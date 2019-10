Como Tenaris, una empresa de Clarín analiza dejar de cotizar en la Bolsa porteña

La firma de Techint salió del Merval este jueves, mientras que el directorio de Papel Prensa pide a sus accionistas adoptar una medida similar

Con una suba del 2,81% y un precio de $698 por acción se despidió Tenaris del mercado de capitales local. Es que la del jueves 10 de octubre fue la última sesión en la que el holding de la familia Rocca formó parte del panel de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires después de casi 70 años de presencia en la bolsa porteña.

De esta manera, el grupo seguirá operando en el Merval con las acciones de Ternium, ya que sus otras dos controladas como son Tepetrol y Techint Ingeniería y Construcciones nunca cotizaron en el mercado local.

Los directivos de la compañía metalúrgica se despidieron de la Bolsa argentina con una carta en la cual sus representantes legales informaron que "en el día de la fecha a las 17 horas las acciones de Tenaris dejarán de tener oferta pública en la Argentina, siendo el día 10 de octubre de 2019 su último día de cotización en el mercado local".

La decisión había sido tomada en julio pasado por una asamblea de accionistas del grupo multinacional que comanda Paolo Rocca por entender que el volumen de cotización de sus acciones era muy bajo ya que la mayoría de las operaciones tienen origen en Nueva York y Milán.

A partir de ahora, se inicia un largo proceso para recuperar los títulos que le insumirá gastos por casi $10.000 millones, según un informe presentado por el directorio de la mayor fabricante global de tubos de acero durante una asamblea de accionistas llevada a cabo el pasado lunes 29 de julio y durante la cual se aprobó el retiro de cotización de las acciones de Tenaris del Merval.

A partir de ahora y de acuerdo con lo informado por Caja de Valores S.A. ("CVSA"), los accionistas que mantengan su tenencia accionaria podrán continuar con los títulos bajo su poder sin necesidad de transferirlos a un depositante extranjero.

De todos modos, deberán tener en cuenta que las acciones de Tenaris ya no estarán admitidas al régimen de oferta pública en la Argentina y, en consecuencia, no podrán ser vendidas a través de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA).

Según informa la propia compañía, los accionistas también podrán hacer uso de la "Facilidad de Venta" o de la "Facilidad de Migración" que ya fueron anunciadas el 11 de junio pasado y que fueron organizadas por Tenaris a través de BBVA Banco Francés S.A.

En este marco, aquellos que quieran vender las acciones en el Mercato Telematico Azionario ("MTA") de la Bolsa de Italia deberán cumplir una serie de obligaciones.

Por un lado, instruir a su respectivo depositante en CVSA a que transfiera tales acciones elegibles a la cuenta comitente N° 5590304 del BBVA N°1647 en CVSA para su posterior venta.

Es que los los accionistas tendrán que optar entre vender sus tenencias en otros mercados, migrar sus acciones a los sistemas de compensación en los otros mercados donde las acciones de Tenaris continuarán cotizando o mantener las acciones excluidas a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), aunque sin cotización pública.

Y quienes hayan votado en contra del retiro de la bolsa porteña, la empresa podría recomprarles los papeles a un valor equivalente al promedio del precio de cierre de los 90 días anteriores a la asamblea.

En cuanto a los plazos que durará este procedimiento, desde Tenaris se asegura que podrá extenderse hasta el año próximo. "De acuerdo con la cláusula 21 de su estatuto social, al término de un plazo de 180 días posteriores a la fecha en la que tuvo lugar la asamblea general de accionistas, es decir el 24 de enero del 2020, la sociedad recomprará todas las acciones de Tenaris transferidas por los accionistas elegibles a la oferta de receso", destaca el documento.

El precio de recompra de tales acciones ($566,55) será pagado en pesos argentinos pero Tenaris no deberá abonar intereses o cualquier otro monto adicional. El total será cancelado a través del BBVA.

Pero el mismo día en que Tenaris concretaba su salida de la bolsa porteña, otra empresa de renombre para el mercado de capitales proponía a sus accionistas seguir el mismo camino que la sociedad controlada por el Grupo Techint.

Se trata de Papel Prensa, cuyo directorio le propuso a sus accionistas el retiro voluntario de sus acciones de los regímenes de oferta pública de la CNV y del listado del BYMA.

Durante la reunión de directorio de la empresa controlada por el Grupo Clarín que se llevó a cabo el 8 de octubre pasado, Jorge Bazán, presidente de Papel Prensa, detalló las razones que llevaron a analizar esta situación como posible.

Según el ejecutivo, la permanencia de la empresa en el régimen bursátil local le genera una serie de "altos costos que no redundan en beneficios significativos".

Ocurre que no ha emitido deuda y no tiene previsto recurrir al mercado de capitales para obtener financiamiento en el corto y mediano plazo.

Además, sus acciones evidencian falta de liquidez desde hace ya muchos años, el bajo porcentaje de títulos en manos de los inversores es menor al 0,7% y sufre inexistencia de operaciones en el mercado.

Sus ejecutivos mencionan además como parte de la estrategia para dejar la Bolsa la obligación de informar hechos que no se encuentran al alcance del público en compañías cerradas y que, por consiguiente, le permite a sus competidores accedan a datos calificados "en una industria globalizada y de características particulares".

El presidente de Papel Prensa agrega que estar bajo el contralor de la CNV y la Bolsa implica la obligación de mantener una importante estructura administrativa, legal y contable "para atender adecuadamente los deberes de información propios del régimen de oferta pública, generando esto altos costos y obligaciones".

Otro costo que identifica Bazán al ser Papel Prensa una empresa cotizante es el de tener que contar con directores independientes "a fin de integrar la mayoría de un Comité de Auditoría, obligatorio para las sociedades que se encuentran en el régimen de oferta pública".

En ese marco, Daniel Fernández Muñoz, gerente de Legales de Papel Prensa, explicó que para encarar el retiro de la oferta pública, la empresa debe promover obligatoriamente una oferta pública de adquisición de sus acciones (OPA) con un precio equitativo.

Además, aclaró que la compra de las acciones deberá efectuarse con ganancias realizadas y líquidas o con reservas libres y que se deberá contratar una consultora para establecer el valor de la OPA que recayó en Deloitte & Co.