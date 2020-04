LATAM, en el precipicio: ruega por un salvavidas de Piñera y se especula con la estatización

Pidió auxilio al Estado aunque el equipo económico trasandino ya informó que ayudará a las pyme. ¿Préstamo oficial o estatización? Alternativas en danza

La pandemia de coronavirus, de no detenerse, podría cobrarse la vida comercial de uno de los gigantes del mercado aerocomercial en esta parte del mundo. Con pérdidas en el valor de la acción cercanas al 80 por ciento, una paralización casi total de sus servicios, y el derrumbe consolidado de las reservas de vuelos, LATAM atraviesa su peor crisis y en el seno de la compañía se debate qué hacer para capear un temporal financiero que huele a quiebra.

Directivos, accionistas y trabajadores de la aerolínea reconocen la preocupación aunque, sobre todo en el caso de los inversores distantes de la conducción que hasta el último día de marzo encabezó Enrique Cueto, señalan que el estado crítico en el que se sitúa la compañía es consecuencia de malas decisiones tomadas por la dirigencia sobre todo en el último lustro.

El coronavirus, en todo caso, vendría a representar el mazazo definitivo.

Vale recordar que, como expuso iProfesional a lo largo de 2019, la aerolínea pasó de una ganancia de 300 millones de dólares a 190 en el transcurso de ocho años, mientras que en el mismo período su nivel de deudas subió de 3.000 millones de dólares a los actuales 11.000 millones. La ausencia total de caja a partir de la expansión del Covid 19 sólo le agregó velocidad y potencia a un choque que, señalan sendos analistas consultados, se veía venir desde hacía tiempo.

De ahí la decisión, primero cuidadosamente ocultada luego reconocida de forma abierta, de la directiva de la compañía de golpear la puerta del Ministerio de Economía chileno para pedir ayuda estatal.

Según indicaron a este medio fuentes del otro lado de la cordillera, los representantes de la compañía expusieron que el contexto empuja a LATAM al parate total en términos operativos. Y que, tal como están las cosas, a la aerolínea ya se la hace imposible seguir sosteniendo la mayor parte de los 43.000 puestos de trabajo que ostenta hasta la fecha.

Expuesto el drama, la cúpula aguardaba un gesto a favor del presidente Sebastián Piñera, de reconocida tradición accionaria en LAN, pero se encontró con todo lo contrario: el mandatario chileno declaró que la prioridad en este momento es "sostener el ingreso de los trabajadores, pero también hay que preocuparse por las pyme".

Te puede interesar El Gobierno prohíbe despidos y suspensiones pero acota ayuda a pymes de hasta 100 empleados

Lucas Palacios, ministro Economía chileno, fue más allá tras la salida en los medios de Roberto Alvo, desde hoy CEO de la aerolínea, y expuso hace muy pocos días: "Me enteré de que LATAM está pidiendo ayuda económica del Estado. Yo me pregunto ¿cuántas pymes tienen acceso a ir un canal de televisión a pedir esta ayuda? Yo quiero dejar súper claro en esto: estamos priorizando a las personas y me parece bastante apresurado, me parece voluntarista pedir algo de esa naturaleza de una sola empresa".

Piñera ya no es amigo

Consultados por iProfesional, voceros de accionistas de la compañía sostuvieron que la respuesta de Piñera y su ministro muestra un contundente alejamiento de Enrique Cueto y su gestión.

"El Presidente no está dando ninguna mano, se esperaba lo contrario. Y eso que Piñera fue accionista parte del grupo controlador. Llegó a ser amigo íntimo de Enrique e Ignacio Cueto. Hay un distanciamiento", comentaron las fuentes.

Tanto Cueto en su momento, como ahora el mismo Alvo, no han dejado de reiterar que la compañía necesita de apoyo oficial para salir adelante.

"Estamos pidiéndole a todos los gobiernos donde operamos, ayuda para poder solventar esta crisis y salir adelante. No estamos pidiendo que nos regalen nada. En este minuto, lo que las líneas aéreas necesitan en todas partes del mundo es liquidez para poder pasar este tiempo", expuso Alvo a mediados de marzo, cuando todavía no cumplía las funciones de CEO.

Ahora, anticipan desde el ámbito de los accionistas, el ruego se volverá una bandera. ¿Podría darse una estatización de la compañía? En territorio trasandino no faltan los analistas que plantean una posibilidad impensada a principios del mes pasado: que el Estado chileno adquiera parte del paquete accionario de LATAM por un plazo determinado como forma de garantizar, por un lapso acotado, la continuidad de los servicios de la aérea.

Te puede interesar Hoteles y restaurantes hacen un pedido desesperado para evitar 60.000 despidos y quiebra masiva

De este lado de la frontera, especialistas consultados por iProfesional hacen a un lado la potencial entrada del Estado en el capital de la empresa.

Exponen que, en tanto el grueso del mercado aeronáutico chileno está con números financieros en rojo a partir del coronavirus, la compra de acciones de la compañía -por más mínima que fuera- obligaría a Piñera a concretar un movimiento similar en el resto de las aerolíneas.

"Claramente el Estado chileno no está en condiciones de salir a rescatar empresas aéreas. Por eso, también, su gesto de cuestionar lo declarado por Alvo. Si ayudan a LATAM también deberán hacerlo con Sky, que está en una situación similar. Pensar en una participación estatal es algo lejano", dijo a este medio un analista con llegada a la firma.

Por su parte, y ya sin merodeos, Franco Rinaldi, reconocido experto de la actividad aerocomercial, definió el pedido de LATAM al gobierno chileno como "una virtual declaración de quiebra", y expuso como alternativa más probable "la acción del Estado como facilitador de fondos, un rol bancario, pero sin regalar nada ni tomar participación en el capital de la empresa".

"Lo más probable es que terminé dándose una solución bajo un modelo, digamos, anglosajón. Esto es, el Estado chileno facilitándole fondos a LATAM a tasa cero como ocurre en los Estados Unidos. En Norteamérica se presta dinero sin interés en muchos casos. Sólo las mega corporaciones afrontan tasas aunque, por supuesto, muy bajas", comentó a iProfesional.

Rinaldi sostuvo que el "préstamo con devolución permitiría evitar una catástrofe en términos de empleo" si finalmente se hace concreta la caída de la compañía. "Esto que ocurre en realidad es el resultado de un proceso de resultados negativos que LATAM fue sorteando a partir de la llegada de inversores que, en cada momento, le aportaron cierto oxígeno financiero", señaló.

"LATAM vendió acciones a Delta, avanzó con acuerdos con Qatar Airways, y siempre se mantuvo en la posición de captar fondos frescos. El inconveniente es que ni siquiera de esa forma logró modificar al menos cinco años de continuo déficit financiero. La empresa llegó a este momento de pandemia con sus números muy justos. De ahí que la parálisis de los vuelos terminó poniéndola en este escenario de virtual quiebra. El futuro dependerá de qué decisión tome el Estado chileno", concluyó.

Te puede interesar Golpe fulminante: Disney mantendrá cerrados sus parques indefinidamente

Golpe en Argentina

LATAM viene de suspender casi la totalidad de sus rutas internacionales hasta el 30 de abril a partir de las restricciones impuestas por el grueso de los países con motivo de la pandemia de coronavirus.

A partir de los últimos reveses comerciales, la aerolínea activó un plan de recorte de salarios del 50 por ciento entre sus empleados de mayores ingresos para permitir que los que menos ganan puedan seguir percibiendo el 100 por ciento del sueldo.

La medida en cuestión generó la reacción de las organizaciones sindicales en la Argentina. Fronteras hacia adentro, la compañía cuenta con una dotación superior a los 2.000 empleados.

Respecto de lo que viene sucediendo en Chile, país base de las operaciones del holding, delegados de las tripulaciones en cabina de la compañía aseguraron a iProfesional que LATAM motoriza una estrategia a gran escala para reducir personal.

"La empresa ya no es lo que era hace uno o dos años. Hay acoso y amedrentamiento a los trabajadores", expuso una fuente interpelada. "En Argentina ahora buscan que tomes licencias sin goce de sueldo por plazos de hasta seis meses. Esto comenzó a partir del Covid 19. Antes de la pandemia si un tripulante pedía algo así le resultaba negado", contó otra voz.

En simultáneo, fuentes de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) informaron a este medio que la compañía comenzó a aplicar descuentos salariales "para los tripulantes de cabina que no cumplieron servicio durante la semana de aislamiento voluntario previa al 20 de marzo".

"Contrario a las constantes y claras manifestaciones del Presidente en el sentido de evitar medidas que impacten sobre las fuentes de empleo y los salarios, LATAM Argentina profundizó su decisión de cargar los costos de la crisis sobre los trabajadores", comentó Juan Pablo Brey, titular de AAA.

"La empresa ha realizado descuentos de días de trabajo y presentismo a compañeras y compañeros que por motivos justificados y atribuibles a la pandemia de coronavirus se ausentaron en sus puestos de trabajo. Hemos incluido de inmediato esta cuestión en una denuncia presentada ante el Ministerio de Trabajo", concluyó.