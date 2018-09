Se expande Bulgheroni Pan American Energy consigue otra área en Vaca Muerta, en la que invertirá 120 millones de dólares

Se trata de Coirón Amargo Sur Este, un área de gas no convencional cuyo piloto tendrá ocho pozos. El desembolso se hará durante cuatro años

Pan American Energy (PAE) expandirá su operación en Vaca Muerta.

El gobierno de Neuquén le concedió una nueva área de gas no convencional en Coirón Amargo Sur Este, que implicará una inversión de 120 millones de dólares, según confirmó el mandatario provincial, Omar Gutiérrez.

PAE se quedó con la operación del área tras la compra de una parte a la petrolera Madalena Austral, que tenía el 90%.

La empresa de la familia Bulgheroni será la operadora, con una participación del 55%. Madalena administrará el 35% y GyP, la petrolera estatal nequina, conservará el 10% de las utilidades, bajo el mecanismo de carry (acarreo).

Te puede interesar Sólo una decisión política puede salvar a OCA de su final como empresa postal

Coirón Amargo Sur Este tiene una superficie de 227,76 kilómetros cuadrados y potencial para la producción de shale oil (petróleo). La concesión, añadió la Provincia, incorpora un monto de u$s3 millones en concepto de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y un bono de infraestructura de u$s1 millón, que ingresarán a las arcas provinciales "en los próximos días", según dijo el gobernador neuquino.

El gobernador explicó que el compromiso piloto en el área consiste en la perforación de ocho pozos, que tendrán una rama de 2000 metros y 27 etapas de fracturas. En total, implicará una inversión de u$s120 millones.

"Con esta última concesión, la provincia suma 31 proyectos de shale y tight no convencionales, que significan 31 proyectos en etapa piloto, por un total de u$s8.058 millones y 543 pozos", precisó.

La duración de la etapa piloto de Coirón Amargo Sur Este es de cuatro años (por ley, el plazo máximo de duración de un piloto es de cinco). En función de los resultados que arroje, se avanzará con la fase de desarrollo, que llevará a la perforación de 87 pozos e inversiones que podrían llegar a los u$s1.200 millones. Con estos valores, agregó el Gobierno provincial, todos los proyectos no convencionales de Neuquén totalizan u$s 154.846 millones y 11.143 pozos para la etapa de desarrollo.

Te puede interesar En busca de dólares, el Gobierno viaja a los Estados Unidos a "vender" Vaca Muerta

PAE es la segunda petrolera del país, detrás de YPF.

Produce 250.000 barriles diarios, que se reparten en mitades entre gas y petróleo. En cuanto a crudo, opera el campo más grande de la Argentina, Cerro Dragón, en el Golfo de San Jorge.

En Vaca Muerta tiene, hasta ahora, una participación de superficie neta de 3.000 acres.

En Neuquén, opera en Lindero Atravesado, donde comenzó con la explotación de petróleo no convencional en 2011. Hoy, allí, produce tight gas. En no convencional, también tiene intereses en Bandurria Centro, donde su compromiso de inversión es de u$s 300 millones. Además, anunció una proyecto, en sociedad con YPF, Total y Wintershall, de u$s1.150 millones hasta diciembre de 2021 para la explotación de shale gas en tres concesiones conjuntas que poseen en el yacimiento: Aguada Pichana Este, Aguada Pichana Oeste y Aguada de Castro. Las compañías yahabían desembolsado u$s500 millones en estas áreas entre 2014 y 2016.