Seguí en vivo el 55° Coloquio de IDEA

El principal evento empresario, donde exponen economistas, dirigentes políticos y hombres de negocio, se desarrolla en Mar del Plata. La agenda completa

El principal evento empresario del año, el 55° Coloquio IDEA, se desarrolla en Mar del Plata con una nutrida presencia de dirigentes del sector, más los principales actores de la clase política argentina, a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales.

Horarios y exponentes: la agenda completa de Coloquio de IDEA 2019

Jueves 17 de Octubre

09:00 a 09:25

"A los hechos: los acuerdos para una Argentina posible"

- Federico Procaccini, Presidente del 55° Coloquio de IDEA y CEO de Openbank

09:25 a 10:05

"Futuro. Empresarios, liderazgo y contagio"

- Federico Braun, Presidente de S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia (Supermercados

"La Anónima")

- Carolina Castro, Empresaria Autopartista y miembro del Comité Ejecutivo de la UIA

- Marcos Galperin, Fundador y Ceo de Mercado Libre

Moderador: Mónica Gutiérrez, Periodista

10:05 a 10:30

"La innovación como condición de nuestro futuro"

-Chris Colbert, Former Managing Director at Harvard Innovation Labs, Managing Director at

MINT Labs & CEO at One Eighty Global Innovation

11:10 a 12:35

"A los Hechos: hay un mañana cuando hay educación para todos. La situación de la educación en la Argentina"

- Silvia Bulla, Directora de IDEA y Presidente de DuPont Argentina.

- Ignacio Ibarzábal, Director Ejecutivo del Observatorio Argentinos por la Educación

"La mirada de los representantes de la política"

- Claudia Elisabeht Balagué, Ministra de Educación de la Provincia de Santa Fe

- Daniel Filmus, Diputado Nacional.

- Alejandro Finocchiaro, Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la República Argentina.

- Walter Grahovac, Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba

Moderadora: Luciana Vázquez, Periodista especializada en educación, columnista, Diario La Nación

"La mirada de los empresarios"

- Roberto Alexander, Director de IDEA y Presidente y Gerente General de IBM Argentina.

- Mariano Narodowski, Profesor titular de la Universidad Torcuato Di Tella.

12:35 a 12:55

"El país que viene: visión y planes de los candidatos a presidente"

-Roberto Lavagna, candidato a presidente de la Nación por Consenso Federal.

13:10 a 14:45

"Qué esperan los ejecutivos de nuestro país"

- Eduardo D’Alessio, Presidente de D’Alessio IROL

- Luis Secco, Director de [email protected] Económicas

13:10 a 14:45

"Acuerdos por una visión sustentable"

- Diego de Leone, CEO de Natura Argentina

- Gustavo Gómez, Gerente General de Grupo GIRE

- Javier Lozada, Secretario General para el Cono Sur y Latinoamérica del Grupo Danone

Moderador: Laura Ge, Miembro del Comité del 55° Coloquio y Senior Executive Advisor de Grupo Sancor Seguros

15:00 a 15:15

"A los hechos: el rol central (y pendiente) de la mujer"

- Rosario Altgelt, Vicepresidente 1° de IDEA y Gerente General de LATAM Airlines Argentina

- Juliana Iriart

15:15 a 15:30

"Pensado la inclusión desde los alimentos"

- Ady Beitler, Co-fundador y CEO, Nilus.

- Narda Lepes

15:30 a 16:50

"A los hechos: generando empleo inclusivo ganamos todos"

"La situación de la pobreza en la Argentina"

- Maria O’Donnell

- Agustín Salvia, Director de Investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina

- TED: El caso Medellín. Sergio Fajardo, Ex Gobernador de Antioquia y Ex Alcalde de Medellín.

"Generando empleo inclusivo ganamos todos"

- Lalo Creus

- Graciela Ocaña

- Sergio Kaufman, Tesorero de IDEA y Presidente de Accenture para Sudamérica Hispana

Moderadora: Gala Diaz Langou, Directora de Protección Social de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento)

16:50 a 17:00

"Haciendo de la tecnología un factor inclusivo"

- Mateo Salvatto

17:30 a 18:45

"A los Hechos. Cumplir la Constitución: el gran desafío"

- José Eduardo Abadi, Médico Psiquiatra y Psicoanalista

- Delia Ferreira Rubio, Presidente de Transparencia Internacional

- Guillermo Oliveto

20:00 a 23:30

Noche HSBC y Zurich

Viernes 18 de Octubre

07:30 a 08:45

"Desayuno de espiritualidad"

- Veronica Cheja, Miembro del Comité del 55° Coloquio y CEO y Fundadora de Urban Grupo de Comunicación

- Guillermo Lipera, Secretario de IDEA y Socio Gerente de Bulló Abogados

- Guillermo Murchison, Presidente del 43° Coloquio de IDEA y Miembro del Comité de Ética y Conducta de IDEA

Moderadora: Silvia Bulla, Directora de IDEA y Presidente de DuPont Argentina.

09:00 a 09:25

"Justicia eficaz, la llave hacia la calidad institucional"

Carlos Rosenkrantz, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

09:25 a 10:25

"Acuerdos: el rol de los medios"

- Hernán de Goñi, Director Periodístico de El Cronista Comercial

- Daniel Hadad, Infobae

- Ricardo Roa, Clarín

- Fernan Saguier, Subdirector Periodístico de Diario La Nación

- Nora Veiras, Directora periodística del diario Página12

- Edi Zunino, Director de contenidos digitales y audiovisuales de Editorial Perfil

Moderador y cierre: Ernesto Tenembaum

10:55 a 11:00

"Conector"

- Luis Aragón, Líder de la Red de Redes de IDEA y Gerente Principal de Santander Financiera

- Sebastián Martinez, Presidente de IDEA Pyme y Director Comercial de Recsa

11:00 a 12:30

"A los hechos: el trabajo como elemento transformador de todo. La Argentina en el espejo del mundo"

-Jorge Becerra, Managing Director & Senior Partner de Boston Consulting Group

- Eduardo Levy Yeyati, Decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), fundador y director académico del Centro de Políticas Públicas basadas en la Evidencia (CEPE-DiTella), fundador y CEO de Elypsis

- María Luz Vega Ruiz, Consejera Especial del Departamento de investigación de la OIT

Moderadora: Elizabeth Peger, Editora de Política, Opinión e Internacionales en El Cronista Comercial

"Los sindicatos y las empresas ante los nuevos paradigmas"

- Alejandra Darín, Actriz y Presidente de la Asociación Argentina de Actorxs

- Javier Goñi, Gerente General de Ledesma

- Daniel Herrero, Presidente de Toyota Argentina

- Gerardo Martínez, Secretario General de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

- Sergio Palazzo, Secretario General de la Asociación Bancaria

- Hugo Yasky, Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina y Diputado Nacional

Moderadora: Elizabeth Peger, Editora de Política, Opinión e Internacionales en El Cronista Comercial

"El trabajo como prioridad de Estado"

- Dante Sica, Ministro de Producción y Trabajo de la Nación

15:00 a 16:05

"A los hechos: la competitividad y los dilemas de la próxima economía"

"La competitividad y los dilemas de la próxima economía"

- Ricardo Arriazu, Economista y Socio fundador de Arriazu Macroanalistas

- Marina Dal Poggetto, Directora Ejecutiva de ECO GO

- Rodolfo Santangelo, Presidente de MacroView S.A.

Moderador: José del Río, Secretario General de Redacción de Diario La Nación

16:20 a 16:35

"La economía argentina, entre la urgencia y la estrategia"

- Hernán Lacunza, Ministro de Hacienda de la Nación

16:35 a 16:45

"Conector"

- Francisco Ortega, Director de IDEA y Senior Partner, Managing Partner de McKinsey & Company

17:15 a 18:00

"El país que viene: visión y planes de los gobernadores"

- Arabela Carreras, Gobernadora electa de la Provincia de Rio Negro

- Omar Gutiérrez, Gobernador de la Provincia del Neuquén

- Gerardo Morales, Gobernador electo de la Provincia de Jujuy

- Omar Perotti, Gobernador electo de la Provincia de Santa Fe

- Rodolfo Suárez, Intendente de la Ciudad de Mendoza y Gobernador electo de la Provincia de Mendoza

Moderador: a confirmar

18:00 a 18:20

"El país que viene: visión y planes del Presidente"

- Mauricio Macri, Presidente de la Nación Argentina

20:30 a 23:30

Cena de Cierre