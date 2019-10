Antes del final de su mandato, Macri adjudica a Clarín una nueva frecuencia de radio FM

Se trata de una emisora que operará en el 92.5 del dial y cuya licencia ya estaba en manos del holding de medios pero en forma precaria

En uno de los últimos actos que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) lleva adelante bajo el gobierno de Mauricio Macri, le acaba de entregar al Grupo Clarín la posibilidad de operar una nueva radio FM en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de una emisora que funcionará en el 91.5 del dial y que el mayor holding de medios de comunicación del país sumará las radios que ya opera como son Mitre en AM y FM 100 en FM.

Si bien desde Clarín todavía no definieron ni la programación, ni el nombre ni la fecha de lanzamiento, lo cierto es que la frecuencia ya quedó en manos del grupo de manera definitiva después de una medida publicada por el Enacom en el Boletín Oficial de esta jornada.

Se trata de la Resolución Sintetizada 4558/2019 mediante la cual el directorio del ente que preside Silvana Gíudice resolvió aprobar por unanimidad "los actos de concurso de oposición, tendiente a la regularización de la estación del Permiso Precario y Provisorio asentado en el Registro Decreto N° 1.357/89, bajo el N° 1.274, correspondiente a la estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, denominada Radio Mitre, en la frecuencia de 91.5 MHz., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

De esta forma, se le adjudica a la emisora de AM "una licencia para el funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, en la frecuencia de 91.5 MHz., canal 218, en el domicilio de planta transmisora y estudios sito en calle Mansilla Nº 2668 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

La resolución viene a normalizar una situación de precariedad en la titularidad de la frecuencia por parte del Grupo Clarín que lleva casi 30 años y que tiene que ver con el proceso de regularización de estos llamados Permisos Precarios y Provisorios (PPP) que encaró este año el Enacom.

En el caso de la nueva FM de Clarín, la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, a partir de habilitación definitiva del servicio, plazo que podrá ser prorrogado "a solicitud de la licenciataria", tal como se establece en la resolución.

Entre las salvedades, la norma permite revocar la licencia si dentro del plazo de 90 días computados desde su dictado se constatara que el servicio licenciatario se encuentra provocando interferencias.

Y también obliga a Clarín y Radio Mitre a presentar en los próximos tres meses la documentación técnica del servicio para la correspondiente habilitación de las instalaciones.

De esta forma, el holding que preside Héctor Magneto podrá operar una nueva emisora durante los años del nuevo gobierno de Alberto Fernández, quizá mostrando como muy lejana y hasta inexistente la posibilidad de que el Frente de Todos reflote la guerra que el kirchnerismo encabezó contra Clarín durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

De hecho, el pasado 21 de agosto el presidente electo participó de un seminario organizado por el grupo de medios en el museo Malba en donde se lo vio conversando de manera afectiva y cercana con el propio Magneto.

Fernández eligió ese ámbito organizado por Clarín para dejar varias señales sobre las políticas que su gestión asumirá a partir del próximo 10 de diciembre, entre referentes del mundo de las comunicaciones que no le eran ajenos y con quienes mantiene una estrecha relación desde hace ya muchos años.

De hecho, su gestión como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner entre 2003 y 2008 coincide con el mejor momento en la relación entre el entonces presidente y el holding.

Con estos antecedentes, es más que probable que busque sostener la misma relación, sabiendo que asume con un grupo Clarín fortalecido y manteniendo su rol de actor central en el negocio de las comunicaciones, a pesar de haberse escindido de su joya comercial como lo era Cablevisión, empresa vendida a Telecom Argentina.

También será necesario analizar qué futuro le depara al Enacom, ente creado por Mauricio Macri para reemplazar al Afsca inventado por Crisitina para encabezar las batallas que se llevaron adelante en su gobierno con el objetivo de dividir a Clarín en varias empresas y terminar con su poder mediático.

No parece haber en la actualidad síntomas que muestren el regreso de esa guerra de la mano de Alberto Fernández. Es más, en el Enacom ya conviven directores con pasado kirchnerista que en esta jornada votaron también a favor de cederle una nueva frecuencia de FM al Grupo Clarín, como el ex senador del Frente para la Victoria (FpV), y ex vicegobernador de Jujuy, Guillermo Raúl Jenefes.

Te puede interesar El nuevo gobierno pone en "revisión"el millonario plan de Macri para licitar el Puerto de Buenos Aires

Del resto de los miembros del director del ente, tres están designados por el Poder Ejecutivo y otros tres por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización del Congreso. Y fueron seleccionados a propuesta de los bloques parlamentarios, correspondiendo uno a la mayoría o primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría parlamentaria.

De esta forma, en la actualidad el Enacom es presidido por la ex diputada nacional Silvana Giudici y el resto del directorio está conformado por Agustín Garzón, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires y director de la Corporación Buenos Aires Sur; Heber Martínez, ex gerente de Asuntos Corporativos y de Relaciones Institucionales en el Grupo Telefe y presidente y vicepresidente de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA).

También se encuentra Miguel Ángel Giubergia, ex diputado nacional durante cuatro períodos; Claudio Ambrosini, ex gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Anses y subsecretario de Comunicación Estratégica de la Nación.

Además de Jenefes, el último cargo en el directorio del Enacom lo ocupa Oscar Diego Zabalaga , quien se desempeñó en la función pública como abogado del Estado y fue director de Asuntos Legales y Compliance Officer de empresas vinculadas a grandes obras de infraestructura.

Este directorio es el que viene llevando adelante la normalización de emisoras FM con PPP en todo el país por primera vez desde 1989 para encarar en forma ordenada, transparente, simplificada y pública la regularización de los permisos precarios de radiodifusión.

El proceso alcanza a poco más de 400 radios que están distribuidos principalmente, en las ciudades de más alta concentración de servicios y población como Salta, San Miguel de Tucumán, Mendoza, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Mar del Plata junto a sus respectivas zonas de influencia y el AMBA. También podrán optar por adscribirse a este régimen otros servicios emplazados en Neuquén, Corrientes y Resistencia, entre otros.