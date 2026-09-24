Cuál es la marca china de motos que se animó a competir con la americana Harley Davidson

Es una de las primeras firmas asiáticas que apunta al segmento Crusier y Custom, tradicionalmente dominado por las marcas americanas

Hablar de las categorías Cruiser y Custom lo llevan a uno inmediatamente a evocar las autopistas estadounidenses, pilotos rudos, y motos icónicas como Harley-Davidson o Indian Motorcycle.

Imaginarse hace no mucho tiempo atrás que una marca de motos de origen chino pudiera salir al mercado con motos de estilo, sonaba un tanto descabellado.

Sin embargo, hoy ya nada sorprende cuando de productos chinos se trata, y ya nadie duda que su presencia, indefectiblemente cambiará algunos hábitos.

En el día de hoy, se presentó en Argentina Benda, una joven marca que nació en 2016 y que pertenece al grupo Keeway, el cual a su vez aglutina a marcas como Benelli, Morbidelli y Keeway.

Representada en el país por el Grupo La Emilia, la firma china Benda llegó para desafiar a marcas con años de trayectoria, con dos modelos en principio: Chinchilla 500 y Napoleon 500, los cuales prometen romper el segmento a base de buen diseño, tecnología, pero principalmente por precio.

La Benda Napoleon Bob se alista tras los rasgos de las motos de estilo Bobbe. Imagen gentileza Benda

¿Cómo es la Custom 500 china de Benda?

Con este particular nombre, Benda se mete de lleno el segmento de las motos con estilo Custom de media cilindrada.

Cuenta con la mayoría de los recursos estéticos para ello: tanque tipo lágrima de 16 litros, asiento bajo (705 mm de distancia del suelo) neumáticos anchos, llantas manillar Drag Bar y escape con doble salida en el lateral derecho.

A ello, se suman los espejos retrovisores colocados en los extremos del manillar, orientados hacia abajo o hacia los lados, mientras que el instrumental está conformado por un reloj circular único digital que va montado directamente sobre la tija, manteniendo el manillar limpio y despejado.

Con estilo Bobber, pero disruptivo

Así como la Chinchilla rinde tributo a las Crusier, la Benda Napoleon Bob se alista tras los rasgos de las motos de estilo Bobber. Hablamos de motos con asiento mono plaza, silueta ascendente, guardabarros cortos y manillar elevado, entre sus rasgos principales.

Sin embargo, la Napoleon rompe un poco este esquema y presenta un recurso estético muy innovador: la horquilla invertida está totalmente cubierta por unos plásticos rígidos que imitan el look de las suspensiones de época. ¿Resultado final? un frente con aspecto futurista y robótico.

La identidad de la Napoleon se completa con un manillar Flying Wing (ala voladora). Esto aporta una postura de conducción agresiva y deportiva, sin perder la estética robusta de una motocicleta Cruiser.

Otro diferencial con la Benda Chinchilla, es que en este caso el sistema de escape es doble totalmente recto y horizontal, ubicado en paralelo al piso por el lateral derecho. Su terminación es en negro mate con detalles mecanizados y tapas de salida que rematan su impronta oscura.

Tanto la Benda Chinchilla 500 y la Napoleon Bob 500 tiene un consumo promedio de 4,5 litros cada 100 kilómetros

La democratización del motor V-Twin

Los dos modelos de Benda comparten exactamente el mismo bloque de motor, el cual fue desarrollado por la propia marca. Se trata de un V-Twin de 475,6 cc, con doble árbol de leva a la cabeza y 8 válvulas, alimentado por inyección electrónica.

Puede alcanzar una potencia máxima de 47 CV y 42 Nm de torque, el cual se caracteriza por una entrega suave. Está asociado a una caja de seis marchas y la transmisión no es por cadena, sino por correa dentada.

Tanto la Benda Chinchilla 500 y la Napoleon Bob 500 tiene un consumo promedio de 4,5 litros cada 100 kilómetros, lo que en teoría se traduce en una autonomía de entre 320 y 350 km.

Una marca con equipamiento de seguridad trabajada

Un aspecto que vale la pena remarcar es el equipamiento de seguridad que ofrece la marca para estos dos modelos. Ambos, confían la frenada a un disco delantero de 320 mm, mordido por una pinza radial de 4 pistones, lo que significa que la frenada es contundente.

Los dos modelos también equipan freno a disco trasero, en este caso de 260 mm con una pinza flotante de un solo pistón. Por supuesto que dispone de sistema ABS de doble canal, el cual actúa de forma independiente adelante y atrás.

También disponen de Control de tracción, el cual se puede desconectar, para evitar que la rueda trasera patine en superficies resbaladizas o días de lluvia.

Clásicas, pero obsoletas

Si bien toda la impronta de ambas motos remite a lo clásico y vintage, cuentan con soluciones tecnológicas muy interesantes. El tablero, por ejemplo, se conforma por una pantalla digital LCD circular con tecnología TFT. El mismo arroja información como velocidad, revoluciones, indicador de marcha engranada, nivel de combustible y reloj.

La luz, en ambas motos, es full led tanto en el faro delantero (con una firma luminosa circular muy moderna), como en los giros y el faro trasero.

¿Cuánto cuestan las nuevas motos chinas?

El segmento de las motos Custom siempre fue uno de los más exclusivos en el mundo de las motos. Benda sale con una estrategia de venta muy agresiva y ofrece a la Chinchilla 500 a 14.750.000 pesos y a la Benda Napoleon Bob en 15.490.000 pesos.