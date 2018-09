Jorge Neira El ejecutivo arrepentido de Electroingeniería se quedó sin trabajo

El empresario renunció a su cargo, tras una reunión de directorio del grupo cordobés que tiene a Gerardo Ferreyra como uno de sus principales accionistas

Otro empresario imputado en la causa de los cuadernos que descubrió un entramado de pago de coimas y sobornos en las obras públicas durante el gobierno kirchnerista, acaba de quedarse sin trabajo.

Se trata de Jorge Neira, ejecutivo de Integración Energética Sur Argentina (INTESAR), una sociedad perteneciente al grupo Electroingeniería, cuyo principal referente, Gerardo Ferreyra, también se encuentra imputado en la investigación.

Pero, a diferencia de su empleador que rechaza colaborar con el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadío, Neira se convirtió en agosto pasado en otro de los arrepentidos.

A través de una carta enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la empresa comunica la desvinculación del ejecutivo quien se desempeñaba como director titular.

“Conforme una reunión de directorio de fecha 10/09/2018, se resolvió por unanimidad aceptar la renuncia presentada por Jorge Guillermo Neira, declarando que la misma no es dolosa, intempestiva, ni afecta el normal desempeño del Directorio”, se explica en la carta que firma Mario Duro, responsable de las relaciones con el mercado de INTESAR.

La empresa fue fundada en el 2003 por Electroingeniería para competir en el negocio de transmisión energética. El alcance de su actividad cubre la ingeniería, construcción y puesta en servicio de líneas de transmisión y estaciones transformadoras en alta y extra alta tensión.

En su declaración ante el juez Bonadío, Neira admitió que Electroingeniería le pasaba las coimas al ex número dos del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta en carpetas que llevaban dentro varios fajos de dinero. Según el ejecutivo, era el propio Ferreyra quien bajaba la orden de pagar a los funcionarios del anterior gobierno kirchnerista.

"Yo debo admitir que he estado con el señor Baratta en relación a los hechos de este expediente unas tres o cuatro veces, no más, y siempre a instancia y conocimiento del ingeniero Ferreyra”, declaró Neira, quien también contó que el propio dueño de Electroingeniería le avisaba “que pasarían a buscar una carpeta con dinero, y el horario en el que lo harían y así yo asistía al lugar que me indicaba".