Avanza una resolución para autorizar el autoservicio de naftas

La Secretaría de Energía avanza en estos días en el borrador para reglamentar una iniciativa impulsada por las petroleras, que habilita el autoservicio para el despacho de combustible.

La idea es que haya, al menos, uno o dos surtidores por cada estación de servicio con el sistema y un precio diferencial para el cliente.

Esta alternativa y otras problemáticas que atraviesa el sector, fueron debatidas este jueves por estacioneros de todo el país durante una larga reunión en la sede de cámara que nuclea a las entidades del comercio de hidrocarburos y afines en nuestro país (CECHA), según Infobae.

"Para nosotros es fantástico, es una idea muy buena. Además que nos permite bajar los costos, nos da una herramienta más para poder bajar el precio de los combustibles y la gente que quiere pagar, pueda hacerlo", destacó Gabriel Bornoroni, vocero de CECHA.

Aunque no trascendieron detalles, dentro del marco regulatorio habrá ciertas características que se deberán cumplir como por ejemplo: deberá haber siempre un playero controlando la carga por parte del cliente; el surtidor deberá tener un botón que corte automáticamente el dispenser; además, se deberán facilitar guantes a cada cliente para poder realizar la carga, entre otras cosas.

Por lo pronto, la intención oficial es que cada estacionero decida si lo implementa o no, sin ser obligatorio. Sin embargo, en los gremios se encendió una luz de alerta ante la posibilidad de que se pierdan puestos de trabajo o que los empleados pasen a ocupar otras funciones.

¿Se vienen más aumentos de naftas?

Bornoroni dijo que no se ven en el horizonte próximo nuevos aumentos en los precios de los combustibles. "La nafta no va a bajar, pero tampoco se habla de suba. El dólar está bajo, no hay más atraso y con el último aumento se llegó al punto de equilibrio. Habría que preguntarle a las petroleras por qué no baja la nafta", sentenció.

Durante el 2018 se registraron 14 aumentos de precios y dos rebajas. De aquí se desprende que los precios en promedio se incrementaron anualmente casi 70 por ciento. El Diesel fue el combustible que más aumentó con 76,3%; le sigue el gasoil con un 74,3% de incremento; la nafta premium con 65,8% y finalmente la Súper con un alza de 64,2 por ciento.

El último aumento en los combustibles fue el 1 de julio.

El consumo sintió el impacto de la suba de precios y el deterioro de la economía de bolsillo. Según datos del sector, durante el año pasado se vendieron 16.299.765 m3 de combustibles, mientras que en 2017 habían sido 16.403.456 m3, lo que marca una caída del 0,63 por ciento. Así, el 2018 cerró con una caída general del consumo del 5,17% en diciembre, empujado por un derrumbe de más de 24% de la Nafta Premium, mientras que la Súper mantuvo el incremento de los últimos meses (+4,90%).

En lo que va del año, los combustibles ya aumentaron un 17,5%. El último incremento de YPF y Shell se registró el 1 de julio. De esa manera, los nuevos precios de los combustibles Shell quedan de la siguiente manera: V-Power nafta, $50,93; Super, $43,91; V-Power diesel, $48,92; y Fórmula Diesel, $42,96.

En el caso de la petrolera estatal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el litro de Infinia alcanzó los 50,43 pesos, mientras que la Súper 43,71. Por su parte, la Infinia Diesel se comercializa a 47,92 pesos y la D500 a 40,94.