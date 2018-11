Desembolso Coca-Cola invertirá u$s200 millones en Uruguay y busca "expandirse a más categorías"

El gerente general para Argentina, Paraguay y Uruguay, contó los planes de la compañía, que este año dejó su embotelladora en manos de una multinacional

El gerente general de Coca-Cola para Argentina, Paraguay y Uruguay, José María Cagliolo, tiene 50 años y más de la mitad de ellos (26) los pasó trabajando en esa compañía de consumo masivo.

Al visitar Uruguayo por el 75° aniversario de la firma en ese país, dialogó con El Empresario sobre los planes de la compañía que acaba de desprenderse de la embotelladora Montevideo Refrescos (que pasó a manos de Coca-Cola FEMSA).

Este "período de transición" fue acompañado con el compromiso de invertir u$s200 millones en cinco años. La diversificación que impulsa la compañía en el mundo la llevó a comprar una cadena de cafeterías en Londres y "están todas las posibilidades en la mesa".

Ese dinero será destinado fundamentalmente a infraestructura, mejoras en las líneas en todo el proceso productivo y en la distribución y la logística. "Estamos hablando de cinco años para todo el desarrollo de la capacidad productiva y una buena parte también es inversión de mercado, de marketing, que va al mercado, eso incluye equipos de frío y un montón de cosas", dijo el gerente general a El Empresario.

"Pero después es prepararse para el futuro, preparar la infraestructura para continuar evolucionando el portafolio. Ese es el objetivo que están encarando", apuntó.

Cagliogo confirmó que parte del objetivo de esa transformación es modificar el portafolio de productos que la empresa despliega en el mercado uruguayo. "Hoy tenemos en Uruguay 40 opciones de productos, incluyendo además refrescos, aguas, aguas saborizadas, jugos, y eso continuó expandiéndose además de la incorporación de Ades y otras bebidas que en el mundo están y van a ir llegando a Uruguay. La mayoría de las bebidas que le mencionaba se producen localmente en esta planta, pero la inversión va a a permitir una expansión del portafolio más acelerada. Ese es el plan", reveló.



Al ser consultado sobre porqué Coca-Cola está desprendiéndose de varias embotelladoras en el mundo el ejecutivo respondió que el objetivo es concentrarse en lo que hace, "crear y producir bebidas".

"En este caso está viniendo un embotellador que no es parte de la compañía (FEMSA), es un socio, que se enfoca y está dedicado 100% a eso. Es una evolución natural del sistema. En la inmensa mayoría de los casos es así como operamos", continuó.



"En Uruguay es un año de transición, empezando una nueva etapa, pero vamos a terminar en forma positiva. Nos hemos desempeñado bien en participación de mercado como en desarrollo de negocio", afirmó Cagliolo a El Empresario.



El gerente general también confirmó que continuarán las iniciativas para promover y seguir introduciendo bebidas sin azúcar. "Lo estamos haciendo en forma acelerada y es uno de los factores que está aportando muchísimo al crecimiento. Uruguay es el país de la región que tiene mayor porcentaje de bebidas sin azúcar y bajas en calorías, es el 40% de los productos y sigue creciendo", destacó, y añadió que sigue creciendo el peso del volumen de ventas de los envases más pequeños. "En Uruguay tenemos un portafolio con las botellitas de 250 cc que están en todos nuestros productos, no solo en refrescos sino también en aguas saborizadas, en aguas y Schweppes. Está siendo uno de los impulsores del crecimiento", recordó.

En ese marco, declaró que "Estamos evolucionando y queremos expandirnos a otras categorías. Esta es una oportunidad y vamos a evaluarla. Las inversiones pueden permitirlo, pero también hay que ver qué conviene más hacer".

Al ser consultado sobre el hecho de que los precios de las bebidas con menos azúcar son más caras que las tradicionales, Cagliolo aclaró que están trabajando en equiparar los valores. "En realidad Coca-Cola Sin Azúcar ya tiene el mismo precio que Coca-Cola. Y en muchas opciones se está promoviendo con precios un poco menores para que la gente la pruebe más, así que estamos saliendo de eso. Parte de la estrategia es que las bebidas sin azúcar sean igual de atractivas para el consumidor, que puedas tener cualquiera de las dos disponibles y a precio accesible para que la puedas elegir".

Así y todo, más de 30 países están aplicando impuestos a las bebidas azucaradas, algo a lo cual se opone Coca-Cola. "Tenemos un diálogo muy fluido con los gobiernos en cada país tratando de que las condiciones sean las más justas para el desarrollo de la economía y tratamos de encontrar el mejor equilibrio para eso, pero después nos adaptamos a las reglamentaciones como siempre se ha hecho", declaró.



"Las definiciones a nivel regulatorio son decisión de las autoridades. Nosotros apoyamos definiciones que mantengan reglas de juego claras y reglas equitativas de competencia. Por supuesto que esa es una estrategia que en algunos mercados se considera. Estamos observando atentos, impulsando aquellas cosas que mantienen un entorno que no es discriminatorio para nadie", añadió.



Por último, se refirió al hecho que Latinoamérica es la región donde mayor desarrollo tienen los envases retornables. "Para nosotros tiene mucho sentido, porque darle valor al envase ayuda a la reutilización, a una cultura de la sustentabilidad. La retornabilidad funciona muy bien en muchos países y en Uruguay también. Por eso lo vamos a seguir promoviendo y desarrollando. Creo que hoy el empaque retornable es un 30% del total en Uruguay, es bastante", dijo Cagliolo, y no descartó que se amplíe esa posibilidad a productos que hoy no la tienen.



"Tenemos una meta súper ambiciosa: para el año 2030 recoger y reciclar el equivalente a todos los empaques que lanzamos en el mercado. Además, para 2025 queremos producir con material que ya sea reciclable en su integridad, para facilitar ese proceso de reinsertarlo en el ciclo de vida y de producción. Son iniciativas súper grandes en las cuales ya estamos trabajando en Uruguay. Es un cambio gigantesco de mentalidad", anunció.

Pero a la vez advirtió que Coca-Cola no puede lograr sola ese cambio de hábitos: "Necesitamos más que nunca de la cooperación de todos, de ese vecino que tenga consciencia y separe (el plástico de lo orgánico), que el municipio recoja ese esfuerzo y eso vaya a una planta para un nuevo ciclo productivo. Y ahí estamos todos como eslabones de una gran cadena de un gran círculo virtuoso. Pero tenemos que estar todos. El desafío es grande".