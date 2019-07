Los negocios millonarios que Maradona le consiguió a un empresario amigo con el régimen de Nicolás Maduro

El empresario italiano Valerio Antonini ha logrado una posición privilegiada para la comercialización de cereales y el manejo de los silos venezolanos

Diego Maradona es un conocido defensor del régimen de Nicolás Maduro y, en más de una oportunidad ha manifestado su apoyo públicamente, además de haber acompañado a los líderes chavistas en los escenarios de campaña.



Sin embargo, los vínculos del futbolista con la dictadura están lejos de haber quedado en lo ideológico y entre 2017 y 2019, en medio de la agudización de la crisis económica venezolana, la empresa italiana Casillo Commodities Italia Spa, propiedad del amigo de la estrella del fútbol argentino, Valerio Antonini, logró una serie de contratos privilegiados con el estado venezolano que superan los 1.000 millones de dólares.



Así lo revelan una serie de documentos que dan cuenta de los acuerdos que colocaron a Antonini como el principal vendedor de maíz blanco, trigo o aceite de soja, entre otros commodities, que importa el régimen venezolano, según el sitio Armando Info.



A cambio de esas mercancías, a fines del pasado abril Nicolás Maduro habría mandado a Roma una tonelada para la compañía italiana, según reseñó el pasado 7 de mayo el diario local La Veritá.

Ese mecanismo ha sido utilizado recurrentemente por el chavismo, sobre todo en momentos de profunda asfixiada por el desplome de los ingresos petroleros y, más recientemente, por las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos.



Varios testimonios dan cuenta por su parte de los vínculos entre el empresario italiano, el ex futbolista argentino y la jerarquía bolivariana en Caracas.

Uno de los más concretos es la dedicatoria que hizo Diego Maradona de su más reciente libro, publicado hace tres años y en el que relata su experiencia victoriosa en el mundial de 1986, el evento que lo encumbró a lo más alto del fútbol mundial.



"México 86: así ganamos la copa : mi mundial, mi verdad Diego Armando Maradona" está dedicado "A Maduro" y "A Valerio Antonini", y en una extensa dedicatoria en la que también hay referencias "A la memoria de Chávez", a Fidel y Raúl Castro, o Cristina Kirchner, entre algunas figuras políticas, además de familiares y otras amistades.



El 15 de noviembre de 2018, seis meses después de una polémica aparición electoral de Maradona en pleno centro de Caracas -evento en el que cantó, bailó y ondeó una bandera venezolana en apoyo a Maduro-, el empresario Valerio Antonini, a nombre de Casillo Commodities Italia Spa, selló un acuerdo con la estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos).

#15Nov | Firma de alianza estratégica con el Grupo Casillo Comodities Italia, con el objetivo de optimizar el comercio internacional, mejorando la carga a granel en el Complejo de Silos de @Bolipuertos_PC ¡Seguimos construyendo la Patria Grande desde la #GranMisiónTransporte! pic.twitter.com/eksuB3OceL — Reinaldo Castañeda (@RACpsuv) 15 de noviembre de 2018





"Muchas gracias al presidente por permitirme firmar esta alianza estratégica y estamos ciertos a poder lograr el resultado que el presidente Maduro nos pidió", expresó Antonini en un video publicado en Twitter por Reinaldo Castañeda, vicealmirante y presidente de Bolipuertos.



"Gracias Valerio, gracias por esta alianza con el Grupo Casillo y Bolivariana de Puertos para retomar el trabajo en los silos de Puerto Cabello", respondió el funcionario a un Antonini bronceado y en ropa deportiva.



En los posteos y comentarios no se han esquivado los responsables: "Desde abril de 2013 y gracias a nuestra sociedad con Diego (Maradona), comenzamos a vender diferentes tipos de granos a las repúblicas de Cuba y Venezuela", se leía hasta hace poco el sitio de Anton Commodities, ahora inactivo.

Mientras tanto, en su perfil de Linkedin el empresario también insistía con el mensaje: "Establecimiento de negocios para la agencia gubernamental cubana y venezolana, Alimport y Corporación Casa a través de una relación de amistad y negocios con la estrella del fútbol y leyenda Diego Armando Maradona". Sin embargo, el extracto fue eliminado de su perfil profesional.



Durante los últimos dos años los vínculos continuaron. En 2017 la empresa italiana selló el contrato número 136 con Corpovex, el holding estatal que centraliza las importaciones en Venezuela, para el suministro de al menos 450.000 toneladas de maíz blanco por casi u$s130 millones y otras 300.000 toneladas de trigo durum por casi u$s100 millones, estas correspondientes a otro contrato, numerado como 0138. Ese año, de acuerdo a la información obtenida, el negocio pudo rondar los 482 millones de dólares.



Las fuentes consultadas aseguraron además que Casillo Commodities y Valerio Antonini, gracias a su amistad con el irreverente ex futbolista argentino y la "conexión política" de este con el régimen venezolano, prácticamente monopolizan los suministros de maíz blanco del país caribeño.



Julio Montoya, diputado opositor, se refirió recientemente al asunto con tono irónico en su cuenta de Twitter, y dio cuenta de cómo esa misma conexión habilitó un mercado en México. "Gol de Maradona en Venezuela, compañero de equipo Valerio Antonini (…) La influencia del futbolista en el régimen lo llevó a recomendar Casillo Commodities Italia Spa, ahora compran maíz blanco en México".



Casillo Commodities Italia Spa, es una empresa originaria de Bari, en sur de Italia y a unos 250 kilómetros de Nápoles, donde Diego Maradona vivió días de gloria como futbolista en la década de los 80 y dejó sembrado un mito, compra en México el maíz blanco y el trigo, mientras que es en Brasil y Argentina de donde obtiene arroz paddy, azúcar cruda y aceite crudo de soya para enviarlos a los puertos venezolanos.

Todos los contratos fueron sellados entre Casillo Commodities Italia Spa y la estatal Corpovex. El receptor de la mercancía fue la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), ente que suplantó a Casa y está adscrito al Ministerio de Alimentación, siempre dirigido por militares desde su creación en 2003.



Los reportes financieros de la compañía italiana asoman la importancia que ha tenido Venezuela en su negocio en los últimos años. En 2014 las ventas al país caribeño representaron 9% de sus ventas, siendo su sexto mercado. Un año después fue el quinto mercado y alcanzó hasta 14% de sus ventas.



"Los países del norte de África, Cuba y Venezuela son los principales importadores y nuestros clientes", destacó Francesco Casillo, uno de los propietarios del grupo, en una entrevista al diario italiano La Repubblica en 2016.

La información obtenida para este reportaje muestra que 2018, a contracorriente del hundimiento económico venezolano, fue el mejor año de esa relación de Casillo Commodities Italia Spa. La empresa de Antonini logró al menos siete contratos que sumarían entre 700 y 800 millones de dólares por la venta de maíz blanco, trigo, aceite de soja y torta de soja, entre otros productos.



Además del pago con la tonelada de oro reseñado por el diario italiano La Veritá, el financiamiento de algunos contratos ha salido del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), creado en 2005 por Hugo Chávez para financiar proyectos de inversión en el país.



Diego Maradona suele mencionar al ministro venezolano de Finanzas y ex presidente del Fonden, Simón Zerpa Delgado:"El imperialismo no va a poder con Venezuela. Esos países que apoyan el bloqueo económico de los Estados Unidos dan vergüenza. Están dejando morir a grandes y chicos por falta de medicamentos y de alimentos. Fuerza venezolanos, fuerza @NicolasMaduro. Resistan, venceremos! @SimonZerpaDelgado @EscalonaJuanF", posteó en su cuenta de Instagram el pasado 28 de mayo.



Además, en abril pasado dedicó una victoria del equipo Dorados de Sinaloa de la segunda división mexicana, al que entrenó hasta hace semanas, al mandatario venezolano.



"Quiero dedicar el triunfo a Nicolás Maduro y a toda Venezuela que está sufriendo, porque los sheriffs del mundo, que son los yanquis, que porque tienen la bomba más grande del mundo, se creen que nos pueden llevar por delante. A nosotros no, a nosotros no nos compra ese tirano que tienen de presidente (Donald Trump)", manifestó en rueda de prensa apenas terminó el juego.