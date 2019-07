Video: cómo funciona Vaca Muerta, la joya energética argentina

Es el yacimiento de petróleo y gas no convencional más grande del país y uno de los más importantes del mundo. El impacto de la planta en sus empleados

Vaca Muerta, la formación rocosa que se extiende por 30.000 kilómetros cuadrados en Neuquén, es el yacimiento de petróleo y gas no convencional más grande que tiene el país. Y uno de los más importantes del mundo.

Se trata de la gran apuesta del gobierno de Mauricio Macri para obtener inversiones y lograr, en el largo plazo, la históricamente buscada independencia energética de la Argentina.

Pero ¿cómo es por dentro este ambicioso proyecto que ya es una realidad en la región?

"Antes de entrar, un operador dedica cinco minutos para contarnos las normas de seguridad", explicó Juan, empleado de Vaca Muerta desde hace cinco años, a TN en Loma Campana.

Juan recordó que en ese entonces tenían que demostrar que el yacimiento tenía potencial. "Esa etapa ya la transitamos. Hoy estamos produciendo diez veces más de petróleo. Es el proyecto más importante que tiene el país", recalcó.

En la misma línea, Hernán, otro miembro del staff, remarcó que la instalación está en pleno desarrollo y expansión. "La planta opera 24/7. No hay feriados, no hay Navidad ni Año Nuevo. Requiere de mucho compromiso. Pero para mí es estar en casa, me siento parte de algo grande", destacó.

"Es un trabajo particular. Tu vida se divide en dos porque trabajás siete días en el yacimiento y después otros siete días estás con tu familia", subrayó sobre la dinámica laboral.

En ese sentido, Leo, uno de sus compañeros, profundizó en la importancia de la seguridad a la hora de operar y cómo se cuidan entre ellos. "Es un compromiso con uno mismo y con el prójimo dentro de la operación", agregó. Y aprovechó para reconocer el impacto que tuvo Vaca Muerta en la localidad de Añelo. "Hace tres años veías casitas y no había desarrollo industrial. Ahora creció y hay hoteles", ejemplificó sobre el impacto urbano.

Con respecto a la paridad de género en el trabajo, Belén, una de las pocas mujeres que trabaja en Vaca Muerta, sostuvo que en estos últimos años el cupo femenino creció.

"Cuando yo llegué fue una locura. Uno no piensa cómo se hacen estas cosas, de dónde viene el combustible. Este yacimiento es un potencial para la Argentina, nos da la posibilidad de posicionarnos en la industria, de dar trabajo", concluyó.