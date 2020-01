La Superliga convocó a una reunión clave por la dudosa licitación para transmitir el fútbol al exterior

Las autoridades de la Superliga convocaron al Comité Ejecutivo para estudiar el proceso que es cuestionado por todos los grupos que compraron pliegos

Luego del rechazo generalizado de las cadenas deportivas a la dudosa licitación para ceder la transmisión al exterior de los partidos de primera división, la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) decidió revisar el proceso.



Como primer paso, acaba de convocar a una reunión de su Comité Ejecutivo que se llevará a cabo este miércoles 29 de enero en la sede de la empresa que preside Mariano Elizondo.



La cita está prevista para las 11 de la mañana en la sede de la SAF, ubicada en la calle Olga Cosentini del barrio porteño de Puerto Madero.



Hasta allí deberán llegar los ejecutivos representantes de los clubes de Primera División y entre los que se encuentran Jorge Brito, vice Presidente 1° de la SAF; Matías Lammens, vice Presidente 2°; Carlos Montaña, secretario; Roberto Digón, tesorero.



También, los vocales Mario Leito; José Lemme; Christian Devia; Augusto Costa; Juan José Concina; Facundo Cino, gerente de Licencias de Clubes; Francisco Duarte, gerente de Administración y Finanzas; Miguel Ángel Rubio; gerente de Comunicación y Prensa; Enrique Sacco, gerente de Gestión Institucional; Claudio Salomone, gerente Comercial.



El encuentro fue decido casi de manera urgente y tras la presión ejercida por todos los participantes de la licitación que quiere llevar a cabo la SAF para entregar el negocio de la emisón del fútbol de primera al exterior debido a una serie de irregularidades encontradas en los pliegos.



Del informe de la convocatoria se desprende que los integrantes del Comité Ejecutivo de la SAF se encuentran preocupados por la repercusión del tema y también por las graves acusaciones vertidas por varios de los principales grupos que buscan adjudicarse el proceso.



Entre ellos, ESPN, el holding controlado por The Walt Disney Company, que compró los pliegos, junto con Turner; Media Pro; FOX; el empresario Paco Casal y TyC Sports, que tuvo los derechos hasta fines del año pasado.



Por eso, entre los puntos de la orden del día de la reunión de la SAF del próximo miércoles se aclara que se analizará un informe detallado sobre el procedimiento de licitación, la confección del pliego, los plazos establecidos y las consideraciones tenidas en cuenta para la búsqueda de la mejor oferta.



También se van a estudiar los términos y condiciones del procedimiento, la posibilidad de extender los plazos para la recepción de las ofertas.



Todo esto ocurre luego de que se dieron a conocer ciertos aspectos "oscuros" de la licitación como el beneficio otorgado en los pliegos para una desconocida empresa que ya presentó un proyecto antes de la apertura del proceso, que se produjo el 19 de diciembre pasado.



También con respecto a los plazos para presentar las propuestas que ahora fueron ampiados tras varios reclamos como el de ESPN, que le envió una carta al directorio de la SAF en la cual plantea la disconformidad con el proceso y hacen referencia a "numerosos aspectos cuestionables".



En esa misiva, los ejecutivos de ESPN hablan de un trato "privilegiado y parcializado" a la empresa Argentina Sports Rights Management LLC, que en los pliegos de bases y condiciones se identifica como la "Iniciante" y a la que se le da prioridad en la adjudicación del proceso.



Si bien en los pliegos no existe mayor información, en el mercado se asegura que la empresa es propiedad del argentino Hernán Donnari, ex ejecutivo de FOX Sports, y de un empresario chileno dueño del sitio Fanatiz.com, que ofrece servicio de streaming con contenidos deportivos.



Según los pliegos, esta sociedad tiene el poder de igualar cualquier oferta presentada por otro grupo competidor que supere en hasta un 20% su propia propuesta. Y en el caso de no adjudicarse la licitación, se la beneficia con una especie de indemnización de hasta u$s500.000 que le debe abonar el grupo ganador.



Por eso mismo, también el grupo Madiapro advierte que los beneficios otorgados a esta sociedad "hacen que la licitación sea totalmente inviable en las actuales condiciones".



Al igual que ESPN, este conglomerado deportivo, uno de los de mayor renonmbre a nivel internacional, envió a la SAF una carta en la cual critica los plazos establecidos y los considera insuficientes a pesar de que se extendieron hasta el próximo 3 de febrero.



Tanto para esta compañía como para las autoridades de ESPN, la "INICIANTE" habría sido creada solamente ad hoc para este proceso. En el caso de ESPN acusan a la SAF de otorgarle un "trato discriminatorio" con el resto de los competidores.