Preocupación en Vicentín: El Banco Nación planea oponerse a la reestructuración de deuda

En los últimos días, la firma incumplió con varios pagos por 184 millones de pesos y pidió tiempo hasta el 10 de enero para el cumplimiento

La preocupación del sector cerealero se vio más afectada estos días tras la decisión que tomaría el Banco Central, de oponerse a cualquier intento de la empresa agroindustrial Vicentín de reestructuración de su deuda, que ya asciende a 350 millones de dólares.

El banco estatal es el principal acreedor, tras haberle prestado durante la gestión del anterior gobierno, $18.400 millones que la empresa cancelaría en abril.

La entidad bancaria alega que la compañía agrícola debe vender activos para pagar sus obligaciones antes de buscar alivio. Asimismo, analizan una línea de crédito que le fue otorgada por presuntas irregularidades, según informó la agencia Bloomberg.

De capitales nacionales, Vicentin es uno de los mayores exportadores de granos y subproductos de la Argentina. Pero a medida que pasa el tiempo, crece la incertidumbre por el freno de pagos del holding agroindustrial santafesino, que no abonó una deuda de $184 millones a la agrofinanciera BLD por granos que le vendió, extendiendo así su default.



Hay expectativas sobre la decisión que tomará BLD, ya que, de informar oficialmente a la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario que Vicentín incumplió un acuerdo homologado allí, la denuncia obligaría a la Bolsa de Comercio suspender temporalmente a la aceitera.



Vicentin le pidió a la Cámara Arbitral tiempo hasta el 10 de enero, fecha en la que está previsto que se pronuncie, para ganar tiempo y avanzar con sus gestiones, aunque existe la posibilidad de que la empresa no presente un plan de pagos ese día. La semana que viene se programará una nueva mediación y, luego de esa segunda audiencia, la entidad bursátil deberá tomar una decisión final.



En la Bolsa de Comercio de Santa Fe, los socios le piden a la entidad bursátil que tome una resolución contundente por los incumplimientos de la firma defaulteada. Sin embargo, la misma entidad emitió una declaración "luego de haber esperado un tiempo prudencial para que la compañía efectúe una oferta a los afectados y en el entendimiento de que la falta de novedades abre un signo de interrogación sobre el futuro de todos los eslabones involucrados de la cadena".



En la carta que firmó el presidente de la Bolsa, Ulises Mendoza, las cámaras adheridas a la entidad advirtieron que, si no se aplican medidas, habrá "consecuencias en las fuentes de trabajo" y un "negativo correlato social" en el área de influencia y la provincia de Santa Fe, además de un fuerte impacto económico.



Esta semana, se realizó la primera audiencia de conciliación entre la empresa agropecuaria La Clementina y la agroexportadora por la interrupción de sus pagos.

Se teme que el conflicto escale. "Las implicancias y las derivaciones de un caso así son difíciles de predecir. El miedo es que haya un efecto cascada", señalaron desde el sector.