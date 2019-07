Batacazo en los videojuegos: Konami firma exclusividad con Juventus y hace caer las acciones de EA

El gigante japonés de los videojuegos toma medidas para acercarse a su competidor estadounidense, que lo ha aventajado los últimos años

La puja histórica entre dos de las más grandes compañías de desarrollo de videojuegos a nivel mundial, la norteamericana ElectronicArts y la japonesa Konami, suma un nuevo capítulo.

Año a año, la batalla se ve reflejada en las ediciones que ambas empresas sacan al mercado de sus juegos de fútbol, FIFA y Pro Evolution Soccer respectivamente, de los juegos más vendidos a nivel mundial. Pero, desde hace ya un tiempo, los métodos que utilizan para captar usuarios, no se limitan al desarrollo de nuevas tecnologías de diseño gráfico para aumentar el realismo, sino que, además, se han empeñado en firmar diversos contratos de exclusividad para asegurarse la licencia de algún club de importancia, así como también de algunas competencias como el Mundial de la FIFA o la UEFA Champions League.

Recientemente, Juventus, uno de los equipos más populares de Europa, comunicó que llegó a un acuerdo con Konami para cederle el uso de la propiedad intelectual del club en los juegos de consolas, según informaron desde los medios oficiales de la institución.

"Nuestra asociación integral con Juventus FC, uno de los mejores equipos del mundo, es una clara declaración de intenciones para eFootball PES 2020, el único juego de consola en el que puedes jugar como los gigantes italianos. Con eFootball PES, jugar es creer y estamos orgullosos de que Juventus FC crea en nosotros y en nuestro emocionante futuro juntos", explicó Jonas Lygaard, Director de Desarrollo de Marca y Negocios de la empresa.

El acuerdo, que durará tres años, no sólo resulta beneficioso para la compañía japonesa, sino también para el equipo de Turín, tal como lo expresó Giorgio Ricci, Oficial de Ingresos Principales de la institución: "Estamos particularmente orgullosos de la asociación firmada con Konami. Este acuerdo contempla dos íconos mundiales del fútbol y el entretenimiento, PES y Juventus en conjunto durante los próximos tres años, y nos permitirá identificarnos más fácilmente con nuestros fanáticos más jóvenes, así como aumentar nuestro atractivo, tanto para los fanáticos de los deportes, como para los de los deportes electrónicos".

A raíz de todo esto, EA Sports no podrá utilizar en el FIFA el escudo ni la indumentaria oficial del conjunto italiano, y no podrá incluir al Allianz Stadium, siendo la primera vez que un club de este país no estará presente en el videojuego. El nombre del equipo será Piamonte Calcio, en referencia a la región de Italia cuya capital es Turín y a la cual pertenece el Bianconeri. Sin embargo, FIFA podrá contar con los nombres y apariencias reales de los futbolistas de Juventus, entre los que se destaca Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más importantes y con mayor impacto comercial de los últimos tiempos.

Te puede interesar Alfajores Balcarce pidió procedimiento preventivo de crisis: ya son 68 las empresas en situación similar

Por otro lado, PES acordó con el bosnio Miralem Pjanic, volante central de la Vecchia Signora, para que sea embajador oficial del juego, lo que implica, entre otras cosas, que sea parte de la portada de la edición 2020. Este acuerdo se asemeja a otros que han firmado recientemente jugadores como Scott McTominay del Manchester United y Serge Gnabry de Bayern Munich.

En lo que respecta a los equipos argentinos, Boca tiene un acuerdo con PES similar al de Juventus, por lo que desde 2018, el equipo figura en FIFA como Buenos Aires, y posee una camiseta celeste, totalmente distinta a la azul y oro del Xeneize, y La Bombonera no está entre los estadios disponibles.

River también firmó un contrato de esponsoreo con dicha empresa a fines de 2018, cuestión que se vio reflejada en la camiseta con la que obtuvo la Copa Libertadores de ese año. Pero dado que los juegos salen a la venta en septiembre y el arreglo fue posterior, apareció con su nombre e indumentaria oficial en ambos juegos. Habrá que esperar a la edición 2020 para ver si efectivamente el acuerdo se mantiene y el Millonario, finalmente, no aparece con sus licencias en FIFA.

Te puede interesar Petrolera de Galuccio sale a buscar u$s100 millones en el mercado para financiar sus planes en Vaca Muerta

Independiente, por su parte, mantiene pactos tan solo de cooperación y marketing con Konami, que lógicamente le dejan menores dividendos, por lo que EA Sports también puede utilizar su nombre e indumentaria oficial.

La histórica competencia entre las dos empresas, que a esta altura se erige como el gran clásico de los videojuegos a nivel mundial, se remonta a los años '90, momento en el cual, por haber surgido primero, FIFA dominaba el mercado. Posteriormente, Konami tuvo su época dorada entre 2002 y 2010, pero lo cierto es que desde aquel entonces EA se ha impuesto notablemente en cantidad de ventas anuales, consiguiendo, por ejemplo, que el FIFA 18 sea el vigésimo séptimo juego más vendido de todos los tiempos en cualquier plataforma, con más de 24 millones de copias.

A pesar de todo esto, ElectronicArts tiene motivos para preocuparse. La edición 2019 de su juego de fútbol vendió un 25% menos que la del 2018 y, en los últimos días, las acciones de la compañía bajaron más de un 3% producto de los contratos firmados por su rival, Konami. El valor de cada una pasó de $92,22 a $89,11 en dólares, lo que significa una pérdida de uno 732 millones de euros.

A partir de esta situación, y en la búsqueda de no perder tanto terreno, ha anunciado la creación de contenido dedicado a Liverpool FC, uno de los clubes más populares de Inglaterra y último campeón de la UEFA Champions League. Por el momento, no hay mayores detalles y se desconoce si habrá o no exclusividad, pero se presume que como mínimo se buscará que haya mayor realismo en la recreación del estadio Anfield y en los movimientos de los jugadores.

Seguramente, se escribirán más páginas de la novela protagonizada por estos dos gigantes del desarrollo de juegos para consolas, antes de que, finalmente, sus productos salgan a la venta (el 10 de septiembre el PES y el 27 de ese mismo mes el FIFA) y sea tarea de los consumidores juzgar la calidad de cada propuesta.