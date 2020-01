La nafta Argentina es la segunda más barata de Latinoamérica

Según Global Petrol Prices, el precio promedio, en dólares, de la nafta y el gasoil, es el segundo más bajo de la región después de Bolivia.

De acuerdo a la última actualización que hizo la empresa Global Petrol Prices, que se encarga de medir todas las semanas el precio de los combustibles en todo el mundo, Argentina posee el precio de nafta y gasoil más bajo de Latinoamérica, solo por detras de Bolivia.

El relevamiento realizado en diciembre pasado indicó que el costo promedio del litro de nafta argentina fue de u$s 0,961, lo que equivale a $ 60,54 al cambio oficial actual. Además, determinaron que el gasoil tiene un valor de u$S 0,875, es decir, $55,12.

Solamente Bolivia, cuya nafta tiene un valor de u$s 0,543 y su gasoil, de u$s 0,54, está por delante de nuestro país en el ranking de GPP.

En los países limítrofes, el combustible resulta bastante más caro. Con respecto a Uruguay y Chile hay una mayor diferencia. El valor de la nafta en el país oriental es de u$s 1,48 y el del gasoil de u$s 1,09, mientras que en el trasandino la nafta cuesta u$s 1,206 y el gasoil u$s 0,902.

Con respecto a Brasil (u$s 1,133 la nafta y u$s 0,902 el gasoil) y a Paraguay (u$s 1,035 y u$s 0,801), la diferencia es menor. Sin embargo, esto no evitó que en las estaciones de servicio de las diversas ciudades fronterizas de la Argentina, como por ejemplo, Posadas, Mendoza, Fray Bentos y Puerto Iguazú se registren grandes colas de autos extranjeros para cargar combustible.

En los principales países petroleros del mundo los precios son más bajos que en nuestro país pero, en su mayoría, más altos que en Bolivia. En los Emiratos Árabes el litro está u$s 0,577, en Arabia Saudita u$s 0,546 y en Irak u$s 0,629. La excepción es Kuwait que comercializa el litro a u$s 0,43. En los Estados Unidos y Rusia se paga un precio similar: u$s 0,769 en el primer caso y u$s 0,741 en el segundo.

En Europa los precios suelen ser bastante altos e incluso en los países en los que el litro es más barato, es considerablemente más oneroso que en la argentina. Entre los países de menor valor se encuentran Bulgaria con un precio u$s 1,24 y Grecia donde se vende a u$s 1,80.

En el ranking, nuevamente, Venezuela aparece como el país con menor costo en el litro de combustible, ya que tan sólo cuesta u$s 0,001. Por el contrario, en Hong Kong es donde más caro se paga, ya que el promedio es de u$s 2,317.