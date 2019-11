Longvie logra acuerdo para reestructurar una millonaria deuda

La tradicional fabricante de electrodomésticos logró acordar con un grupo de entidades bancarias el pago de su pasivo por $200 millones

En default desde diciembre del año pasado, cuando no pudo cumplir con el pago de una serie de compromisos financieros por la crisis económica, la tradicional empresa Longvie acaba de llegar a un acuerdo con sus acreedores para cancelar una deuda mayor a los $200 millones.

La centenaria fabricante de electrodomésticos fundada en 1918 que se hizo famosa con su slogan "Larga vida", había anunciado hace casi un año atrás la imposibilidad de cancelar una serie de Obligaciones Negociables (ON) que había emitido en el 2017.

Pero luego de un proceso de intensas negociaciones, sus dueños lograron cerrar un acuerdo con los tenedores de estos títulos y con un grupo de bancos a los que también dejó de cumplir con los compromisos que había asumido.

Así lo acaba de informar Eduardo Raúl Zimmermann, presidente de Longvie, mediante un comunicado enviado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en el cual se explica con detalles el convenio de pago.

En este sentido, el ejecutivo sostiene que las entidades financieras acordaron el otorgamiento de una condonación de los intereses punitorios y la refinanciación de la deuda bancaria existente. En tanto, la sociedad les otorgó un derecho real de hipoteca, en primer grado de privilegio, sobre un inmueble de su propiedad, una vez que el acuerdo de refinanciación sea "debidamente suscripto". La empresa tiene como acreedores a los bancos Galicia; BBVA Francés; Santander Río; HSBC y a los bancos Provincia de Buenos Aires y de la Nación.

La deuda global con estos bancos asciende a $170 millones y a u$s500.000, además de os intereses compensatorios y punitorios calculados a la fecha de la firma del convenio.

El plan es refinanciar en dos tramos en los cuales el primero se convierte la deuda en pesos más los intereses compensatorios a UVAs. El segundo convierte la deuda en dólares a pesos, al tipo de cambio vendedor divisa Banco Nación del día

anterior a la fecha de la firma del acuerdo. Por otra parte, se negocia un pasivo particular con el HSBC del que no trasciendieron más detalles.

En el caso del primer tramo, devengará intereses compensatorios a una tasa nominal anual del 8 % por los primeros 12 meses y, para los períodos anuales siguientes, de entre el 4% y el 10% dependiendo del porcentaje de la variación anual de las UVAs.

El interés del segundo tramo se fija a una tasa Badlar más 5%, que para el primer año no puede superar del 20%; desde el mes 13 hasta los 18 meses no puede superar del 25%; desde el mes 19 al 24 no puede superar del 30%; y del mes 25 hasta la fecha de vencimiento no tendrá tope. Los intereses compensatorios, se abonarán mensualmente todos los 15 de cada mes.

Por otra parte, Longvie constituirá un derecho real de hipoteca en primer grado de privilegio a favor de los bancos sobre un inmueble ubicado en Área Industrial El Pantanillo, de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, por el monto total del capital de la deuda refinanciada bajo el acuerdo, más los intereses compensatorios y punitorios calculados a la fecha de firma del convenio.

En la actualidad, Longvie posee 800 empleados distribuídos en tres plantas en Buenos Aires, Entre Ríos y Catamarca en las cuales produce lavarropas, lavasecarropas, cocinas, hornos, anafes, calefones, termotanques y calefactores.

Pero, como consecuencia de la caída del consumo y de la devaluación, fue achicando su estructura durante estos años, con suspensiones y despido de personal, además de haber sufrido pérdidas por casi $153 millones en su último balance del 2018.