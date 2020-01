Tras ser adquirida por Louis Vuitton, Tiffany & Co diversifica su negocio hacia las cafeterías

No es la primera marca de lujo que se diversifica en el mercado de alimentos. Incluso esto ahora es una estrategia obligada para muchas marcas

Tiffany & Co. es una de las marcas líderes en el mercado de lujo, específicamente en lo que se refiere a joyería, que sigue innovando para mantenerse constantemente para no perder el lugar que consiguió a lo largo de estos años.



Una de las características que logró mantenerla en este lugar por tantos años, es saber entender al consumidor. Un caso que lo deja en claro fue cuando en medio de las dificultades que comenzaron a experimentar su negocio, abrió una cafetería en su popular boutique de la Quinta Avenida, lo que diversificó a su negocio, además de darle a su punto de venta de una experiencia notable para el consumidor.

Este camino de innovación seguirá igual tras haber sido adquirida por Louis Vuitton, especialmente en lo que se refiere a la expansión de sus cafeterías.

La próxima sucursal que abrirá será en Harrods, la popular tienda departamental que se encuentra en Londres.

Te puede interesar Línea aérea versus agencia de viajes: los jueces determinaron quién debe pagar por irregularidades en los pasajes

Tiffany & Co no es la primera marca de lujo que se diversifica en el mercado de alimentos. Incluso esto ahora es una estrategia obligada para muchas marcas como Armani, que ha logrado flexibilizar su nombre a una categoría de restaurantes y hoteles.



En cuanto a la compañía Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), compró la lujosa joyería neyorquina Tiffany & Co. por 16.200 millones de dólares en noviembre del año pasado.



La operación constituye la mayor transacción corporativa de la historia en el mercado de artículos de lujo y elevó el perfil del conglomerado francés dueño de más de 70 marcas de lujo en el sector de la joyería y le da acceso a un segmento amplio de compradores en Estados Unidos y Asia.

Louis Vuitton es la marca más valiosa dentro del mercado de lujo y uno de los grupos que mayor control tiene en las marcas de alto costo. Cifras proyectadas por Statista advierten que los ingresos de Tiffany & Co apenas superaron los cuatro mil millones de dólares durante 2018, muy por debajo de la categoría de joyas y relojes con la que cuenta Vuitton y que le representaron ingresos por cuatro mil 700 millones de dólares.