Las acciones de las empresas energéticas, en caída libre

Empresas arrastran malas noticias desde que arrancó el año. El desplome en las Bolsas es el común denominador y en el país se suman crisis locales

El 2020 para las empresas energéticas a nivel global comenzó con malas noticias: primero la caída del precio internacional del petróleo a u$s30 el barril, impulsada por la decisión unilateral de Arabia Saudita de incrementar su producción para no ceder cuotas de mercado a comienzos de marzo, en medio de una disputa con Rusia en el marco de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP).



Y segundo, algo que ya estaba implícito en la decisión de Riad y que semanas después terminaría por agravarse: la expansión de la pandemia del coronavirus, que terminará afectando la recuperación de la economía global e impactará no sólo a las empresas energéticas, sino a todas las cadenas de valor mundiales.



Desde el 11 de marzo, día en el que la empresa estatal Saudí Aramco anunció que comenzaría a expandir su capacidad de producción y comercialización de crudo, el precio internacional del barril de petróleo Brent cayó más del 50% desde 53,27 a 25,63 dólares el último 23 de marzo, según datos de la agencia de noticias Bloomberg.



Las acciones de las compañías en las principales bolsas del mundo siguieron esa tendencia: la cotización de Shell se desplomó un 60% en Nueva York al pasar de 62 dólares a comienzos de enero a 25 dólares a comienzos de esta semana.



Algo similar sucedió con el resto de las compañías líderes: en tres meses tanto ExxonMobil, Chevron, Total comola inglesa BP cayeron alrededor de un 50%.

La volatilidad del mercado en respuesta a la guerra de precios en el marco de la OPEP y el impacto de la crisis desatada por el coronavirus no tardó en llegar a las empresas argentinas.



La cotización de YPF en la bolsa de valores de Nueva York cayó un 68% de 11 dólares a comienzos de marzo a 3,5 dólares esta semana.



La compañía estatal, golpeada como otras del sector privado por el congelamiento del precio de los combustibles, ya había anunciado a comienzos de mes en una conferencia de prensa con inversores que este año reduciría las inversiones un 20% respecto a 2019 a causa de la caída de los precios internacionales y la incertidumbre en el sector.



Se desconoce aún si el agravamiento de la coyuntura global y local generara un recorte aún más grande tanto en esas proyecciones como en la política de dividendos de la compañía.



La caída en el valor de las empresas no parece tener piso aún, más allá de un ocasional rebote por compras de oportunidad de los inversores o una política de recompra de acciones por parte de las propias empresas.



No obstante, la continuidad de esa política está limitada por la propia capacidad de generación de caja de las compañías, que se ven enfrentadas al dilema de destinar esos recursos a sostener su valor en bolsa o a afrontar gastos corrientes y de inversión de capital.