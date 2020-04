CEO de Latam: "Las alternativas son todas visibles y posibles ante eventual rescate financiero"

Roberto Alvo abordó las posibilidades de darle viabilidad a la compañía en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus y no cerró ninguna puerta

El vicepresidente comercial y próximo CEO de Latam Airlines, Roberto Alvo, abordó las posibilidades de darle viabilidad a la compañía en medio de las tensiones que la rodean producto de la crisis sanitaria causada por el coronavirus.

"Hemos trabajado en reforzar al máximo la situación de la compañía", dijo en una entrevista a un canal de televisión chileno y agregó que "la situación es grave".

Luego destacó que "nuestro foco en estos momentos es que la gente mantenga su trabajo con las medidas que estamos tomando".

"Tenemos una industria que se detuvo", añadió en torno al panorama mundial y dijo que, en un contexto así, una compañía aguanta "pocos meses".

"En este minuto, la industria no tiene ingresos y tiene gastos. Por ejemplo, cuando uno es desempleado y quiere pedir un crédito al banco y no tiene empleo, el banco normalmente no le da un crédito. La situación es exactamente igual", dijo.

De igual manera, fue consultado sobre cuáles serían las opciones de rescate financiero para la compañía.

En ese punto, señaló que "hay múltiples maneras de hacerlo. Y si se mira la experiencia de otros países, hay de todo, hay países que están hablando de nacionalización o incorporación de propiedad del Estado en las compañías; hay otros países que han dado créditos y otros garantías".

"Las fórmulas son múltiples y yo creo que responden a la realidad de cada sociedad y de cada compañía", agregó.

Y, en relación sobre si el gobierno brasileño o chileno deben realizar el rescate financiero, dijo que "las alternativas son todas visibles y posibles. No nos cerramos a ninguna conversación que ayude al empleo y a Latam en cualquier contexto y si los gobiernos creen pertinente conversar, nos parece súper interesante la alternativa".

Por otro lado, dijo que "tenemos registrado 12 millones de pasajes que hemos vendido que no han volado. Esas personas pueden con tranquilidad, por internet o teléfono, reprogramar".