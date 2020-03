Alberto Fernández anticipó que enviará un proyecto de ley para congelar alquileres y cuotas de créditos hipotecarios

El texto en cuestión se presentará en el Congreso el viernes de esta semana. Sergio Massa y Vilma Ibarra ajustan detalles de la propuesta

Alberto Fernández anunció que mandará al Congreso Nacional un proyecto de ley para "congelar alquileres, impedir desalojos, ejecuciones hipotecarias y congelar cuotas" por 180 días. Esto, por supuesto, debido a la crisis desencadenada por la pademia de coronavirus.

El texto en cuestión se presentará en el Congreso el viernes de esta semana.



"Lo estamos mandando al Congreso. Sé que Sergio (Massa) tiene un proyecto. Mandamos el nuestro, es un aporte", informó el primer mandatario.

En declaraciones televisivas, Fernández estimó que en un mes y medio será el pico de contagio de coronavirus. Adelantó que extenderá la cuarentena si es necesario. "Cuidar la economía o cuidar la vida, yo elegí cuidar la vida", reiteró.



El martes de esta semana, Massa había definido como "probable que próximamente pueda ser necesario" convocar al Congreso Nacional para dar instrumentos al Gobierno en temas como "alquileres, despidos, impuestos" y afirmó que "será con todas las indicaciones que nos den las autoridades sanitarias".



En simultáneo, puso como ejemplo temas vinculados a "los remates de casas y desalojos" y aseguró que "el Presidente nos planteó la posibilidad de que juntemos al Congreso y resolvamos este tema con una ley. En este tema no hay grieta".

El jefe de Estado consideró que es esta emergencia es vital "privilegiar la salud antes que la economía" y señaló que bajo esa consigna se tomarán las próximas decisiones.

"Lo que tenemos en claro es que la cuarentena termina el martes que viene. Ese día evaluaremos qué hacer. Si tenemos que extender estas medidas lo haremos, porque entre la economía y la salud, elijo privilegiar la salud", afirmó en declaraciones a Telefé.

Además, el mandatario precisó que "lo importante no es cuándo" terminará el aislamiento, "sino que se termine el riesgo".

Fernández aseguró que en la actualidad hay "más de 200.000 personas trabajando", con permiso en la zona metropolitana, "122.000 del área de salud y seguridad" y "100.000 en la industria alimenticia, supermercados, negocios de proximidad y estaciones de servicio".

"Tenemos que esperar 200.000 personas" circulando por la ciudad de Buenos Aires, mientras "habitualmente se mueven 9 millones de personas" en la zona.

El mandatario también se dirigió a los sectores más vulnerables de la sociedad, a los que les aseguró que "a todos les va a llegar la ayuda", y adelantó que hoy analizó con curas villeros en una reunión en la Quinta de Olivos cómo "llevar más comida a los hogares".

"Lo que tienen que entender los sectores más humildes es que no pueden hacer changas, pero que nos estamos ocupando de ellos, les pido que esperen, que a todos les va a llegar la ayuda", subrayó el mandatario.

Fernández condenó a '¨los personajes" como un surfer detenido hoy en Ostende por evitar el aislamiento social, preventivo y obligatorio tras regresar de Brasil por la "desaprensión" hacia el resto de la sociedad.

"A los idiotas les digo que la Argentina de los vivos se terminó", afirmó el Presidente, quien por otro lado anticipó que los regresos al país desde el exterior "están suspendidos".

El titular del Ejecutivo nacional remarcó que el gobierno nacional tiene "urgencia" por "resolver" la situación de los hospitales ya construidos y que "los dejaron abandonados".

"Hay muchos hospitales construidos que los dejaron abandonados, tenemos urgencia por resolverlo", destacó, y citó como ejemplo un establecimiento en La Matanza que recorrió recientemente, construido en 2015 y abandonado en 2016.

Por último, el mandatario ponderó el trabajo en conjunto y coordinado que realiza la Nación, con la ciudad y la provincia de Buenos Aires en el marco de la pandemia por coronavirus.

Además, consideró que "podemos lograr muchas cosas importantes" cuando se trabaja de esta forma, al tiempo que expresó su deseo de que "aprendamos de esto" a futuro.

Pedido de inquilinos

Recientemente, y a tono con la decisión tomada ahora por Fernández, la Federación Nacional de Inquilinos lanzó una serie de propuestas para amparar a quienes alquilan en este contexto de aislamiento social obligatorio determinado por la pandemia del coronavirus.



A través de un documento, la organización expuso:



En el marco de la situación sanitaria enmarcada en la pandemia del COVID–19 desde la Federación de Inquilinos Nacional expresamos nuestra preocupación por la situación que estamos atravesando aquellos argentinos y argentinas que no tenemos un techo propio.



En el transcurso de estos días se han anunciado diferentes medidas urgentes y extraordinarias para paliar el impacto económico y social del COVID-19 y creemos fundamental y urgente llevar adelante medidas para los inquilinos y las inquilinas por el plazo de 60 días:



-Transferencia bancaria obligatoria para el pago de alquiler y expensas.



-Suspensión de intereses de expensas y alquileres.



-Extensión automática de los contratos de alquiler.



-Suspensión de desalojos.



-Congelamiento del precio de los alquileres.



-Suspensión de pago de los alquileres para trabajadores informales, desempleados y hoteles familiares.



-Creación del Comité Nacional de Emergencia Habitacional.



El documento fue firmado por la red de Inquilinos San Juan, Inquilinos Tandil, Inquilinos Agrupados, Inquilinos Córdoba, Asociación Civil inquilinos de Corrientes, Unión de Inquilinos de Rionegrinos y los Inquilinos Santa Cruz.



Según organizaciones de inquilinos de la ciudad de Buenos Aires, hoy por hoy se necesitan medidas urgentes porque "los contratos se vencen y no se pueden realizar mudanzas, los aumentos son muy grandes", y si eso le sumamos que hay "sectores que no pueden trabajar y por ende no van a poder pagar el alquiler ya en el mes de abril".



Sólo en la ciudad de Buenos Aires durante entre marzo y abril deben renovarse hasta 20.000 contratos de alquiler de vivienda.