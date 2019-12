La industria de peor desempeño de este año en Wall Street, solo podrá salir adelante si se reduce

Los analistas se refieren a las tendencias más importantes a seguir el próximo año para que al negocio que peor le fue en 2019, pueda crecer

Después de un año contundente, los grandes almacenes de EE.UU. y las tiendas minoristas de ropa buscarán recuperarse en 2020 cerrando más ubicaciones, reduciendo sus comercios y agregando más experiencias para atraer clientes, como la sastrería a la antigua y los modernos cafés en las tiendas.



Este año, estaba claro que ambas categorías perdieron terreno a medida que los consumidores continuaron su migración constante a Amazon.com y otros competidores, según Bloomberg. Si bien los minoristas tradicionales como Macy’s y Gap han invertido en comercio electrónico y una mejor experiencia en la tienda, es dudoso que eso sea suficiente para restaurar su antigua estatura.



Los grandes almacenes fueron el sector de peor desempeño en el S&P 500 este año, y Macy's y Gap, junto con Kohl’s, L Brands y Nordstrom, se encontraban entre las acciones individuales de peor desempeño en el índice. Los ingresos se han aplanado para muchas empresas, con grandes tiendas y cadenas de ropa que pierden participación de mercado en línea frente a minoristas de descuento como Ross Stores y TJX, que es propietaria de Marshalls y T.J. Maxx.

Mientras tanto, el apocalipsis minorista se ha prolongado. En Estados Unidos, más de 7.600 tiendas cerraron este año hasta octubre, un récord para ese momento en el año, según Credit Suisse. Y la perspectiva para 2020 no parece mejorar, según la firma. Los problemas del sector son particularmente preocupantes dada la fortaleza del consumidor estadounidense: si estos minoristas no pueden capturar el crecimiento en medio de un mayor gasto, las perspectivas podrían oscurecerse si se materializa una desaceleración económica.



Según los analistas, estas serán las tendencias más importantes a seguir el próximo año:

Cierres de tiendas

David Swartz, analista de Morningstar Investment Service, dijo que las grandes tiendas tienen que reducir su flota. Macy’s, por ejemplo, no necesita cientos de enormes locales, especialmente en centros comerciales de niveles inferiores que están en riesgo de cerrar. J.C.Penney enfrenta el mismo desafío, dijo.

Macy’s tiene alrededor de 640 tiendas homónimas y ha estado cerrando gradualmente ubicaciones desde 2016. J.C. Penney tiene alrededor de 850 tiendas en Estados Unidos, y cerró algunas de ellas este año.



"Las cadenas como esas dos, que tienen un gran número de tiendas muy grandes, tendrán que tomar decisiones pronto antes de que sus márgenes se erosionen aún más de lo que ya lo han hecho", dijo. "Creo que veremos algunos cambios importantes el próximo año".



El sector no se ha sentado bien con los inversores. El índice de grandes almacenes S&P 500 caerá cerca del 30% este año, el mayor descenso entre todos los índices de la industria S&P 500.



Mientras tanto, Gap planea cerrar cerca de 230 tiendas a medida que se enfoca más sus marcas Old Navy y Athleta. Abercrombie & Fitch también está cerrando locales emblemáticos.



Incluso si las tiendas no cierran, pueden reducirse, según Sucharita Kodali, analista de Forrester Research. A medida que los consumidores compran más en línea, hay menos necesidad de espacios de venta masivos. Lord & Taylor, por ejemplo, está revisando el tamaño de sus ubicaciones y planea lanzar nuevos formatos más compactos.

Crear experiencias

Para los grandes almacenes que buscan reducir el inventario, crear una experiencia memorable es clave para atraer a los compradores. Parte de esto es reorganizar los espacios de indumentaria. "La ropa no es tan diferente, así que tienen que proporcionar un tipo diferente de experiencia", dijo Swartz.



Más cadenas podrían seguir el modelo de Nordstrom Local, donde el enfoque es la adaptación, las devoluciones y ayudar a los clientes a encontrar un aspecto específico, en lugar de vender artículos. Los restaurantes podrían tener más protagonismo, dijo Gabriella Santaniello, fundadora de la firma de consultoría minorista A Line Partners. Neiman Marcus y Nordstrom han reubicado sus bares y cafeterías para tenerlos más cerca del área de comercialización, "borrando las líneas en el comercio minorista", dijo la consultora.



Mientras tanto, Kohl ha recibido devoluciones de Amazon, una apuesta para atraer a los consumidores que podrían quedarse por un tiempo y recoger otros artículos.

Lo viejo es nuevo

La reventa también empujará a los minoristas en nuevas direcciones. Se espera que el mercado de ropa de segunda mano crezca a u$s32 mil millones en 2020, según la investigación de GlobalData para la tienda de segunda mano en línea ThredUp. Eso es más de u$s28 mil millones en 2019.

"Vamos a continuar la tendencia de reventa", dijo Santaniello. "Está legítimamente abriéndose paso en la forma en que compramos muchos productos. Los minoristas simplemente tendrán que acomodarse ".



Las compañías de ropa pueden verse obligadas a mejorar su selección, o unirse a los revendedores, dijo. Se puede esperar que haya más cadenas para formar asociaciones como las que J.C.Penney y Macy’s anunciaron en agosto con ThredUp.

Pérdida de créditos

Los minoristas, particularmente los grandes almacenes, también podrían experimentar una disminución más pronunciada en los ingresos de las tarjetas de crédito de las tiendas como resultado de las nuevas regulaciones contables, según Morgan Stanley. El ingreso crediticio es la participación en los beneficios que los minoristas reciben de sus instituciones financieras asociadas.



Las pérdidas crediticias esperadas actuales, o CECL, entrarán en vigencia el 1 de enero. Los grandes almacenes se verán afectados por este cambio más de lo que el mercado se da cuenta, dijo Morgan Stanley en una nota a los clientes, porque su dependencia de los ingresos crediticios se ha incrementado como operación y al mismo tiempo los ingresos continúan erosionándose.



"Esperamos que Macy pueda ver el mayor impacto potencial de cualquier disminución en los ingresos crediticios", dijo Morgan Stanley. Target, por otro lado, está más protegido.