Con diseño robusto, tecnología avanzada y gran respuesta en ruta y ciudad, la nueva japonesa apunta a quienes buscan versatilidad y aventura

Kawasaki sumó a su oferta de modelos a una nueva integrante que se mete de lleno en el competitivo segmento de las motos polivalentes o trail de media cilindrada.

Se trata de la KLE 500, una moto que llega con un solo nivel de equipamiento desde Tailandia y que, por prestaciones, tamaño y precio, compite en uno de los segmentos que más opciones de marcas y modelos tiene en Argentina.

De hecho, es tan fuerte y variada la oferta (Royal Enfield Himalayan 450, CF Moto 450, Honda NX 500, KTM 390, entre las principales), que seguramente muchos de los que estaban por avanzar en la compra de alguna de estas, pusieron el freno para evaluar a la nueva Kawasaki.

La KLE 500 es la nueva propuesta polivalente de la marca japonesa que entre sus particularidades se destaca por llevar el mismo motor de la "Kawa" Z500, una de las deportivas de la marca, un bicilíndrico en paralelo de 46 CV y 42 Nm de torque.

Kawasaki KLE 500: precio y especificaciones técnicas

La KLE 500 sale $16.900.000 y se comercializa con un motor bicilíndrico en paralelo de 46 CV y 42 Nm de torque, el cual se hace presente en muy bajas revoluciones. En la práctica, se puede "crucerear" a 130 km/h sin esfuerzo alguno y alcanza una máxima de 180 km/h.

La KLE 500 sale $16.900.000 y se comercializa con un motor bicilíndrico en paralelo de 46 CV y 42 Nm de torque

La KLE 500 tiene un consumo medio homologado de 4 litros cada 100 km. En ruta a 110-120 km/h el gasto de nafta es de 3,8 l/100 km, alcanzando una autonomía por encima de los 400 km. En uso off-road el consumo sube a unos 4,5 l/100 km, lo que reduce la autonomía útil a unos 310-330 km.

La KLE se encuentra calzada sobre llantas de rayos de 21" adelante y 17" detrás. Su frenada está a cargo de un disco de 300 mm con pinza de dos pistones en la rueda delantera y un disco de 230 mm, también con dos pistones en la trasera. Ambos cuentan con ABS desconectable.

La suspensión delantera tiene una particularidad. Es invertida de la reconocida firma Kayaba de 43 mm de diámetro y 210 mm de recorrido, pero no es regulable. La suspensión trasera está conformada por un mono amortiguador de 196 mm de recorrido, que en este caso sí es regulable.

Para qué tipo de piloto es ideal la Kawasaki KLE 500

La Kawa KLE 500 cc apunta al usuario que primordialmente busca una moto para utilizarla sobre el asfalto. Su tanque de 16 litros le da el plus de convertirla en una moto para encarar un viaje.

La CF Moto es una de las mejores opciones para quienes les seduce más las incursiones por tierra que el pavimento

Si a ello le sumamos que dispone de parabrisas alto, luces full LED, pantalla digital a color, conectividad, puerto USB; es una gran candidata para quienes les gusta recorrer largas con comodidad, sin dejar de mencionar su asiento de doble altura, lo que permite llevar a un acompañante.

Si bien la KLE 500 cuenta con:

Llantas de rayos

Suspensión con buen recorrido

Cubremanos y cubrecárter

Peso contenido de 195 kilos en orden de marcha

Lo que le permitiría realizar escapadas por caminos de tierra no muy exigentes, su verdadera concepción es la de una moto que fue más pensada para el pavimento.

LA CF Moto es una de las rivales de la Kawasaki KLE 500

Kawasaki KLE 500 frente a la CF Moto 450 MT

Una de las rivales de la KLE 500 es la CF Moto 450 MT, que sale $13.600.000, una moto que el mes pasado vendió 157 unidades y lideró el segmento de las adventure de media cilindrada.

Esta moto de origen chino ha demostrado que en el año y medio que lleva comercializándose es una de las mejores opciones para quienes les seduce más las incursiones por tierra que el pavimento, destacándose por su puesta a punto off-road.

El motor bicilíndrico de 449 cc con 44 CV y par máximo de 44 Nm es un propulsor con excelentes prestaciones, destacándose su reacción desde abajo.

Es para resaltar la puesta a punto de las suspensiones Kayaba (200 mm de recorrido adelante y detrás), y el desempeño que tiene sobre tierra, absorbiendo todo tipo de irregularidades y con la posibilidad de hacer pequeños saltos sin hacer tope fácilmente.

La KLE 500 es una moto que llega con un solo nivel de equipamiento desde Tailandia

Colaboran a ello también sus llantas de radios sin cámara con neumáticos mixtos, con bastante tacos, en medidas 21" adelante y 18" detrás.

En ruta el desempeño dinámico es correcto y la protección aerodinámica está lograda gracias a su parabrisas regulable. Sin embargo, la CF Moto 450 MT es un modelo mucho más orientado para los que desean pasar tiempo por caminos de tierra, barro, cruzar brazos de río y salir airoso en el intento.

Con respecto a los consumos, la CF Moto 450 MT ronda los 4,7 a 5 litros cada 100 km, que combinado con su tanque de 17,5 litros rinde una autonomía real de entre 310 y 350 kilómetros.

Comparada con la Kawasaki KLE 500, la CF Moto 450 MT es mucho más idónea para el off-road, mientras que la KLE 500 se defiende mucho mejor sobre el pavimento.

Comparada con la Kawasaki KLE 500, la CF Moto 450 MT es mucho más idónea para el off-road

Kawasaki KLE 500 frente a Honda NX 500

Dentro de Honda la rival de la KLE 500 se llama NX 500 ($18.300.000), que vendió 79 unidades en mayo. En este caso, también está impulsada por bicilíndrico, pero con más potencia: 47 CV y un torque de 43 Nm.

La suspensión delantera invertida es de corto recorrido (133 mm), por lo que resulta firme en pavimento y ello transmite seguridad. En contrapartida, no está pensada para ser castigada en caminos irregulares, dejando clara su orientación asfáltica.

Además, si bien los neumáticos son mixtos y no tienen cámara, están concebidos más para asfalto (80%) que para tierra (20%). A su vez, las llantas son de aleación (19" adelante y 17" atrás) y no de rayos. Con todo ello queda a las claras que la NX 500 es una moto más asfáltica que aventurera.

Siendo la moto referente para el pavimento de este informe, es interesante destacar que la Kawasaki KLE 500 cuando sale a la ruta, al igual que la Honda NX 500, también se destaca por viajar descansada entre los 120-130 km/h y por tener una velocidad máxima cercana a los 180-185 km/h.

Cuando sale a la ruta, la nueva moto de Kawasaki se destaca por viajar descansada entre los 120-130 km/h

Con su tanque de casi 18 litros de capacidad y su consumo promedio de 4,1 litros cada 100 km, alcanza una autonomía que supera cómodamente los 400 kilómetros, un factor clave para los viajes.