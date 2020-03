Propietarios y comerciantes negocian acuerdo sobre alquiler de los locales "en cuarentena"

En ambos bloques predomina la intención de acordar facilidades sin intervención del Gobierno. El local vacío, desestimado por comercializadores y dueños

Por ahora, se define entre privados. En pleno contexto de pandemia de coronavirus y parate de la actividad comercial, las dificultades para afrontar el pago del alquiler de los locales iluminan de rojo intenso el tablero de los comerciantes.

A excepción de farmacias o supermercados, el resto de los segmentos transita la expansión de la enfermedad mayormente sin ingreso alguno. Y en desvelo creciente por efecto de las deudas que empiezan a acumularse.

A partir de este escenario, en el seno de las organizaciones que concentran al grueso de los emprendimientos comerciales en la Ciudad de Buenos Aires ya se discuten alternativas pensadas para evitar una baja de persianas generalizadas.

En ese tren, según confiaron a iProfesional distintas fuentes de la actividad, predomina la idea de solicitar un congelamiento en el valor de los alquileres -muchos tienen un régimen de incrementos periódicos-, además de promover el diálogo directo entre inquilinos y propietarios con el fin de avanzar, según el caso, con regímenes de pagos fraccionados o la eximición de la obligación por al menos un mes.

Por supuesto que entre las inmobiliarias la discusión de estas probabilidades es conocida y seguida de cerca.

Los actores consultados por este medio coincidieron en que -siempre según cada situación particular- alcanzar acuerdos para una cancelación en cuotas u otro tipo de facilidades consensuadas resulta mejor opción que mantener un local cerrado.

Entre comercializadores y propietarios reconocen, también, que cualquier acuerdo entre las partes es mejor que aguardar por un decreto oficial que sólo beneficiaría a los inquilinos. En las inmobiliarias hay certeza de que, de intensificarse la cuarentena con la previsible profundización del freno económico, la queja intensa de los comerciantes podría derivar en exenciones de pagos u otras acciones fijadas de manera unilateral por el Gobierno.

De momento, el presidente Alberto Fernández ya anunció que se prohibirá por decreto el incremento de alquileres para el segmento de vivienda única. Pero también es una preocupación del Gobierno el hecho de que los comercios que están cerrados -y cuya facturación, en consecuencia, cayó a cero- mantengan el personal, por lo que la adopción de alguna medida para aligerar el peso de los alquileres comerciales estaría también bajo análisis de los funcionarios.

"Los propietarios no son tontos. Saben que es mejor un inquilino con el cual negociar, aunque sea un pago mínimo, antes que tener que afrontar los gastos de un local vacío. O no percibir nada por una decisión del Gobierno. La única manera de que no empeore el escenario es a través de un acuerdo entre las partes. Una intervención oficial terminaría generando dos bloques enfrentados cuando acá lo que debe primar es la solidaridad entre las partes", dijo a iProfesional un comercializador cercano a la Cámara Inmobiliaria Argentina.

Desde esa entidad su titular, Alejandro Bennazar, coincidió ante este medio en que "la voluntad, de intensificarse este escenario, estará en alcanzar un punto en común entre propietarios e inquilinos".

"Se intensificará el diálogo según el caso para evaluar cada situación. Porque no es lo mismo el momento que vive un comerciante de indumentaria que otro que vende alimentos o remedios. No es lo mismo aquel que tuvo que cerrar a partir de la imposición de la cuarentena que aquel que puede seguir activo. Todo esto se verá a partir de lo que se defina para el país el próximo 31", comentó a iProfesional.

Crisis y comercio

Desde FECOBA, la federación que nuclea al comercio y la industria en Capital Federal, su titular, Fabián Castillo, reconoció ante este medio la decisión de los empresarios de solicitar un congelamiento en el valor de los alquileres o prórrogas para completar los pagos.

En diálogo con iProfesional, sostuvo que de los 200.000 locales comerciales con actividades en la Ciudad de Buenos Aires, alrededor del 90 por ciento están bajo control de inquilinos que ya venían resistiendo a la crisis económica cuando se activó la pandemia de coronavirus.

"La mayoría son comercios que pagan sueldos y en muchos casos han debido cerrar por la disposición oficial. Claramente son los que más requieren de solidaridad por parte de los dueños. Entendemos que los propietarios no quieren locales vacíos, por supuesto. ¿Quién puede interesarse en estas condiciones? De ahí que lo más conveniente será intensificar el diálogo y llegar a acuerdos", aseguró.

Castillo remarcó que "nadie quiere un local vacío", y que el camino es no "ahogar más" al comerciante que atraviesa este contexto pero, también, "ayudar al propietario para que siga teniendo algún tipo de ingreso".

"En el caso de los vencimientos de contrato, la intención es alcanzar algún tipo de prórroga. También, por esta situación particular. Esperamos que se imponga la voluntad de todas las partes para alcanzar un acuerdo común que ayude a sostener el sistema. Trabajamos en un comité de crisis para atender esta y otras situaciones a partir del coronavirus. Por fortuna, con diálogo fluido con el Gobierno tanto nacional como de la Ciudad", comentó.

Al margen de FECOBA, otras voces del ramo señalan que, dado el escenario, los comerciantes que alquilan corren con "cierta ventaja oficial" a la hora de discutir condiciones para continuar explotando los locales.

"Inmobiliarias y propietarios no quieren saber nada con una intervención del Gobierno en el mercado. Por eso de a poco están optando por no sembrar el descontento entre los inquilinos. Entienden que ganan más en el 'mano a mano' amistoso que en el enfrentamiento. El oficialismo también mira lo que pasa en este sector.

Que el Gobierno tome cartas directas podría implicar para los dueños un perjuicio más duro que aflojarles las condiciones a los inquilinos", indicaron a iProfesional fuentes de otra entidad ligadas a las Pymes porteñas.

Predisposición al acuerdo

Voces emblemáticas de la actividad inmobiliaria como Armando Pepe, titular del Colegio de Corredores porteño, destacaron la necesidad de promover los esfuerzos compartidos frente a la intensificación de la pandemia y sus efectos negativos en el movimiento comercial.

"Crecerá la negociación entre las partes. Hay que entender las situaciones, aunque todavía es muy pronto para determinar las consecuencias del coronavirus en los alquileres comerciales. Quien no puede abrir, bueno, por supuesto que no factura y justamente se le hace imposible cubrir un alquiler. Hay que ver qué ocurre con la enfermedad y las decisiones que toma el Gobierno", dijo a iProfesional.

Miguel Altgelt, titular de la inmobiliaria homónima, sostuvo que nada hace suponer que no habrá un predominio del acuerdo entre inquilinos y propietarios. Puso como ejemplo la crisis de 2001 y cómo en ese escenario también dramático el grueso de las partes acordó la continuidad de gran parte de los puntos comerciales.

"La experiencia fue positiva en ese momento y ahora no tiene por qué ser diferente. Si existe una buena relación entre el dueño y el inquilino, se llegará a un buen acuerdo. El propietario sabe que en este momento son muy pocos los locales que pueden trabajar. Entiende, también, que en este contexto conviene que el inquilino siga y no el local vacío", aseguró a iProfesional.

Para luego afirmar: "A través del diálogo se llegará a un acuerdo mayoritario. Un propietario que extendió un contrato de alquiler por tres años entiende que un mes de falta de pago no cambia demasiado las cosas. Conoce el momento que estamos transitando, lo vive también. Y sabe que un local vacío implica hacerse cargo de todos los gastos".

Y concluyó: "Entre las partes se terminarán ayudando de alguna manera. Eso es mejor que una eventual intervención del Gobierno. Algo que, en definitiva, podría terminar enfrentando a partes que hoy necesitan ser más solidarias que nunca".