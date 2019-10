Los súper no logran sumar a fabricantes y proveedores a su acuerdo de precios congelados

Las empresas no ven atractiva la iniciativa que comparten Carrefour y Walmart de no modificar sus precios. Ya preparan nuevas listas de aumentos

La propuesta de las cadenas de supermercados de congelar todos los precios durante por lo menos 15 días, no parece haber tenido eco entre las empresas proveedoras y fabricantes de los productos que se mantendrán sin cambios en las góndolas durante esos días.

De hecho, varias de las firmas productoras acaban de informar nuevos aumentos que se suman a los ya aplicados unos días antes de las elecciones del domingo 27 de octubre pasado.

Los nuevos incrementos, que comenzaron a llegar a las góndolas y a los quioscos y almacenes durante estos días, oscilan entre el 10% y el 15%. Se observan en productos de empresas como Felfort, Pepsico, Georgalos, Mondelez, Lerithier, Gallo y Prime, entre otras.

Las nuevas listas se agregan a las que ya había enviado otro grupo de empresas antes de los comicios del domingo pasado, con retoques que oscilaron entre el 4% y el 15%. En ese caso, abarcaron a casi todas las categorías, incluyendo a los alimentos sin IVA que fabrican, producen o distribuyen compañías como Unilever, Mondelez, Danone, Ledesma, Cañuelas, SanCor, Coca Cola y Molinos, entre otras.

Ahora, muchas de estas compañías no parecen tener en cuenta la iniciativa impulsada por Carrefour, desde donde explicaron que ante la preocupación y consulta de sus clientes, decidieron "realizar una acción para seguir acompañándolos y llevar tranquilidad a las familia argentinas".

El grupo informó el congelamiento a sus usuarios y clientes el sábado 26 de octubre. Es decir, un día antes de las elecciones nacionales que consagraron a Alberto Fernández como nuevo presidente de la Argentina.

Y dos días después fue adoptada por Walmart que, a diferencia del grupo de origen francés, no le puso fecha tope a la propuesta y que la anunció bajo el slogan de que "una causa de todos no reconoce competencia". Además, la filial local del grupo norteamericano invitó a toda la cadena productiva "a asumir el mismo desafío".

Lo mismo hizo Carrefour que, en su comunicado indicó que se sentará con cada proveedor "para analizar precio por precio y producto por producto, con el objetivo de seguir brindándoles a nuestros clientes las mejores opciones en las 22 provincias en donde estamos presentes".

Dos claros mensajes para que las grandes fabricantes y líderes del mercado de alimentos y bebidas se sumen a la propuesta de congelamiento.

Proveedores se quejan de precios atrasados

Te puede interesar Nuevo gobierno pone en "revisión" el millonario plan de Macri para licitar el Puerto de Buenos Aires

En los hipermercados califican como "clave" la necesidad de sumar a los proveedores para poder extender el congelamiento en el tiempo. Advierten que si esto no ocurre, el plazo de la propuesta está atado a la capacidad del sector supermercadista de absorber los posibles aumentos que se anuncien a partir de ahora con el marco de un elevada inflación.

Sin embargo, en las empresas no parecen tener ninguna intención de aceptar la invitación. Por lo menos es lo que vienen transmitiendo voceros de importantes compañías de este sector ante las consultas de iProfesional. Desde tres grandes grupos alimenticios rechazaron la posibilidad de frenar aumentos.

"No acompañamos ni lo vamos a hacer, porque todavía nuestros costos están atrasados con respecto al impacto que tuvo la devaluación de agosto en la empresa", explicaron en una alimenticia líder.

Más cuando saben que a partir de la llegada del Frente de Todos al gobierno tendrán que negociar un acuerdo mayor, que incluye un "pacto social" con congelamiento de precios y aumentos de salarios para poder inyectar de dinero al mercado y frenar la recesión y caída del consumo.

Otra compañía atribuyó la iniciativa de Carrefour y Walmart a una necesidad de hacer buena letra con el gobierno de Alberto Fernández ante la posibilidad de que se vote finalmente una nueva Ley de Góndolas, que las cadenas de hipermercados rechazan de forma terminante.

Te puede interesar Se descongela el congelamiento: a pedido de las petroleras el Gobierno habilitará un aumento de las naftas

"Todos estamos preocupados por la caída de las ventas y por la crisis, que es muy fuerte", argumenta el ejecutivo de una compañía con peso en el sector. Según él, los "supermercados están preocupados por la amenaza de la Ley de Góndolas y están buscando quedar bien con el nuevo gobierno".

Los consultados prefirieron evitar la confrontación directa con los súper, por lo cual sus opiniones son en estricto off the record. No quieren generar nuevos conflictos en un momento de alta tensión entre la industria y los grupos de retail, causado por la fuerte recesión y caída de ventas que se sigue evidenciando.

Ante este rechazo y la mención a la Ley de Góndolas, desde las cadenas de supermercados aclararon que el congelamiento no tiene relación con la posible norma que el nuevo gobierno impulsaría en el Congreso y advirtieron que el congelamiento se mantendrá más allá de la adhesión o rechazo de los proveedores.

Los súper rescatan que la medida fue lanzada antes de las elecciones presidenciales y rechazan estar atentos a si los fabricantes asumen o no la misma responsabilidad porque, insistieron, van a cumplir de todos modos con el compromiso asumido con sus clientes.

También niegan una vinculación entre el congelamiento y la Ley de Góndolas, al aclarar que no es una propuesta lanzada en forma conjunta por todo el sector con el objetivo de que el rechazo a esa posible nueva norma sea mucho más corporativo.

En el caso de la falta de compromiso de los productores y fabricantes, aseguran que la continuidad del congelamiento se irá analizando durante esta semana y dependerá del comportamiento de los proveedores.

"El que quiera sumarse, bienvenido, al que le parezca una buena idea, sea responsable y nos siga, que lo haga. Pero nosotros no vamos a tratar de convencer a nadie", dicen voceros de este sector.

De todos modos, reconocen que negocian con cada empresa el ingreso de nuevas listas de precios. Más que nada, en una semana en la cual la sensibilidad a la evolución del dólar era una de las variables que se debía tener en cuenta ante las subas de precios y costos.