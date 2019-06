En Vaca Muerta, Macri pidió "inteligencia para no repetir errores y horrores del pasado"

El Presidente habló sobre la realidad del megayacimiento neuquino de Vaca Muerta. Destacó la figura de Miguel Pichetto y anticipó más reformas

El presidente Mauricio Macri pidió hoy "inteligencia" para "no volver a repetir los errores y horrores del pasado, que han sido que, en cuanto algo empieza, todo el mundo quiere ver qué es lo que se puede llevar, como aquel que quiere comerse la torta mucho antes de que se termine de cocinar, y muchos que ni siquiera estaban invitados a la fiesta y quieren comerla".

Al cerrar el precoloquio de IDEA en Neuquén, donde estuvo junto a su compañero de fórmula, Miguel Pichetto, el mandatario insistió en la necesidad de tener "constancia y humildad".

"En cada visita que he hecho a Vaca Muerta, siempre digo lo mismo: no me quiero ir, me quiero quedar un rato más", sostuvo Macri.

El Presidente también dedicó palabras elogiosas a su flamante compañero de fórmula, el peronista Miguel Ángel Pichetto.

"Tuvimos una larga charla en el avión, viniendo para acá. Más larga que cualquier otra que hayamos tenido en estos tres años", reveló.

"Lo que sentí y evalué es que en estos tres años y medio, que fueron disruptivos para la historia argentina, con una agenda de cambios que todavía no hemos podido llevar adelante completamente, es que encontré en él a alguien que piensa en los argentinos, en la patria, antes que en su persona o su partido", explicó.

Proceso de desarrollo único

Macri advirtió que "pasada la incertidumbre política" el país va a "entrar" en un "proceso de desarrollo único", por lo que abogó por lograr "acuerdos entre todos, especialmente en el Congreso", para "buscar equilibrios y transparentar mecanismos de crecimiento".

El mandatario planteó que "la Argentina va a ir acelerando un proceso que llevará al lugar donde se merece estar, sobre todo para aquellos que están esperando una mano porque todavía no reciben nada y están excluidos".

Acerca de Vaca Muerta, puntualizó: "La verdad, que me cuando me plantearon esta idea de hacer el Precoloquio acá les dije que era una genialidad"

"Porque es raro tratar de entender lo que pasa en Vaca Muerta, por más que uno lo exprese o lo cuente lindo, mucha gente lo expresa bien. Otra cosa es sentirlo, vivirlo. Los banqueros prestan la plata para algo, está bueno que pasen y vean lo que pasa con ese dinero", agregó.