TGLT lanzan nueva emisión de acciones: qué importante holding aspira a ser el nuevo dueño del grupo inmobiliario

El holding de real estate lanza una emisión por hasta $330 millones en el mercado. IRSA y un fondo inversor podrían tomar el control de la compañía

Después de un año de haber lanzado un plan de reestructuración de sus finanzas para intentar recomponerse de una profunda crisis financiera, los dueños del grupo inmobiliario TGLT vuelven a iniciar un proceso similar para optimizar y complementar su estrategia de recapitalización original.

El objetivo de quienes controlan este grupo que también es propietario de la inmobiliaria Caputo, intentan robustecer aún más la recomposición de su patrimonio neto y la obtención de una estructura de capital acorde a la envergadura de sus operaciones.

Para lograrlo, acaban de aprobar un aumento de capital social mediante la emisión de acciones de diferentes clases por un valor global de $330 millones que seguramente modificará las tenencias de los actuales accionistas de la compañía y hasta podría permitirle al grupo IRSA incrementar su presencia que hoy llega al 6% del capital.

De hecho, el holding que comanda Eduardo Elsztain viene negociando con el directorio de TGLT una propuesta de recapitalización complementaria a la que ya se acordó con sus acreedores para robustecer el patrimonio y obtener una estructura de capital acorde a la envergadura de las operaciones de la compañía.

Las conversaciones figuran en una nota enviada por TGLT a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 8 de agosto pasado y fueron informadas por Federico Wilensky, director de TGLT, quien en ese encuentro mencionó la existencia de las negociaciones con IRSA Propiedades Comerciales y los acreedores que el 25 de enero pasado firmaron el acuerdo de recapitalización inicial o Recapitalization Support Agreement (RSA, por sus siglas en inglés).

En esa carta, el ejecutivo de TGLT aclara que la aprobación de la emisión de acciones preferidas de la sociedad no implicaba dejar de lado dicha propuesta complementaria acercada por IRSA en conjunto con el fondo inversor PointArgentum Master Fund LP que ingresó al capital accionario del grupo de real estate tras haber comprado bonos convertibles por un monto de u$s150 millones.

Lo hizo con la estrategia de que TGLT pueda amplificar su capacidad de inversión y consolidar su estrategia de expansión a los segmentos de inmuebles comerciales, especialmente edificios de oficinas y centros logísticos.

Ahora, este private equity y el mayor grupo desarrollador de centros comerciales del país ofrecieron a los accionistas de TGLT realizar aportes de capital en dinero y/o en especie y/o mediante la capitalización de ciertos créditos, a través de la suscripción de nuevas acciones preferidas.

En este marco, lo que el directorio de la compañía inmobiliaria acaba de aprobar es, por un lado, la emisión de hasta 80 millones de acciones preferidas Clase A de valor nominal un peso cada una, a ser colocadas mediante suscripción pública en el país y/o en el exterior y a ser integradas en efectivo, en especie o mediante la capitalización de ciertos créditos de los cuales TGLT.

Por otro lado, 250 millones acciones preferidas Clase B de valor nominal un peso cada una y con la mismas condiciones que las anteriores y por canje por acciones ordinarias de Obligaciones Convertibles. Y adicionalmente otras 30 millones de acciones preferidas Clase C de valor nominal un peso cada una.

Asimismo, cada una de las acciones preferidas será convertible en acciones ordinarias de TGLT, con una prima de emisión que se ubicará entre un mínimo de $44 y un máximo de $89 por cada acción preferida, según lo determine el Directorio.

La resolución también le permite resolver un aumento adicional de capital social por hasta un 15% (del número de acciones autorizado en caso que el total a emitirse ahora no sea suficiente para atender un exceso de demanda u opción por sobre-suscripción.

Se aprobó además la creación de nuevos programas de American Depositary Receipts (ADS), la emisión de opciones de compra sobre acciones a ser emitidas por hasta 5,5% de las acciones preferidas, a favor de ciertos ejecutivos y empleados de TGLT y la ratificación de la designación de directores realizada por la Comisión Fiscalizadora el 10 de mayo pasado.

El año pasado, TGLT había suscripto un acuerdo de recapitalización con la mayoría de sus tenedores de ON por u$s150 millones y regidas por el convenio de fideicomiso, suscripto entre Bank of New York Mellon, Banco Santander Río y la empresa el 3 de agosto del 2017, y modificado el 20 de abril del 2018.

Los problemas financieros de TGLT y que casi la llevaron a situación de default, tras haber pagado a principios del año pasado u$s109 millones para comprar y fusionar la inmobiliaria Caputo dedicada a la construcción de viviendas.

Desde ese momento, debió iniciar un proceso de reestructuración de sus finanzas con el objetivo de recomponer los flujos de efectivo y el patrimonio neto que también se vieron afectados por la crisis económica y financiera del país y que generó, entro otros hechos, una devaluación significativa del peso, una profunda recesión, la restricción del acceso al crédito por parte de las empresas y el deterioro del mercado inmobiliario.

En este marco, los dueños de TGLT debieron negociar con sus accionistas un cambio en los compromisos asumidos para el pago de intereses y capital de una serie de ON que se habían lanzado en momentos en los cuales el escenario macro era sustancialmente diferente.

La estrategia se trazó teniendo en cuenta la imposibilidad de hacer frente a esos compromisos en los plazos pactados y para evitar que dicho incumplimiento llevara a uno de los grupos inmobiliarios más importantes de la Argentina al borde del default.

En ese marco, sus dueños buscaron diseñar un plan de recapitalización que le permita revertir la situación de patrimonio neto negativo por casi $1.800 millones producto de una pérdida de casi $1.600 millones informada en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 2 de noviembre del 2018.