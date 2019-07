"Los precios del combustible local están por encima de la media internacional e incluso son más caros que en Brasil"

El presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Noreste, Faruk Jalaf, lamentó los recientes aumentos y afirmó que complican la competitividad

El presidente de la Cámara de Servicios del Nordeste, Faruk Jalaf, cuestionó el último incremento del combustible y alertó que existe un impacto negativo sobre las números de las estaciones de servicio.

"Nuestra actividad es muy crítica y el costo operativo de una estación de servicio es muy elevado y las ventas tendrían que incrementarse para poder cubrir esa diferencia de costos, pero como esto no sucede porque la actividad económica en general en todo el país ha caído y las ventas han disminuido e inclusive se ha producido una migración de los productos Premium a los tradicionales", explicó.

El directivo destacó que en los últimos meses se ha visto una caída de un 30% de gasoil, que es el producto que más se usa en el agro, la industria y el transporte.

También señaló que "los precios locales están por encima de los valores internacionales". Y agregó: "Un litro de nafta Súper se valorizaba a un 1,10 dólares y esa cifra se ha superado notablemente".

Para el representante de la CESANE, en general se ha visto una reducción de entre un 15% y 17% del consumo de comsbutible de alta calidad y precisó en el caso de los saltos a combustibles no Premium se ha visto un cambio de hasta un 15%.

Jalaf señaló que muchas empresas son pequeñas y familiares por lo que no se ha visto un despido masivo de personal. No obstante, se espera una reactivación de la economía que permita disminuir y no despedir grandes masas.

El experto explicó que a fines de mayo la Secretaría de Energía ya había postergado el incremento que debía regir a partir del 1° de junio para el Impuesto a los Combustibles Líquidos – causal del último incremento- , que es de actualización trimestral y está atado a la evolución del índice de precios mayoristas. Señaló que si el dólar se sigue manteniendo igual, no debería haber un incremento por impuestos, indica MisionesOnline.

"Pienso que no hay justificación si siguen las cosas igual (si el dólar se mantiene), a nadie le conviene los incrementos ni a nosotros", concluyó Jalaf.