Arcor obtiene $2.600 millones en el mercado: estas son las firmas que ya emitieron deuda por más de $50.000 millones

La compañía alimenticia logró colocar dos clases de ON cinco veces por encima de su objetivo inicial. El ranking de compañías que lideran la tendencia

ientras el Gobierno mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la negociación de la deuda con los acreedores, ya pesar de que la inestabilidad en los planos económico y financiero no se ha disipado, las empresas argentinas se animan a recurrir al mercado local en busca de financiamiento para apuntalar proyectos de inversión.

En este grupo se acaba de anotar la alimenticia Arcor, que logró colocar obligaciones negociables por $2.600 millones, cinco veces por encima de su objetivo inicial de obtener $500 millones.

Esto lo logró a través de la emisión de dos clases de obligaciones negociables, según dio a conocer la empresa.

Las ON Clase 13 alcanzaron $1.065 millones, a una tasa de interés anual equivalente a la Badlar más un margen aplicable de 4,25%, y vencerán el 6 de septiembre.

En el caso de las ON Clase 14, obtuvieron $1.535 millones, a una tasa de interés anual equivalente a la Badlar más un margen aplicable de 5,75%, con vencimiento el 6 de septiembre de 2021.

Las dos clases de obligaciones negociables fueron colocadas por los bancos BBVA Argentina, Banco Itaú Argentina y Banco Macro, y serán destinadas al refinanciamiento de deudas bancarias existentes y al financiamiento de capital de trabajo.

Qué otras empresas emitieron deuda

Tal como informara iProfesional, en lo que va del gobierno de Alberto Fernández casi 30 compañías lanzaron títulos de este tipo por un total de $52.309 millones o alrededor de u$s653 millones.

Las empresas más activas en ambos meses fueron Clisa (del Grupo Roggio); YPF; Telecom Argentina; Tecpetrol; los bancos Hipotecario y Santander; las desarrolladoras inmobiliarias TGL y Creaurban, entre otras.

Con esta operatoria, las compañías suelen obtener tasas de interés lógicas que les permiten reemplazar la falta de crédito bancario y plazos más cómodos para el repago de esas colocaciones.

Y como el Estado está imposibilitado de obtener más fondos, el dinero de los inversores se orienta a financiar el endeudamiento corporativo y no para más títulos públicos o letras del Tesoro. En especial, porque los fondos se encuentran líquidos y la demanda de las compañías se acrecienta con el objetivo de colocar deuda antes de marzo próximo, para así evitar los cimbronazos que la propuesta de reestructuración que el Gobierno presente pueda causar.

En este escenario, el ranking de las empresas que más ON emitieron entre fines de diciembre del 2019 y este mes de febrero lo lidera Clisa, siglas que hacen referencia a Compañía Latinoamericana de Infraestructura y Servicios, una unidad del grupo Roggio.



En enero, obtuvo fondos por $16.213 millones que le permitieron reperfilar una deuda por u$s270 millones que corría riesgo de default. Logró el visto bueno de los tenedores de más del 90% del monto en circulación de ON que vencen en 2023 a partir de una oferta de canje que comprendió una nueva emisión de títulos garantizados simples no convertibles con una tasa y vencimiento similar.



En segundo lugar se ubica YPF, con cuatro emisiones lanzadas también en enero y con las cuales obtuvo $8.962 millones. Se trató de la primera salida al mercado que la petrolera que preside Guillermo Nielsen realizó en el 2020, luego de una emisión de ON que realizó el 2 de diciembre pasado, en la que tomó del mercado fondos por debajo de los u$s75 millones previstos.



Cerrando el podio se ubica Telecom Argentina, que también en enero emitió dos series de ON y obtuvo $5.116 millones, cuando tenía previsto generar $1.500 millones.

En el cuarto lugar aparece otra empresa petrolera como es Tecpetrol. La compañía del Grupo Techint lanzó este mes ON por u$s50 millones o cerca de $4.000 millones, con una de las tasas más bajas de los últimos tiempos. Usará los fondos para apuntalar sus inversiones en Vaca Muerta, en donde tiene planeado dos nuevos proyectos.

En la misma línea se encuentra Vista Oil & Gas, otra de las petroleras con inversiones en Vaca Muerta y que es propiedad del ex CEO de YPF, Miguel Galuccio. Emitió ON por hasta u$s50 millones (convertidas en pesos representan algo así como otros $4.000 millones) a cuatro años en el mercado local para refinanciar una parte de sus vencimientos de deuda e invertir en la producción de shale en la zona.