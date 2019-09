Viajes, turismo y polémica: Gobierno apelará restricciones a Flybondi y JetSmart en El Palomar

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich afirmó que el fallo de la jueza Martina Forns está provocando un "daño tremendo" al sector

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, señaló este sábado que seguirán apelando en segunda instancia el fallo de la jueza Martina Forns que aplicó restricciones a las operaciones nocturnas en el aeropuerto de El Palomar, pero descartó que por el momento se vaya a solicitar el juicio político de la magistrada.



Dietrich afirmó en diálogo con Radio Nacional que están "apelando a segunda instancia. Esta primera instancia es una aberración. Es un aeropuerto enorme, más grande que Aeroparque, que existe hace 100 años, donde funcionan aviones militares y civiles hace 60".



Además, señaló que "El Palomar es una ciudad aeronáutica, hay escuelas aéreas, en las plazas hay aviones. Si hoy mandás un movilero a El Palomar y le preguntás a las personas si les moleta el ruido, 9 de 10 personas te van a decir que no les molesta. Voy al aeropuerto y los taxistas me dicen que por favor no se cierre porque la gente vive y trabaja del aeropuerto, hay más comercio, mejoró la zona".



Respecto al fallo de Forns, Dietrich apuntó que "hay una persona que por una cuestión política desde el primer momento ha intentado parar la operación de El Palomar. Nunca lo lograron, si bien la jueza nos había puesto una limitación de 3 vuelos por día que después la Cámara desestimó".



"Ahora nos han logrado hacer este daño tremendo, que empezó a regir el jueves, donde se han cancelado muchos vuelos y quedaron perdiendo cinco provincias. Esto es otra vez el unitarismo aplastando al federalismo y es probable que haya despidos por la falta de operación en la noche", advirtió el ministro, según Télam.



Dietrich remarcó que Lucas Marisi, quien presentó el amparo ante la jueza, recusó 14 veces a la Cámara. "Es gente que lo único que tiene para hacer es complicarle la vida a la gente. Hay gente que, por cuestiones políticas en Argentina, es una máquina sumamente maliciosa de impedir que se hagan cosas. Buscan atajos y van encontrando aliados", afirmó.