con su tanque de 7,5 litros ronda entre los 260 y 300 kilómetros.

Frenan a este modelo un disco de 260 mm de diámetro, mordido por una pinza de doble pistón adelante y otro disco de 220 mm de diámetro con una pinza de pistón simple, detrás. No dispone de sistema de frenado ABS, sí sistema de frenado combinado (CBS).

De los modelos de este informe, el Jet cuenta con parabrisas de fábrica muy corto. Ello tiene como contrapartida la exposición al viento y por ende al frío. Por ello, una de las modificaciones más habituales que se le realiza a este modelo es la implementación de uno, sobre todo si la idea es no solo andar por tramos urbanos. Un parabrisas para este modelo ronda entre los $90.000 (nacional) y $190.000 (importados).

Tampoco dispone de cubre puños de fábrica. Adicionarle unos cubre puños específicos de origen importado pueden costar entre $85.000 y $150.000.

Vespa VXL 150: $5.810.000

El Vespa VXL 150 es un scooter con chasis monocasco de forma redondeada, que siempre se caracterizó por ofrecer un excelente espacio para las piernas (permite ir conduciendo con las piernas en 90°) y buena protección.

El motor es un monocilíndrico de 150 cc, 4 tiempos, con distribución SOHC de 3 válvulas, refrigerado por aire e inyección electrónica. Entrega una potencia de aproximadamente 11 CV y un torque de 11,5 Nm, asociados a una transmisión automática CVT.

El Liguria 155 cc, un scooter con motor monocilíndrico de 14 CV y 14 Nm

Alcanza una velocidad de 95 a 100 km/h, y su consumo promedio es de 35 a 40 km por litro. El tanque de nafta de 7,4 litros le permite recorrer entre 250 y 290 kilómetros.

A nivel seguridad cuenta con sistema de frenos ABS. Las ruedas son de 10" adelante, como atrás. Esto si bien la convierte en una moto ágil, exige tener recaudos por los baches y pozos con la rueda chica.

El scooter más retro, pero el más desprotegido

El Vespa VXL 150 cuenta con escudo frontal que desvía muy bien el viento frontal y las salpicaduras de agua de la calle hacia los costados, protegiendo tus piernas desde los pies hasta la altura de la cintura. Sin embargo, ni el torso ni las manos encuentran buena protección, ya que no trae de fábrica parabrisas.

De este modo, el viento frío impacta directamente en el conductor. El manillar queda totalmente expuesto.

Los parabrisas son clave para la protección del viento

Más allá de ello, para este modelo de Vespa se ofrecen muchos equipamientos para salvaguardarse del azote del viento. De hecho, Motoplex, representante de la marca en Argentina, ofrece un parabrisas de alta resistencia de 56 cm de alto por 72 cm de ancho, con el cual el piloto de talle media queda totalmente protegido.

En este caso, el costo del parabrisas elevado original es de $490.000. Otras alternativas universales, como un parabrisas mediano con cubre puños, oscila los $170.000.